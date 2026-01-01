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Nina Kronjäger
Nina Kronjäger Nina Kronjäger
Kinoafisha Persons Nina Kronjäger

Nina Kronjäger

Nina Kronjäger

Date of Birth
26 February 1967
Age
59 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress, Writer
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, The Adventurer

Popular Films

Dark 8.1
Dark (2017)
Wir sagen Du! Schatz. 7.1
Wir sagen Du! Schatz. (2007)
Whisper 2 6.7
Whisper 2 (2015)

Filmography

Whisper 4 5.5
Whisper 4 Ostwind: Aris Ankunft
Family 2019, Germany
Dark 8.1
Dark
Drama, Sci-Fi, Mystery 2017, USA
Verrückt nach Fixi 4.1
Verrückt nach Fixi Verrückt nach Fixi
Comedy 2016, Germany
Whisper 2 6.7
Whisper 2 Ostwind 2
Adventure, Drama, Family 2015, Germany
Ostwind 6.7
Ostwind Ostwind - Zusammen sind wir frei
Family 2013, Germany
Wir sagen Du! Schatz. 7.1
Wir sagen Du! Schatz. Wir sagen Du! Schatz.
Drama 2007, Germany
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