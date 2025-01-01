Menu
Scott Hicks
Awards
Awards and nominations of Scott Hicks
Scott Hicks
Academy Awards, USA 1997
Best Original Screenplay
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Golden Globes, USA 1997
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1997
Best Film
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
Toronto International Film Festival 1996
People's Choice Award
Winner
Metro Media Award
Winner
