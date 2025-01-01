Menu
Kinoafisha Film festivals St. Petersburg Message to Man Film Festival Nominations

Golden Centaur Award
Int'l Federation of Cinema Societies' Prize
Russian Press Prize
Bellona Prize
Special Mention
Student Jury Prize
FIPRESCI
Special Award
Special Jury Prize
Jury Diploma
Centaur Award
