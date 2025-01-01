Menu
Noize MC
Date of Birth
9 March 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
6.1
Practical Joke
(2008)
5.3
Beef. Russian Hip-Hop
(2018)
Filmography
5.3
Beef. Russian Hip-Hop
Beef. Russian Hip-Hop
Musical, Drama, Biography
2018, Russia
Watch trailer
6.1
Practical Joke
Rozygrysh
Family, Drama
2008, Russia
Watch trailer
