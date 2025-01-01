Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Boris Andreyev Awards

Awards and nominations of Boris Andreyev

Boris Andreyev
Awards and nominations of Boris Andreyev
Cannes Film Festival 1955 Cannes Film Festival 1955
Best Actor
Winner
Best Actor
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more