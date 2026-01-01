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Nadia Tass Nadia Tass
Kinoafisha Persons Nadia Tass

Nadia Tass

Nadia Tass

Date of Birth
1 January 1956
Age
70 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Producer, Actress

Popular Films

Amy 6.6
Amy (1997)
Supernova 5.6
Supernova (2023)

Filmography

Supernova 5.6
Supernova Noi anni luce
Drama 2023, Italy
Amy 6.6
Amy Amy
Drama 1997, Australia
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