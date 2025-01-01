Menu
Sam Worthington
Awards
Awards and nominations of Sam Worthington
Sam Worthington
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Sam Worthington
MTV Movie + TV Awards 2010
Best Kiss
Nominee
Best Kiss
Nominee
Biggest Badass Star
Nominee
Best Fight
Nominee
Best Fight
Nominee
