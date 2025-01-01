Menu
Kinoafisha Persons Hans Weingartner Awards

Awards and nominations of Hans Weingartner

Hans Weingartner
Cannes Film Festival 2004 Cannes Film Festival 2004
Palme d'Or
Nominee
Berlin International Film Festival 2018 Berlin International Film Festival 2018
Generation 14plus - Best Film
Nominee
