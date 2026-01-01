Menu
Kinoafisha Persons Andres Puustusmaa Awards

Awards and nominations of Andres Puustusmaa

Andres Puustusmaa
Window to Europe 2018 Window to Europe 2018
Co-production competition
Winner
Window to Europe 2014 Window to Europe 2014
Autumn Premieres
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2017 Tallinn Black Nights Film Festival 2017
Best Estonian Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2011 Tallinn Black Nights Film Festival 2011
Best Film
Nominee
