|Title
|Year
|Date
|Tallinn Black Nights Film Festival 2024
|2024
|8 November 2024 - 24 November 2024
|Tallinn Black Nights Film Festival 2023
|2023
|3 November 2023 - 19 November 2023
|Tallinn Black Nights Film Festival 2022
|2022
|Tallinn Black Nights Film Festival 2021
|2021
|Tallinn Black Nights Film Festival 2020
|2020
|13 November 2020 - 29 November 2020
|Tallinn Black Nights Film Festival 2019
|2019
|Tallinn Black Nights Film Festival 2018
|2018
|Tallinn Black Nights Film Festival 2017
|2017
|Tallinn Black Nights Film Festival 2016
|2016
|Tallinn Black Nights Film Festival 2015
|2015
|Tallinn Black Nights Film Festival 2014
|2014
|Tallinn Black Nights Film Festival 2013
|2013
|Tallinn Black Nights Film Festival 2012
|2012
|Tallinn Black Nights Film Festival 2011
|2011
|Tallinn Black Nights Film Festival 2010
|2010
|Tallinn Black Nights Film Festival 2009
|2009
|Tallinn Black Nights Film Festival 2008
|2008
|Tallinn Black Nights Film Festival 2007
|2007
|Tallinn Black Nights Film Festival 2006
|2006
|Tallinn Black Nights Film Festival 2005
|2005
|Tallinn Black Nights Film Festival 2004
|2004
|Tallinn Black Nights Film Festival 2003
|2003
|Tallinn Black Nights Film Festival 2002
|2002
|Tallinn Black Nights Film Festival 2001
|2001
|Tallinn Black Nights Film Festival 2000
|2000
|Tallinn Black Nights Film Festival 1999
|1999
|Tallinn Black Nights Film Festival 1998
|1998