Awards and nominations of Natasha Henstridge

Natasha Henstridge
MTV Movie + TV Awards 1996 MTV Movie + TV Awards 1996
Best Kiss
Winner
Best Breakthrough Performance
Nominee
