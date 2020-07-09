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Yuri Kulakov
Yuri Kulakov
Kinoafisha
Persons
Yuri Kulakov
Yuri Kulakov
Yuri Kulakov
Date of Birth
1 October 1959
Age
60 years old
Zodiac sign
Libra
Date of death
9 July 2020
Occupation
Director, Writer
Popular Films
6.8
Knyaz Vladimir. Film pervyy
(2004)
6.1
Skaz o Petre i Fevronii
(2017)
Filmography
6.1
Skaz o Petre i Fevronii
Skaz o Petre i Fevronii
Animation, Children's, Adventure
2017, Russia
Watch trailer
6.8
Knyaz Vladimir. Film pervyy
Knyaz Vladimir. Film pervyy
Action, Thriller, Drama, History, Fantasy
2004, Russia
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