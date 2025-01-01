Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Alice Englert Awards

Awards and nominations of Alice Englert

Alice Englert
Awards and nominations of Alice Englert
Sundance Film Festival 2023 Sundance Film Festival 2023
World Cinema - Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2016 Berlin International Film Festival 2016
Generation Kplus - Best Short Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more