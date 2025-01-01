Menu
Awards and nominations of Chris Wedge
Academy Awards, USA 1999 Academy Awards, USA 1999
Best Animated Short Film
Winner
Academy Awards, USA 2003 Academy Awards, USA 2003
Best Animated Feature Film
Nominee
