Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Amiran Amiranasvili
Amiran Amiranasvili Amiran Amiranasvili
Kinoafisha Persons Amiran Amiranasvili

Amiran Amiranasvili

Amiran Amiranasvili

Date of Birth
10 December 1954
Age
70 years old
Zodiac sign
Sagittarius

Popular Films

Brigands 7.0
Brigands (1996)
Winter Song 6.3
Winter Song (2015)
Sedmoy den 5.8
Sedmoy den (2006)

Filmography

Genre
Year
All 3 Films 3 Actor 3
Winter Song 6.3
Winter Song Chant d'hiver
Comedy, Drama 2015, France
Watch trailer
Sedmoy den 5.8
Sedmoy den Sedmoy den
Thriller, Crime 2006, Russia
Brigands 7
Brigands Разбойники. Глава VII
Drama, Comedy 1996, Georgia / Italy / Russia / France / Switzerland
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more