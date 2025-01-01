Menu
Awards and nominations of Richard Kind

Richard Kind
Screen Actors Guild Awards 2025 Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 1995 Screen Actors Guild Awards 1995
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
