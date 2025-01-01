Menu
Film festivals
Moscow International Film Festival
Nominations
Moscow International Film Festival Film Festival Nominations
Best Short Film
Best International Short Film
Out-of-Competition Program
Best Short Film
InStyle Magazine Prize
InStyle Magazine Prize
Award for Artistic Excellence
The Russian Documentary and Television Guild
Artist of the year 2021
Rodina Prize
Best Film
Chopard Talent Award
Best Actor
Europe Plus Europe
Europe Plus Europe
Media Forum Award
Jury Special Mention
Lifetime Achievement Award
Lifetime Achievement Award
Russian Film Clubs Federation Award - Special Mention
Russian Film Clubs Federation Award - Special Mention
NETPAC Award - Special Mention
NETPAC Award - Special Mention
NETPAC Award
Best film
NETPAC Award
NETPAC Jury Prize
Kommersant Weekend Prize
Main Competition
Kommersant Weekend Prize
USSR Ministery of Education Award
USSR Ministery of Education Award
State Tourism Comitee Honorary Diploma
State Tourism Comitee Honorary Diploma
"The Art of Cinema" Award
Best GoPro Filming
"The Art of Cinema" Award
Union of Writers of the URSS Award
Union of Writers of the URSS Award
Special Silver Prize
Special Silver Prize
Special Golden Prize
Special Golden Prize
Honorary Prize
Honorary Prize
Honorary Golden Prize
Honorary Golden Prize
Golden Prize (1959-1967)
Golden Prize (1959-1967)
Stanislavsky Prize
Stanislavsky Prize
FIPRESCI Prize - Diploma
FIPRESCI Prize - Diploma
Special Mention
Acting
Best New Director
Special Mention
Special Diploma
Special Diploma
Silver Prize
Actor
Actress
Composer
Director of Photography
Director
Silver Prize
Film
Ecumenical Jury Award - Special Mention
Ecumenical Jury Award - Special Mention
Bronze St. George
Best Documentary
Best Actress
Best Actor
Ecumenical Jury Award
Feature Film
Ecumenical Jury Award
Andrei Tarkovsky Award
Andrei Tarkovsky Award
Silver Prize (1959-1967)
Best Actress
Best Actor
Best Cinematographer
Best Director
Best Production Design
Silver Prize (1959-1967)
Grand Prix
Grand Prix
Best Director
Golden Prize
Golden Prize
Best Actress
Best Actor
Best Feature Film
Best Foreign Language Feature award
Film
Diploma
Out-of-Competition Program
Diploma
Best Direction
Best Script
Best Actress
Best Actress
Best Actor
Best Actor
St. Anna Award
St. Anna Award
Special Jury Prize
Children's Section
Special Jury Prize
Silver St. George
Best Documentary
Best Actress
Best Direction
Best Russian Premiere
Best Actor
Best Director
Best Film of the Perspectives Competition
Best Film of the Documentary Competition
Best Film of the Short Film Competition
Special Jury Award
Russian Film Critics Award - Special Mention
Russian Film Critics Award - Special Mention
Russian Film Critics Award
Perspectives Competition
Main Competition
Russian Film Critics Award
Russian Film Clubs Federation Award
Diploma
Documentary Film Competition
International Competition
Main Competition
Russian Film Clubs Federation Award
Regional Votes Prize
Russian Films
Russian Program
Golden St. George
Golden St. George
Best Documentary
Best Film
Main Competition
FIPRESCI Prize
Non-Competition
FIPRESCI Prize
Competition
Audience Award
Out-of-Competition Program
Documentary
Best of the Fest
Main Competition
Audience Award
Russian Cinema: Perspectives
Films Around the World
Special Prize
Best International Short Film
For the Outstanding Achievement in the Career of Acting and Devotion to the Principles of K. Stanislavsky's School
For an Outstanding Contribution to the World Cinema
For a Longstanding Devotion to the Art of Cinema
Special Prizes for An Outstanding Contribution To The World Cinema
Special Prize
Prize
The Russian Documentary and Television Guild
Best Actress
Best Actor
Best Documentary
Best Short Film
Best Director
Prize
FIPRESCI Prize - Special Mention
FIPRESCI Prize - Special Mention
