Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Awards
Edoardo Winspeare
Edoardo Winspeare
Kinoafisha
Persons
Edoardo Winspeare
Edoardo Winspeare
Edoardo Winspeare
Date of Birth
14 September 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Virgo
Popular Films
6.5
Quiet Bliss
(2014)
6.3
La vita in comune
(2017)
6.3
Galantuomini, I
(2008)
Filmography
6.3
La vita in comune
La vita in comune
Comedy
2017, Italy
6.5
Quiet Bliss
In grazia di Dio
Drama
2014, Italy
6.3
Galantuomini, I
Galantuomini, I
Drama
2008, Italy
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree