Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Marie-Christine Barrault Awards

Awards and nominations of Marie-Christine Barrault

Marie-Christine Barrault
Awards and nominations of Marie-Christine Barrault
Academy Awards, USA 1977 Academy Awards, USA 1977
Best Performance by an Actress in a Leading Role
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more