Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Kinoafisha
Film festivals
Venice Film Festival
Nominations
Venice Film Festival Film Festival Nominations
Golden Lion
Best Film
Golden Lion
Immersive VR
Silver Lion
Best Director
Best Screenplay
Revelation
Grand Jury Prize
Best First Work
Silver Lion
Golden Lion for Lifetime Achievement
Liberatum Pioneer Award
Best Young Actor
Best Young Actor or Actress
Giornate degli Autori Director's Award
Giornate degli Autori Audience Award
Critics' Week Audience Award
International Film Critics Week
Rotella Award
Edipo Re Award - Special Mention
Premio Speciale Film Impresa Award
Impact Golden Globes Prize for Documentary
Croce Rossa Italiana Award
CinemaSarà Award
Premio Carlo Lizzani
Silver Lion - Short Film
Silver Lion - Short Film
Corto Cortissimo Short Film Competition
Volpi Cup
Best Actor
Best Actress
Best Supporting Actor
Best Supporting Actress
Best Supporting Performer
Golden Osella
Best Screenplay
Best Cinematography
Best Costume and Production Design
Best Director
Best Production Design
Best Score
Golden Osella
Outstanding Technical Contribution
Best Screenplay
Best Screenplay
Luigi De Laurentiis Award
Best Debut Film
Luigi De Laurentiis Award
Marcello Mastroianni Award
Best Young Actor or Actress
Best Young Actor
Marcello Mastroianni Award
Queer Lion
Queer Lion Award
Queer Lion
Orizzonti Award for Best Short Film
Orizzonti Award for Best Short Film
Venice Horizons Award
Best Film
Best Actor
Best Actor or Actress
Best Actress
Best Director
Best Medium Length Film
Best Screenplay
Best Short Film
Special Jury Prize
Special Prize
Venice Horizons Documentary Award
Venice Horizons Documentary Award
Corto Cortissimo Award
Best Short Film
Special Mention
Prix UIP Venice (European Short Film)
Prix UIP Venice (European Short Film)
Special Golden Ciak
Special Golden Ciak
Sergio Trasatti Award - Special Mention
Sergio Trasatti Award - Special Mention
Prize of the Students of the University 'La Sapienza'
Prize of the Students of the University 'La Sapienza'
New Cinema Award - Special Mention
New Cinema Award - Special Mention
New Cinema Award
Best Actor
Best Actress
Best Film
New Cinema Award
Golden Ciak
Best Actor
Best Actress
Best Film
Golden Ciak
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Children and Cinema Award - Special Mention
Children and Cinema Award - Special Mention
C.I.C.A.E. Award - Special Mention
C.I.C.A.E. Award - Special Mention
UNICEF Award - Special Mention
UNICEF Award - Special Mention
OCIC Award - Honorable Mention
OCIC Award - Honorable Mention
Brian Award
Brian Award
Venice TV Prize
Venice TV Prize
International Critics' Week Award
Best Film
Best Short Film SIC@SIC 2020
International Critics' Week Award
Doc/It Award - Special Mention
Doc/It Award - Special Mention
Lina Mangiacapre Award - Special Mention
Lina Mangiacapre Award - Special Mention
Elvira Notari Prize - Special Mention
Elvira Notari Prize - Special Mention
Prize of the Forum for Cinema and Literature
Prize of the Forum for Cinema and Literature
Queer Lion - Special Mention
Queer Lion - Special Mention
Special Jury Prize
Special Jury Prize
Bronze Medal
Bronze Medal
Best Italian Film
ARCA
Best Italian Film
UAAR Award
UAAR Award
Gucci Prize
Gucci Prize
Critics' Week Award
Best Film
Critics' Week Award
Sun Film Group Audience Award
Biografilm Award
Biografilm Award
Documentary
Fiction
Jameson Short Film Award
Jameson Short Film Award
Doc/It Award
Doc/It Award
Most Promising New Director
Most Promising New Director
Best Short Film
Best Short Film
Documentary
Golden Lion
Short Film
Absolute Grand Prize
Absolute Grand Prize
San Giorgio Prize
San Giorgio Prize
Label Europa Cinemas
Label Europa Cinemas Award
Best Film
Giornate degli Autori
Label Europa Cinemas
Italian Film Critics Award
Best Actress
Best Supporting Actor
Italian Film Critics Award
International Peace Award
International Peace Award
OCIC Special Award
OCIC Special Award
Kodak Award
Kodak Award
Cinecritica Award
Cinecritica Award
AIACE Award
AIACE Award
Young Cinema Award
Alternatives
Best Digital Film
Best Film in Competition
Best International Film
Best Italian Film
Younger's in Movie
Venice Horizons Award - Special Mention
Best Feature Film
Best Short Film
Venice Horizons Award - Special Mention
Human Rights Film Network Award - Special Mention
Human Rights Film Network Award - Special Mention
Human Rights Film Network Award
Human Rights Film Network Award
FEDIC Award - Special Mention
FEDIC Award - Special Mention
EIUC Award - Special Mention
