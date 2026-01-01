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Filmography
Montassar Maagli
Montassar Maagli
Kinoafisha
Persons
Montassar Maagli
Montassar Maagli
Montassar Maagli
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
8.3
Bab al samah
(2008)
Filmography
8.3
Bab al samah
Bab al samah
Drama, Short
2008, Italy
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