Aleksey Kolubkov
Aleksey Kolubkov
Aleksey Kolubkov
Date of Birth
7 July 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
6.8
The Stroll
(2003)
6.8
Vakantna zhizn shef-povara
(2015)
6.3
Elizium
(2010)
Filmography
2
Actor
7
Tayna propavshey derevni
Comedy, Detective
2023, Russia
Tak ne byvaet
Drama, Comedy, Romantic
2018, Russia
6.2
Dar
Dar
Comedy
2018, Russia
Watch trailer
6.8
Vakantna zhizn shef-povara
Vakantna zhizn shef-povara
Drama
2015, Russia
Watch trailer
5.2
Titanium
Vychislitel
Sci-Fi
2014, Russia
Watch trailer
6.3
Elizium
Elizium
Drama
2010, Russia
6.8
The Stroll
Progulka
Romantic, Drama
2003, Russia
