Kinoafisha Persons Dexter Fletcher Awards

Awards and nominations of Dexter Fletcher

Dexter Fletcher
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
Queer Palm
Nominee
BAFTA Awards 2020 BAFTA Awards 2020
Outstanding British Film of the Year
Nominee
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Nominee
