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Marina Chernyaeva
Marina Chernyaeva
Kinoafisha
Persons
Marina Chernyaeva
Marina Chernyaeva
Marina Chernyaeva
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
Romantic hero
Popular Films
7.0
Russkiy perevod
(2007)
6.5
Igra na vybyvanie
(2004)
5.8
Ironiya lyubvi
(2009)
Filmography
5.8
Ironiya lyubvi
Ironiya lyubvi
Comedy
2009, Russia / Kazakhstan
Watch trailer
4.9
Sterva dlya chempiona
Sterva dlya chempiona
Romantic, Comedy
2008, Russia
7
Russkiy perevod
Drama, Detective
2007, Russia
6.5
Igra na vybyvanie
Drama, Thriller, Detective
2004, Russia
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