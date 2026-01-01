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Kinoafisha
Persons
Hayley Atwell
Awards
Awards and nominations of Hayley Atwell
Hayley Atwell
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Awards
Awards and nominations of Hayley Atwell
Golden Globes, USA 2011
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
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