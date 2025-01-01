Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Aleksandr Suvorov
Aleksandr Suvorov
Aleksandr Suvorov
Date of Birth
5 September 1967
Age
58 years old
Zodiac sign
Virgo
Popular Films
5.9
Razvedchiki: Voina posle voiny
(2008)
4.0
Sadovnik
(2008)
0.0
Virazhi sudby
(2019)
Filmography
Virazhi sudby
Romantic
2019, Ukraine
Lyubov i more
Comedy, Romantic
2016, Ukraine
5.9
Razvedchiki: Voina posle voiny
Razvedchiki: Voina posle voiny
War
2008, Russia
Khimiya shuvstv
Khimiya shuvstv
Romantic
2008, Ukraine
4
Sadovnik
Sadovnik
Romantic
2008, Ukraine / Russia
Dvoe i voyna
Drama, War
2007, Russia / Ukraine
