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Marie Gili-Pierre
Marie Gili-Pierre
Kinoafisha
Persons
Marie Gili-Pierre
Marie Gili-Pierre
Marie Gili-Pierre
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.2
Molière
(2007)
7.0
The Midwife
(2017)
6.6
All to Play For
(2023)
Filmography
6.6
All to Play For
Rien à perdre
Drama
2023, France
6.3
Second Tour
Second Tour
Comedy
2023, France
7
The Midwife
Sage femme / Midwife
Drama
2017, France
Watch trailer
7.3
Molière
Moliere
Comedy
2007, France
6.5
Water Lilies
Naissance des Pieuvres
Drama
2007, France
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