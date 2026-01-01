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Nina Kronjäger
Nina Kronjäger
Kinoafisha
Persons
Nina Kronjäger
Nina Kronjäger
Nina Kronjäger
Date of Birth
26 February 1967
Age
59 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress, Writer
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
The Adventurer
Popular Films
8.1
Dark
(2017)
7.1
Wir sagen Du! Schatz.
(2007)
6.7
Whisper 2
(2015)
Filmography
5.5
Whisper 4
Ostwind: Aris Ankunft
Family
2019, Germany
8.1
Dark
Drama, Sci-Fi, Mystery
2017, USA
4.1
Verrückt nach Fixi
Verrückt nach Fixi
Comedy
2016, Germany
6.7
Whisper 2
Ostwind 2
Adventure, Drama, Family
2015, Germany
6.7
Ostwind
Ostwind - Zusammen sind wir frei
Family
2013, Germany
7.1
Wir sagen Du! Schatz.
Wir sagen Du! Schatz.
Drama
2007, Germany
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