Adar Beck
Adar Beck
Adar Beck
Adar Beck
Adar Beck
Date of Birth
1 January 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Popular Films
7.2
The Debt
(2010)
7.2
Exam
(2009)
Filmography
Genre
All
Drama
Thriller
Year
All
2010
2009
All
2
Films
2
Actress
2
7.3
The Debt
The Debt
Thriller, Drama
2010, USA
Watch trailer
7.2
Exam
Exam
Thriller
2009, Great Britain
Watch trailer
