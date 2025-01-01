Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Amiran Amiranasvili
Amiran Amiranasvili
Kinoafisha
Persons
Amiran Amiranasvili
Amiran Amiranasvili
Amiran Amiranasvili
Date of Birth
10 December 1954
Age
70 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
7.0
Brigands
(1996)
6.3
Winter Song
(2015)
5.8
Sedmoy den
(2006)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Thriller
Year
All
2015
2006
1996
All
3
Films
3
Actor
3
6.3
Winter Song
Chant d'hiver
Comedy, Drama
2015, France
Watch trailer
5.8
Sedmoy den
Sedmoy den
Thriller, Crime
2006, Russia
7
Brigands
Разбойники. Глава VII
Drama, Comedy
1996, Georgia / Italy / Russia / France / Switzerland
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree