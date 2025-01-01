Menu
Kinoafisha Persons Scott Hicks Awards

Scott Hicks
Awards and nominations of Scott Hicks
Academy Awards, USA 1997 Academy Awards, USA 1997
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
Golden Globes, USA 1997 Golden Globes, USA 1997
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1997 BAFTA Awards 1997
Best Film
Nominee
 David Lean Award for Direction
Nominee
Toronto International Film Festival 1996 Toronto International Film Festival 1996
People's Choice Award
Winner
Metro Media Award
Winner
