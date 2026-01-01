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Nadia Tass
Nadia Tass
Kinoafisha
Persons
Nadia Tass
Nadia Tass
Nadia Tass
Date of Birth
1 January 1956
Age
70 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Producer, Actress
Popular Films
6.6
Amy
(1997)
5.6
Supernova
(2023)
Filmography
5.6
Supernova
Noi anni luce
Drama
2023, Italy
6.6
Amy
Amy
Drama
1997, Australia
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