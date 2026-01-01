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Marina Chernyaeva Marina Chernyaeva
Kinoafisha Persons Marina Chernyaeva

Marina Chernyaeva

Marina Chernyaeva

Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Romantic hero

Popular Films

Russkiy perevod 7.0
Russkiy perevod (2007)
Igra na vybyvanie 6.5
Igra na vybyvanie (2004)
Ironiya lyubvi 5.8
Ironiya lyubvi (2009)

Filmography

Ironiya lyubvi 5.8
Ironiya lyubvi Ironiya lyubvi
Comedy 2009, Russia / Kazakhstan
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4.9
Sterva dlya chempiona Sterva dlya chempiona
Romantic, Comedy 2008, Russia
Russkiy perevod 7
Russkiy perevod
Drama, Detective 2007, Russia
Igra na vybyvanie 6.5
Igra na vybyvanie
Drama, Thriller, Detective 2004, Russia
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