Algis Arlauskas
Algis Arlauskas Algis Arlauskas
Algis Arlauskas

Algis Arlauskas

Algis Arlauskas

Date of Birth
7 August 1957
Age
68 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

Sportloto-82 7.0
Sportloto-82 (1982)
Take Care of Women 6.7
Take Care of Women (1981)
Sea Cadet of Northern Fleet 6.3
Sea Cadet of Northern Fleet (1974)

Filmography

Genre
Year
All 7 Films 6 TV Shows 1
The Truce
The Truce La tregua
Drama 2025, Spain / Kazakhstan
Detective Anna
Detective Anna
Detective, Romantic 2016, Russia/Ukraine
Next to You 5.8
Next to You Next to You
Comedy, Romantic 1986, USSR
Sportloto-82 7
Sportloto-82 Sportloto-82
Comedy 1982, USSR
Take Care of Women 6.7
Take Care of Women Beregite zhenshchin!
Comedy, Musical 1981, USSR
Les, v kotoryy ty nikogda ne voydesh 5.4
Les, v kotoryy ty nikogda ne voydesh Les, v kotoryy ty nikogda ne voydesh
Adventure 1978, USSR
Sea Cadet of Northern Fleet 6.3
Sea Cadet of Northern Fleet Yunga Severnogo flota
Drama, War 1974, USSR
