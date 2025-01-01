Menu
Algis Arlauskas
Algis Arlauskas
Algis Arlauskas
Algis Arlauskas
Date of Birth
7 August 1957
Age
68 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
7.0
Sportloto-82
(1982)
6.7
Take Care of Women
(1981)
6.3
Sea Cadet of Northern Fleet
(1974)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Detective
Drama
Musical
Romantic
War
Year
All
2025
2016
1986
1982
1981
1978
1974
All
7
Films
6
TV Shows
1
Actor
7
The Truce
La tregua
Drama
2025, Spain / Kazakhstan
Detective Anna
Detective, Romantic
2016, Russia/Ukraine
5.8
Next to You
Next to You
Comedy, Romantic
1986, USSR
7
Sportloto-82
Sportloto-82
Comedy
1982, USSR
6.7
Take Care of Women
Beregite zhenshchin!
Comedy, Musical
1981, USSR
5.4
Les, v kotoryy ty nikogda ne voydesh
Les, v kotoryy ty nikogda ne voydesh
Adventure
1978, USSR
6.3
Sea Cadet of Northern Fleet
Yunga Severnogo flota
Drama, War
1974, USSR
