Kinoafisha Persons Duncan Jones Awards

Awards and nominations of Duncan Jones

Duncan Jones
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Winner
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
