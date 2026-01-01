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Kinoafisha Persons Jörg Wagner Awards

Awards and nominations of Jörg Wagner

Jörg Wagner
Awards and nominations of Jörg Wagner
Sundance Film Festival 2007 Sundance Film Festival 2007
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Winner
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