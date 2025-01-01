Menu
Aleksandr Suvorov
Date of Birth
5 September 1967
Age
58 years old
Zodiac sign
Virgo

Razvedchiki: Voina posle voiny 5.9
Razvedchiki: Voina posle voiny (2008)
Sadovnik 4.0
Sadovnik (2008)
Virazhi sudby 0.0
Virazhi sudby (2019)

Virazhi sudby
Romantic 2019, Ukraine
Lyubov i more
Lyubov i more
Comedy, Romantic 2016, Ukraine
Razvedchiki: Voina posle voiny 5.9
War 2008, Russia
Khimiya shuvstv
Romantic 2008, Ukraine
Sadovnik 4
Romantic 2008, Ukraine / Russia
Dvoe i voyna
Drama, War 2007, Russia / Ukraine
