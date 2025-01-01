Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Kinoafisha
Film festivals
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Nominations
St. Petersburg Message to Man Film Festival Film Festival Nominations
Golden Centaur Award
Grand Prix
Best Short Film
Best festival film
Best Film
Golden Centaur Award
Int'l Federation of Cinema Societies' Prize
International Competition
Int'l Federation of Cinema Societies' Prize
Russian Press Prize
Best Short Documentary
Best Full-Length Documentary
Russian Press Prize
Bellona Prize
Environmental Law Organization's Prize
Special Prize
Special Mention
Best International Documentary Short Film
Best Full-Length Documentary Film
Student Jury
Student Jury Prize
Short Film
Student Jury Prize
FIPRESCI
FIPRESCI
Special Award
Best Short Film
Silence Is Golden
Special Award
Special Jury Prize
International Competition
Best Art contribution Award
Special Jury Prize
Jury Diploma
International Competition
In Silico - International Competition
Centaur Award
Debut International Competition
Best Debut
Best Documentary Film
Best Short Fiction
International Debut Competition
In Silico - International Competition of Experimental Films
International Competition - Best Short Documentary Film
International Competition - Best Animated Film
International Competition - Best Full-Length Documentary Film
National Competition - Best Debut
National Competition - Best Short Documentary Film
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree