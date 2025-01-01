Menu
Awards and nominations of François Girard

François Girard
Toronto International Film Festival 1993 Toronto International Film Festival 1993
Best Canadian Feature Film - Special Jury Citation
Winner
Toronto International Film Festival 2019 Toronto International Film Festival 2019
Best Canadian Feature Film
Nominee
