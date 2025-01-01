Menu
Awards and nominations of Emma Roberts

Emma Roberts
Razzie Awards 2025 Razzie Awards 2025
Worst Supporting Actress
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2014 MTV Movie + TV Awards 2014
Best Kiss
Winner
Best Kiss
Winner
