Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Moscow International Film Festival Nominations

Moscow International Film Festival Film Festival Nominations

Best Short Film
Best International Short Film Out-of-Competition Program Best Short Film
InStyle Magazine Prize
InStyle Magazine Prize
Award for Artistic Excellence
The Russian Documentary and Television Guild Artist of the year 2021
Rodina Prize
Best Film
Chopard Talent Award
Best Actor
Europe Plus Europe
Europe Plus Europe
Media Forum Award
Jury Special Mention
Lifetime Achievement Award
Lifetime Achievement Award
Russian Film Clubs Federation Award - Special Mention
Russian Film Clubs Federation Award - Special Mention
NETPAC Award - Special Mention
NETPAC Award - Special Mention
NETPAC Award
Best film NETPAC Award NETPAC Jury Prize
Kommersant Weekend Prize
Main Competition Kommersant Weekend Prize
USSR Ministery of Education Award
USSR Ministery of Education Award
State Tourism Comitee Honorary Diploma
State Tourism Comitee Honorary Diploma
"The Art of Cinema" Award
Best GoPro Filming "The Art of Cinema" Award
Union of Writers of the URSS Award
Union of Writers of the URSS Award
Special Silver Prize
Special Silver Prize
Special Golden Prize
Special Golden Prize
Honorary Prize
Honorary Prize
Honorary Golden Prize
Honorary Golden Prize
Golden Prize (1959-1967)
Golden Prize (1959-1967)
Stanislavsky Prize
Stanislavsky Prize
FIPRESCI Prize - Diploma
FIPRESCI Prize - Diploma
Special Mention
Acting Best New Director Special Mention
Special Diploma
Special Diploma
Silver Prize
Actor Actress Composer Director of Photography Director Silver Prize Film
Ecumenical Jury Award - Special Mention
Ecumenical Jury Award - Special Mention
Bronze St. George
Best Documentary Best Actress Best Actor
Ecumenical Jury Award
Feature Film Ecumenical Jury Award
Andrei Tarkovsky Award
Andrei Tarkovsky Award
Silver Prize (1959-1967)
Best Actress Best Actor Best Cinematographer Best Director Best Production Design Silver Prize (1959-1967)
Grand Prix
Grand Prix Best Director
Golden Prize
Golden Prize Best Actress Best Actor Best Feature Film Best Foreign Language Feature award Film
Diploma
Out-of-Competition Program Diploma Best Direction Best Script
Best Actress
Best Actress
Best Actor
Best Actor
St. Anna Award
St. Anna Award
Special Jury Prize
Children's Section Special Jury Prize
Silver St. George
Best Documentary Best Actress Best Direction Best Russian Premiere Best Actor Best Director Best Film of the Perspectives Competition Best Film of the Documentary Competition Best Film of the Short Film Competition Special Jury Award
Russian Film Critics Award - Special Mention
Russian Film Critics Award - Special Mention
Russian Film Critics Award
Perspectives Competition Main Competition Russian Film Critics Award
Russian Film Clubs Federation Award
Diploma Documentary Film Competition International Competition Main Competition Russian Film Clubs Federation Award Regional Votes Prize Russian Films Russian Program
Golden St. George
Golden St. George Best Documentary Best Film Main Competition
FIPRESCI Prize
Non-Competition FIPRESCI Prize Competition
Audience Award
Out-of-Competition Program Documentary Best of the Fest Main Competition Audience Award Russian Cinema: Perspectives Films Around the World
Special Prize
Best International Short Film For the Outstanding Achievement in the Career of Acting and Devotion to the Principles of K. Stanislavsky's School For an Outstanding Contribution to the World Cinema For a Longstanding Devotion to the Art of Cinema Special Prizes for An Outstanding Contribution To The World Cinema Special Prize
Prize
The Russian Documentary and Television Guild Best Actress Best Actor Best Documentary Best Short Film Best Director Prize
FIPRESCI Prize - Special Mention
FIPRESCI Prize - Special Mention
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more