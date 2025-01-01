Menu
Awards and nominations of Alex Proyas

Alex Proyas
Cannes Film Festival 1994 Cannes Film Festival 1994
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Razzie Awards 2017 Razzie Awards 2017
Worst Director
Nominee
