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Yuliya Vysotskaya
Yuliya Vysotskaya Yuliya Vysotskaya
Kinoafisha Persons Yuliya Vysotskaya

Yuliya Vysotskaya

Yuliya Vysotskaya

Date of Birth
16 August 1973
Age
53 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Dear Comrades 7.8
Dear Comrades (2020)
Ognennyy malchik 7.8
Ognennyy malchik (2025)
House of Fools 7.5
House of Fools (2002)

Filmography

Hroniki russkoj revolyucii 5.8
Hroniki russkoj revolyucii
Drama, History 2025, Russia
Ognennyy malchik 7.8
Ognennyy malchik Ognennyy malchik
Drama 2025, Russia
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Dear Comrades 7.8
Dear Comrades Dorogie tovarishchi
Drama, History 2020, Russia
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Myslennyy volk 4.3
Myslennyy volk Myslennyy volk
Drama, Mystery 2019, Russia
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Sin 7.3
Sin Il Peccato / Mostro
Drama, Biography, History 2018, Russia / Italy
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Paradise 7.3
Paradise Ray
Drama 2016, Russia / Germany
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The Nutcracker in 3D 4.1
The Nutcracker in 3D Nutcracker and the Rat King
Fairy Tale 2010, Great Britain
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Gloss 5.8
Gloss Gloss
Comedy, Drama 2007, Russia
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