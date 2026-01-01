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Kinoafisha Persons Cecile De France Awards

Awards and nominations of Cecile De France

Cecile De France
Awards and nominations of Cecile De France
Berlin International Film Festival 2003 Berlin International Film Festival 2003
EFP Shooting Star
Winner
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