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Marie Gili-Pierre
Marie Gili-Pierre Marie Gili-Pierre
Kinoafisha Persons Marie Gili-Pierre

Marie Gili-Pierre

Marie Gili-Pierre

Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Molière 7.2
Molière (2007)
The Midwife 7.0
The Midwife (2017)
All to Play For 6.6
All to Play For (2023)

Filmography

All to Play For 6.6
All to Play For Rien à perdre
Drama 2023, France
Second Tour 6.3
Second Tour Second Tour
Comedy 2023, France
The Midwife 7
The Midwife Sage femme / Midwife
Drama 2017, France
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Molière 7.3
Molière Moliere
Comedy 2007, France
Water Lilies 6.5
Water Lilies Naissance des Pieuvres
Drama 2007, France
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