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Ólafía Hrönn Jónsdóttir Ólafía Hrönn Jónsdóttir
Kinoafisha Persons Ólafía Hrönn Jónsdóttir

Ólafía Hrönn Jónsdóttir

Ólafía Hrönn Jónsdóttir

Date of Birth
7 December 1962
Age
63 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Odd Fish 8.0
Odd Fish (2024)
Topp 10 Möst 7.8
Topp 10 Möst (2024)
Mamma Gógó 6.5
Mamma Gógó (2010)

Filmography

Topp 10 Möst 7.8
Topp 10 Möst Topp 10 Möst
Comedy 2024, Iceland
Odd Fish 8
Odd Fish Odd Fish
Drama 2024, Iceland
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Reverse 6.2
Reverse Bakk
Comedy 2015, Iceland
Mamma Gógó 6.5
Mamma Gógó Mamma Gógó
Drama 2010, Germany / Iceland / Norway / Sweden
White Night Wedding 6.3
White Night Wedding Brúðguminn / Brudguminn
Drama 2008, Iceland
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