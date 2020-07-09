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Yuri Kulakov
Yuri Kulakov Yuri Kulakov
Kinoafisha Persons Yuri Kulakov

Yuri Kulakov

Yuri Kulakov

Date of Birth
1 October 1959
Age
60 years old
Zodiac sign
Libra
Date of death
9 July 2020
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Knyaz Vladimir. Film pervyy 6.8
Knyaz Vladimir. Film pervyy (2004)
Skaz o Petre i Fevronii 6.1
Skaz o Petre i Fevronii (2017)

Filmography

Skaz o Petre i Fevronii 6.1
Skaz o Petre i Fevronii Skaz o Petre i Fevronii
Animation, Children's, Adventure 2017, Russia
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Knyaz Vladimir. Film pervyy 6.8
Knyaz Vladimir. Film pervyy Knyaz Vladimir. Film pervyy
Action, Thriller, Drama, History, Fantasy 2004, Russia
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