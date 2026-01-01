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Yuliya Vysotskaya
Yuliya Vysotskaya
Kinoafisha
Persons
Yuliya Vysotskaya
Yuliya Vysotskaya
Yuliya Vysotskaya
Date of Birth
16 August 1973
Age
53 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.8
Dear Comrades
(2020)
7.8
Ognennyy malchik
(2025)
7.5
House of Fools
(2002)
Filmography
5.8
Hroniki russkoj revolyucii
Drama, History
2025, Russia
7.8
Ognennyy malchik
Ognennyy malchik
Drama
2025, Russia
Watch trailer
7.8
Dear Comrades
Dorogie tovarishchi
Drama, History
2020, Russia
Watch trailer
4.3
Myslennyy volk
Myslennyy volk
Drama, Mystery
2019, Russia
Watch trailer
7.3
Sin
Il Peccato / Mostro
Drama, Biography, History
2018, Russia / Italy
Watch trailer
7.3
Paradise
Ray
Drama
2016, Russia / Germany
Watch trailer
4.1
The Nutcracker in 3D
Nutcracker and the Rat King
Fairy Tale
2010, Great Britain
Watch trailer
5.8
Gloss
Gloss
Comedy, Drama
2007, Russia
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