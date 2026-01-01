Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Ólafía Hrönn Jónsdóttir
Ólafía Hrönn Jónsdóttir
Kinoafisha
Persons
Ólafía Hrönn Jónsdóttir
Ólafía Hrönn Jónsdóttir
Ólafía Hrönn Jónsdóttir
Date of Birth
7 December 1962
Age
63 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
8.0
Odd Fish
(2024)
7.8
Topp 10 Möst
(2024)
6.5
Mamma Gógó
(2010)
Filmography
7.8
Topp 10 Möst
Topp 10 Möst
Comedy
2024, Iceland
8
Odd Fish
Odd Fish
Drama
2024, Iceland
Watch trailer
6.2
Reverse
Bakk
Comedy
2015, Iceland
6.5
Mamma Gógó
Mamma Gógó
Drama
2010, Germany / Iceland / Norway / Sweden
6.3
White Night Wedding
Brúðguminn / Brudguminn
Drama
2008, Iceland
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree