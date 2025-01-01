Menu
Golden Lion
Best Film Golden Lion Immersive VR
Silver Lion
Best Director Best Screenplay Revelation Grand Jury Prize Best First Work Silver Lion
Golden Lion for Lifetime Achievement
Liberatum Pioneer Award
Best Young Actor Best Young Actor or Actress
Giornate degli Autori Director's Award
Giornate degli Autori Audience Award
Critics' Week Audience Award
International Film Critics Week
Rotella Award
Edipo Re Award - Special Mention
Premio Speciale Film Impresa Award
Impact Golden Globes Prize for Documentary Croce Rossa Italiana Award CinemaSarà Award Premio Carlo Lizzani
Silver Lion - Short Film
Silver Lion - Short Film Corto Cortissimo Short Film Competition
Volpi Cup
Best Actor Best Actress Best Supporting Actor Best Supporting Actress Best Supporting Performer
Golden Osella
Best Screenplay Best Cinematography Best Costume and Production Design Best Director Best Production Design Best Score Golden Osella Outstanding Technical Contribution
Best Screenplay
Best Screenplay
Luigi De Laurentiis Award
Best Debut Film Luigi De Laurentiis Award
Marcello Mastroianni Award
Best Young Actor or Actress Best Young Actor Marcello Mastroianni Award
Queer Lion
Queer Lion Award Queer Lion
Orizzonti Award for Best Short Film
Orizzonti Award for Best Short Film
Venice Horizons Award
Best Film Best Actor Best Actor or Actress Best Actress Best Director Best Medium Length Film Best Screenplay Best Short Film Special Jury Prize Special Prize
Venice Horizons Documentary Award
Venice Horizons Documentary Award
Corto Cortissimo Award
Best Short Film Special Mention
Prix UIP Venice (European Short Film)
Prix UIP Venice (European Short Film)
Special Golden Ciak
Special Golden Ciak
Sergio Trasatti Award - Special Mention
Sergio Trasatti Award - Special Mention
Prize of the Students of the University 'La Sapienza'
Prize of the Students of the University 'La Sapienza'
New Cinema Award - Special Mention
New Cinema Award - Special Mention
New Cinema Award
Best Actor Best Actress Best Film New Cinema Award
Golden Ciak
Best Actor Best Actress Best Film Golden Ciak
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Children and Cinema Award - Special Mention
Children and Cinema Award - Special Mention
C.I.C.A.E. Award - Special Mention
C.I.C.A.E. Award - Special Mention
UNICEF Award - Special Mention
UNICEF Award - Special Mention
OCIC Award - Honorable Mention
OCIC Award - Honorable Mention
Brian Award
Brian Award
Venice TV Prize
Venice TV Prize
International Critics' Week Award
Best Film Best Short Film SIC@SIC 2020 International Critics' Week Award
Doc/It Award - Special Mention
Doc/It Award - Special Mention
Lina Mangiacapre Award - Special Mention
Lina Mangiacapre Award - Special Mention
Elvira Notari Prize - Special Mention
Elvira Notari Prize - Special Mention
Prize of the Forum for Cinema and Literature
Prize of the Forum for Cinema and Literature
Queer Lion - Special Mention
Queer Lion - Special Mention
Special Jury Prize
Special Jury Prize
Bronze Medal
Bronze Medal
Best Italian Film
ARCA Best Italian Film
UAAR Award
UAAR Award
Gucci Prize
Gucci Prize
Critics' Week Award
Best Film Critics' Week Award Sun Film Group Audience Award
Biografilm Award
Biografilm Award Documentary Fiction
Jameson Short Film Award
Jameson Short Film Award
Doc/It Award
Doc/It Award
Most Promising New Director
Most Promising New Director
Best Short Film
Best Short Film Documentary Golden Lion Short Film
Absolute Grand Prize
Absolute Grand Prize
San Giorgio Prize
San Giorgio Prize
Label Europa Cinemas
Label Europa Cinemas Award Best Film Giornate degli Autori Label Europa Cinemas
Italian Film Critics Award
Best Actress Best Supporting Actor Italian Film Critics Award
International Peace Award
International Peace Award
OCIC Special Award
OCIC Special Award
Kodak Award
Kodak Award
Cinecritica Award
Cinecritica Award
AIACE Award
AIACE Award
Young Cinema Award
Alternatives Best Digital Film Best Film in Competition Best International Film Best Italian Film Younger's in Movie
Venice Horizons Award - Special Mention
Best Feature Film Best Short Film Venice Horizons Award - Special Mention
Human Rights Film Network Award - Special Mention
Human Rights Film Network Award - Special Mention
Human Rights Film Network Award
Human Rights Film Network Award
FEDIC Award - Special Mention
FEDIC Award - Special Mention
EIUC Award - Special Mention
EIUC Award - Special Mention
EIUC Award
EIUC Award
Digital Cinema Award
Digital Cinema Award
C.I.C.A.E. Award
C.I.C.A.E. Award
Audience Award (Critics' Week)
Audience Award (Critics' Week) Best Film (International Film Critics Week)
"Lino Miccichè" First Feature Award
"Lino Miccichè" First Feature Award
Silver Medal
Short Film Silver Medal
International Award
Best Actor Best Actress Best Cinematography Best Director Best Production Design Best Score Best Screenplay International Award
Pietro Bianchi Award
Pietro Bianchi Award
Upstream Prize
Best Actor Best Actress Best Film
Open Prize
Open Prize
Luigi De Laurentiis Award - Special Mention
Best Debut Film
Lina Mangiacapre Award
Lina Mangiacapre Award
Award of the City of Rome - Special Mention
Award of the City of Rome - Special Mention
Award of the City of Rome
Best Debut Director Best Film
'Cult Network Italia' Prize - Special Mention
'Cult Network Italia' Prize - Special Mention
Lion of San Marco
Best Children's Film - Television Best Documentary Best Documentary - Television Best Film about Adolescence Lion of San Marco
San Marco Special Jury Award
San Marco Special Jury Award
San Marco Prize - Special Mention
San Marco Prize - Special Mention
San Marco Prize
San Marco Prize
SIGNIS Award - Honorable Mention
SIGNIS Award - Honorable Mention
SIGNIS Award
SIGNIS Award
Pasinetti Award - Special Mention
Pasinetti Award - Special Mention
Kinematrix Film Award
Feature Films Other Formats
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Audience Award
Audience Award Best Actor Best Actress Best Film
Wella Prize
Wella Prize
UNICEF Award
UNICEF Award
UNESCO Award
UNESCO Award
Sergio Trasatti Award
Sergio Trasatti Award
Rota Soundtrack Award
Rota Soundtrack Award
Pasinetti Award
Authors' Days Best Actor Best Actress Best Actress - Special Mention Best Cast Best Director Best Documentary Best Film Best Foreign Film Best Italian Film Competition Horizons Parallel Sections Pasinetti Award Special Pasinetti Award Special Prize
OCIC Award
OCIC Award
Netpac Award
Netpac Award
Mimmo Rotella Foundation Award
Best Producer Mimmo Rotella Foundation Award
Laterna Magica Prize - Special Mention
Laterna Magica Prize - Special Mention
Laterna Magica Prize
Laterna Magica Prize
Italian Cinema Clubs Award
Italian Cinema Clubs Award
Isvema Award
Isvema Award
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Best Film Filmcritica "Bastone Bianco" Award
FIPRESCI Prize
Best Feature Best Film Best First Feature Best First Work Best Short Film Competition Critics Week FIPRESCI Prize Orizzonti and Parallel Sections Parallel Sections Special Mention
FEDIC Award
Best Actor Best Film Best Food Scene Best Short FEDIC Award
Elvira Notari Prize
Elvira Notari Prize
Don Quixote Award
Don Quixote Award
Children and Cinema Award
Children and Cinema Award
'Cult Network Italia' Prize
'Cult Network Italia' Prize
'CinemAvvenire' Award
'CinemAvvenire' Award Best Film Best Film - Il cerchio non è rotondo Award Best Film in Competition Best Film on the Relationship Man-Nature Best First Film Best First Work Cinema for Peace Cinema for Peace Award Cinema, Man, Nature
Little Golden Lion
Little Golden Lion
Future Film Festival Digital Award
Future Film Festival Digital Award
Cinema of the Present - Special Jury Award
Cinema of the Present - Special Jury Award
Cinema of the Present - Lion of the Year
Cinema of the Present - Lion of the Year
Special Director's Award
Special Director's Award
Grand Special Jury Prize
Best Original Idea Best Writer Best Writing Style Grand Special Jury Prize
Career Golden Lion
Career Golden Lion
Medal
Animation Design Current Affairs Documentary Medal
International Film Chamber Award
Color Technical
Golden Medal
Best Actor Best Actress Best Actuality Documentary Best Animation Golden Medal
Biennale Trophy
Biennale Trophy
Biennale Cup
Biennale Cup
Biennale Award
Best Actor Best Film Biennale Award
UNICRIT Award
UNICRIT Award
Biennale Medal
Biennale Medal
Mussolini Cup
Best Foreign Film Best Italian Film
Cinema & Arts Award - Special Mention
Cinema & Arts Award - Special Mention
Cinema & Arts Award
Cinema & Arts Award
Premio Kinéo
Best International Actress
ImpACT Award
ImpACT Award
The Film Club Audience Award
The Film Club Audience Award
Robert Bresson Award
Robert Bresson Award
UNIMED Prize for Cultural Diversity
UNIMED Prize for Cultural Diversity
Ca' Foscari Young Jury Award
Ca' Foscari Young Jury Award
Premio CinemaSarà Award - Special Mention
Premio CinemaSarà Award - Special Mention
Le Vie Dell'Immagine Award
Le Vie Dell'Immagine Award
Venice Immersive Grand Prize
Venice Immersive Grand Prize
Premio Ulisse Terra di Cinema
Premio Ulisse Terra di Cinema
amfAR Award
Award of Courage
SIAE Award
SIAE Award
Giornate Degli Autori's People Choice Award
Giornate Degli Autori's People Choice Award
Authors under 40 Award
Best Screenplay Special Mention for Cinematography Best Directing and Screenwriting Best Director Best Screenwriting Special Mention for Editing Special Mention for Screenwriting
Premio CinemaSarà Award
Premio CinemaSarà Award
Green Drop Award - Special Mention
Green Drop Award Green Drop Award - Special Mention
Venice Immersive
Best Experience Grand Jury Prize Immersive Achievement Prize Special Jury Prize
Premio per l'inclusione Edipo Re (Giornate degli Autori)
Premio per l'inclusione Edipo Re (Giornate degli Autori)
Giornate degli Autori - Award for Women Screenwriters Under 40
Giornate degli Autori - Award for Women Screenwriters Under 40
HFPA Special Prize
HFPA Special Prize
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work
Best VR Experience Best VR Story Virtual Reality Competition
Giornate degli Autori Award
Giornate degli Autori Award
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica
Centro Nazionale del Cortometraggio Award Best Director Best Short Film Best Technical Contribution
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Grand Prize Venice International Critics' Week
Grand Prize Venice International Critics' Week Special Mention Best Film Jury Special Mention
Venice Award for Best Virtual Reality
Virtual Reality Competition
Best VR Immersive User Experience
Best VR Immersive Experience for Interactive Content Venice VR Expanded
RB Casting Award
RB Casting Award
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Treatment of Issues Related to Environment Treatment of Issues Related to Social Environment Treatment of Issues Related to Work Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award
Sfera 1932 Award - Special Mention
Sfera 1932 Award - Special Mention
Fanheart3 Award
XR Special Mention Graffetta d'Oro for Best Film Nave d'Argento for Best OTP VR Fan Experience XR Fan Experience
Lizzani Award
Lizzani Award
Lanterna Magica Award
Lanterna Magica Award
Verona Film Club Award
Verona Film Club Award for Most Innovative Film Verona Film Club Award
GdA Director's Award
GdA Director's Award
Filming Italy Award
Best Actress (Miglior attrice protagonista) International Award Best Movie Achievement International Award Filming Italy Award
Plaque Lion St. Marc
Plaque Lion St. Marc
Sfera 1932 Award
Sfera 1932 Award
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
Smithers Foundation Award
Ambassador of Hope Collateral Award
Campari Passion for the Cinema Award
Campari Passion for the Cinema Award
Premio Vivere da Sportivi Award
Premio Vivere da Sportivi Award
Smithers Foundation Award - Special Mention
Smithers Foundation Award - Special Mention
Hearst Film Award
Hearst Film Award
Best VR Story
Best VR Story Virtual Reality Virtual Reality Competition Virtual Reality Linear Competition
Circolo del Cinema di Verona Award
Circolo del Cinema di Verona Award
Venezia Giovani Prize
Best First Film
La Pellicola d'Oro Award
Best Chief Electrician Best Costume Designer Best Prop Maker Best Camera Operator Best Costume Tailoring Best Dressmaker Best Head of Camera and Electrical Department Best Head of Electrical Department Best Production Director Best Production Manager Best Production Manager in an International Film Best Production Manager in an Italian Film Best Set Designer Best Special Effects Best Stagehand Best Stunt Coordinator Best Tailor
Mouse d'Oro Award
Mouse d'Oro Award
Franca Sozzani Award
Franca Sozzani Award
UNIMED Award
UNIMED Award
CICT-UNESCO C. Smithers Foundation Award
CICT-UNESCO C. Smithers Foundation Award
Fair Play Cinema Award - Special Mention
Fair Play Cinema Award - Special Mention
Fair Play Cinema Award
Fair Play Cinema Award
FIPRESCI Award
Best Film in Competition
MigrArti Prize
Best Director Best Short Film MigrArti Prize
Premio Laguna Sud (Venice Days)
Premio Laguna Sud (Venice Days)
S.I.A.E. Award for Emrging Talent
Best Film Best Short Film
Cineforum 66 Award
Cineforum 66 Award
NuovoImaie Award
Best Actor
Saturnia Prize
Saturnia Prize
NuovoImaie Talent Award
Best New Young Actors Best Actress in a Debut Film Best Italian Actor in a Debut Film Best New Young Actor Best New Young Actress
Amnesty International Italia Award
Amnesty International Italia Award
Soundtrack Stars Lifetime Achievement Award
Soundtrack Stars Lifetime Achievement Award
Fondazione Mimmo Rotella Special Award
Fondazione Mimmo Rotella Special Award
Persol Tribute Visionary Talent Award
Persol Tribute Visionary Talent Award
AKAI International Film Fest Award - Special Mention
AKAI International Film Fest Award - Special Mention
AKAI International Film Fest Award
Best Actor Best Actress Best Director Best Film Criticism Best Revelation
Bisato d'Oro - Special Mention
Bisato d'Oro - Special Mention
Cinecibo Award
Cinecibo Award
Best Innovative Budget Award
Best Innovative Budget Award
BNL People's Choice Award
BNL People's Choice Award Best Film
Sorriso Diverso Venezia Award
Best Film in a Foreign Language Best Italian Film Sorriso Diverso Venezia Award
AssoMusica Award
AssoMusica Award
Piccioni Award
Piccioni Award
Civitas Vitae Prossima Award
Civitas Vitae Prossima Award
Bisato d'Oro
Best Actor Best Actress Best Cinematography Best Director Best Film Best Screenplay
Volpi Award
Best Actor Best Actress
International Award - Short Film
International Award - Short Film
International Award - Documentary
Final Cut in Venice International Award - Documentary
International Award - Animated Film
International Award - Animated Film
Ambiente WWF Award
Ambiente WWF Award
Grand International Award
Grand International Award
Bianchi Award
Bianchi Award
Fedeora Award - Special Mention
International Film Critics Week Venice Days
Fedeora Award
Best Actress in a Debut Film (Venice Days) Best Cinematography (International Film Critics Week) Best Director of a Debut Film (Venice Days) Best Euro-Mediterranean Film Best Film (International Film Critics Week) Best Film (Venice Days) Best Screenwriter (International Film Critics Week)
Label Europa Cinemas - Special Mention
Label Europa Cinemas - Special Mention
Schermi di Qualità Award
Schermi di Qualità Award
Soundtrack Stars Award - Special Mention
Best Actress Best Contemporary Actor Best Song Best Soundtrack
Soundtrack Stars Award
Best Original Song Best Soundtrack Critic's Choice Lifetime Achievement Award Soundtrack Stars Award Special Mention
Vittorio Veneto Film Festival Award - Special Mention
Vittorio Veneto Film Festival Award - Special Mention
Gillo Pontecorvo-Arte e Industria Award
Gillo Pontecorvo-Arte e Industria Award
Golden Mouse - Special Mention
Golden Mouse - Special Mention
Magic Lantern Award
Magic Lantern Award
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Arca CinemaGiovani Award
Best Film Best Film in Competition Best Italian Film Best Italian Film in Venice
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
ENIC Medal
ENIC Medal
Venezia Classici Award
Best Documentary on Cinema Best Restored Film Venice Days Award
Golden Plate
Golden Plate
Special Lion
Best Film
Catholic Cinema Clubs Award
Catholic Cinema Clubs Award
Best Short Film - Special Mention
Best Short Film - Special Mention Short Film
Award of the City of Venice
Grand Jury Best Original Idea Award of the City of Venice
International Critics Award - Special Mention
Documentaries Feature Films
International Critics Award
Best Animated Film Best Documentary Best Feature Film
Cinema 60 Award
Cinema 60 Award
Award of the City of Imola - Special Mention
Award of the City of Imola - Special Mention
Award of the City of Imola
Award of the City of Imola
Alitalia Award
Best Actor Best Actress
De Sica Award - Special Mention
De Sica Award - Special Mention
CIDALC Award
CIDALC Award
Corporations Ministry Cup
Corporations Ministry Cup
Photographers Award
Photographers Award
Gingerly Award
Gingerly Award
Bresson Award
Bresson Award
Technical Prize
Technical Prize
Best Artistic Collaboration
Best Artistic Collaboration
Popular Culture Ministry Cup
Best Foreign Director Best Italian Director Popular Culture Ministry Cup
Luis Buñuel Award
Luis Buñuel Award
Golden Rudder
Golden Rudder
Best Italian Documentary
Best Italian Documentary
Special Pasinetti Award
Special Pasinetti Award
Agriculture Ministry Cup
Agriculture Ministry Cup
Best World Premiere
Best World Premiere
Best Foreign Screenplay
Best Foreign Screenplay
Best Colonial Film
Best Colonial Film
Tourism Supervision Cup
Tourism Supervision Cup
Fascist Industry Confederation Cup
Fascist Industry Confederation Cup
Best Psychological Film
Best Psychological Film
Best Animation
Best Animation
Education Ministry Cup
Education Ministry Cup
ANICA Cup
ANICA Cup
Cinecittà Cup
Cinecittà Cup
Premio Cinematografico "Civitas Vitae prossima" Award
Premio Cinematografico "Civitas Vitae prossima" Award
Venice Horizons Youtube Award
Venice Horizons Youtube Award
Best Italian Comedy
Best Italian Comedy
Propaganda Ministry Cup
Best Foreign Film Best Italian Film Propaganda Ministry Cup
Fascist Party Cup
Best Foreign Film Best Italian Film Fascist Party Cup
Best Foreign Documentary
Best Foreign Documentary
Silver Mouse
Silver Mouse
Persol Award
Persol Award
Nazareno Taddei Award - Special Mention
Nazareno Taddei Award - Special Mention
La Navicella Venezia Cinema Award
La Navicella Venezia Cinema Award
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Interfilm Award
Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue 10th INTERFILM Award for Promoting Interreligious Dialogue Best Film Interfilm Award
Green Drop Award
Green Drop Award
Gillo Pontecorvo-Arcobaleno Latino Award
Gillo Pontecorvo-Arcobaleno Latino Award
Fondazione Mimmo Rotella Award
Fondazione Mimmo Rotella Award
Digital Cinema Award - Special Mention
Digital Cinema Award - Special Mention
Vittorio Veneto Film Festival Award
Best Actor Best Film Vittorio Veneto Film Festival Award
Equal Opportunity Award
Equal Opportunity Award
Premium Cinema Talent Award
Premium Cinema Talent Award
AGIS Award
AGIS Award
Special Volpi Cup
Special Volpi Cup
Special Lion for the Overall Work
Special Lion for the Overall Work
Golden Mouse
Golden Mouse
ENIC Cup
ENIC Cup
Bronze Lion
Bronze Lion
Golden Phoenix
Best Actor Best Actress
UNESCO Award - Special Mention
UNESCO Award - Special Mention
Prix Pierrot
Prix Pierrot
Premio per la migliore interpretazione
Premio per la migliore interpretazione
Plate 'Lion of San Marco'
Best Animated Film Best Children's Film Best Experimental Film Best Sport Film Cultural and Educational Film Film about Architecture Plate 'Lion of San Marco'
Max Factor Award
Max Factor Award
CICT-IFTC Award
CICT-IFTC Award
Grand Prize of the European Academy
Grand Prize of the European Academy
'Commendatore al merito della Repubblica' Medal
'Commendatore al merito della Repubblica' Medal
Prize of the International Youth Jury
Prize of the International Youth Jury
FEDIC Award - Honorable Mention
FEDIC Award - Honorable Mention
Enzo Serafin Award
Enzo Serafin Award
Honorary Diploma
Honorary Diploma
Honorable Mention
Acting Honorable Mention
FEDIC Special Award
FEDIC Special Award
Best Overall Artistic Contribution
Best Overall Artistic Contribution
San Michele Award
San Michele Award
Jury Special Mention
Jury Special Mention
Best Music
Best Music
Best First Film
Best First Film Best First film
Best Color Film
Best Color Film
Special Prize on Occasion of the Festival's Jubilee
Special Prize on Occasion of the Festival's Jubilee
Audience Referendum
Best Technical Perfection IN-COMPETITION Most Amusing Film Most Convincing Director Most Favorite Actor Most Favorite Actress Most Original Story (Fantasy) Most Touching Film
Telepiù Award - Special Mention
Telepiù Award - Special Mention
Telepiù Award
Best Short Film Best short film Telepiù Award
Anicaflash Prize
Anicaflash Prize
Special Recommendation
Animated Film Color Film Special Recommendation
Plate
Best Documentary Best Educative or Scientific Film Best Short - Fiction Children's Film - Educative-Didactical Documentary - Contemporary Life/Social Plate Recreative Children's Film
Grand Biennale Art Trophy
Grand Biennale Art Trophy
Best Scientific Film
Best Scientific Film
Best Musical Film
Best Musical Film
Best Director
Venice Horizons Award Best Director
Best Cinematography
Best Cinematography
Netpac Award - Special Mention
Netpac Award - Special Mention
Special Prize
Special Prize
Silver Osella
Best Cinematography Best Editing Best Original Music
Lion of San Marco - Grand Prize
Best Documentary Lion of San Marco - Grand Prize
FIPRESCI Prize - Honorable Mention
FIPRESCI Prize - Honorable Mention
Best Actress
Best Actress
Best Actor
Best Actor
Special Mention
DGCA-MiC Italian Pavilion Special Mention
Special Jury Citation
Special Jury Citation
Best First Work
Best First Work
L'Oreal Paris Award
L'Oreal Paris Award
Venice Authors Prize
Venice Authors Prize
Venice Authors Prize - Special Mention
Best Film Venice Authors Prize - Special Mention
Controcampo Italiano Prize - Special Mention
Controcampo Italiano Prize - Special Mention
Best European Short Film
Best European Short Film
Nazareno Taddei Award
Nazareno Taddei Award
Gianni Astrei Award
Gianni Astrei Award
Controcampo Italiano Prize
Controcampo Italiano Prize Documentary Feature Film Short Film
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
AIF - For Film Fest Award
AIF - For Film Fest Award
3-D Award
3-D Award Most Creative 3D Film Stereoscopic Film of the Year Most Creative Stereoscopic Film of the Year
UCCA Venticittà Award - Special Mention
UCCA Venticittà Award - Special Mention
UCCA Venticittà Award
UCCA Venticittà Award
Audience Award (Arena)
Audience Award (Arena)
Young Venice Award - Special Mention
Best Actor Best Film Young Venice Award - Special Mention
Young Venice Award
Young Venice Award
Venice TV Prize - Special Mention
Venice TV Prize - Special Mention
Venezia Genti - Best Short Film
Venezia Genti - Best Short Film
Venezia Genti - Best Feature Film
Venezia Genti - Best Feature Film
Special Award
Best American Feature Script Best Actor
Kodak-Cinecritica Award
Kodak-Cinecritica Award
De Sica Award
De Sica Award
Award of the Society for Psychology
Award of the Society for Psychology
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Best Film The President of the Italian Senate's Gold Medal