EIUC Award - Special Mention
EIUC Award
EIUC Award
Digital Cinema Award
Digital Cinema Award
C.I.C.A.E. Award
C.I.C.A.E. Award
Audience Award (Critics' Week)
Audience Award (Critics' Week)
Best Film (International Film Critics Week)
"Lino Miccichè" First Feature Award
"Lino Miccichè" First Feature Award
Silver Medal
Short Film
Silver Medal
International Award
Best Actor
Best Actress
Best Cinematography
Best Director
Best Production Design
Best Score
Best Screenplay
International Award
Pietro Bianchi Award
Pietro Bianchi Award
Upstream Prize
Best Actor
Best Actress
Best Film
Open Prize
Open Prize
Luigi De Laurentiis Award - Special Mention
Best Debut Film
Lina Mangiacapre Award
Lina Mangiacapre Award
Award of the City of Rome - Special Mention
Award of the City of Rome - Special Mention
Award of the City of Rome
Best Debut Director
Best Film
'Cult Network Italia' Prize - Special Mention
'Cult Network Italia' Prize - Special Mention
Lion of San Marco
Best Children's Film - Television
Best Documentary
Best Documentary - Television
Best Film about Adolescence
Lion of San Marco
San Marco Special Jury Award
San Marco Special Jury Award
San Marco Prize - Special Mention
San Marco Prize - Special Mention
San Marco Prize
San Marco Prize
SIGNIS Award - Honorable Mention
SIGNIS Award - Honorable Mention
SIGNIS Award
SIGNIS Award
Pasinetti Award - Special Mention
Pasinetti Award - Special Mention
Kinematrix Film Award
Feature Films
Other Formats
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Audience Award
Audience Award
Best Actor
Best Actress
Best Film
Wella Prize
Wella Prize
UNICEF Award
UNICEF Award
UNESCO Award
UNESCO Award
Sergio Trasatti Award
Sergio Trasatti Award
Rota Soundtrack Award
Rota Soundtrack Award
Pasinetti Award
Authors' Days
Best Actor
Best Actress
Best Actress - Special Mention
Best Cast
Best Director
Best Documentary
Best Film
Best Foreign Film
Best Italian Film
Competition
Horizons
Parallel Sections
Pasinetti Award
Special Pasinetti Award
Special Prize
OCIC Award
OCIC Award
Netpac Award
Netpac Award
Mimmo Rotella Foundation Award
Best Producer
Mimmo Rotella Foundation Award
Laterna Magica Prize - Special Mention
Laterna Magica Prize - Special Mention
Laterna Magica Prize
Laterna Magica Prize
Italian Cinema Clubs Award
Italian Cinema Clubs Award
Isvema Award
Isvema Award
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Best Film
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
FIPRESCI Prize
Best Feature
Best Film
Best First Feature
Best First Work
Best Short Film
Competition
Critics Week
FIPRESCI Prize
Orizzonti and Parallel Sections
Parallel Sections
Special Mention
FEDIC Award
Best Actor
Best Film
Best Food Scene
Best Short
FEDIC Award
Elvira Notari Prize
Elvira Notari Prize
Don Quixote Award
Don Quixote Award
Children and Cinema Award
Children and Cinema Award
'Cult Network Italia' Prize
'Cult Network Italia' Prize
'CinemAvvenire' Award
'CinemAvvenire' Award
Best Film
Best Film - Il cerchio non è rotondo Award
Best Film in Competition
Best Film on the Relationship Man-Nature
Best First Film
Best First Work
Cinema for Peace
Cinema for Peace Award
Cinema, Man, Nature
Little Golden Lion
Little Golden Lion
Future Film Festival Digital Award
Future Film Festival Digital Award
Cinema of the Present - Special Jury Award
Cinema of the Present - Special Jury Award
Cinema of the Present - Lion of the Year
Cinema of the Present - Lion of the Year
Special Director's Award
Special Director's Award
Grand Special Jury Prize
Best Original Idea
Best Writer
Best Writing Style
Grand Special Jury Prize
Career Golden Lion
Career Golden Lion
Medal
Animation Design
Current Affairs
Documentary
Medal
International Film Chamber Award
Color
Technical
Golden Medal
Best Actor
Best Actress
Best Actuality Documentary
Best Animation
Golden Medal
Biennale Trophy
Biennale Trophy
Biennale Cup
Biennale Cup
Biennale Award
Best Actor
Best Film
Biennale Award
UNICRIT Award
UNICRIT Award
Biennale Medal
Biennale Medal
Mussolini Cup
Best Foreign Film
Best Italian Film
Cinema & Arts Award - Special Mention
Cinema & Arts Award - Special Mention
Cinema & Arts Award
Cinema & Arts Award
Premio Kinéo
Best International Actress
ImpACT Award
ImpACT Award
The Film Club Audience Award
The Film Club Audience Award
Robert Bresson Award
Robert Bresson Award
UNIMED Prize for Cultural Diversity
UNIMED Prize for Cultural Diversity
Ca' Foscari Young Jury Award
Ca' Foscari Young Jury Award
Premio CinemaSarà Award - Special Mention
Premio CinemaSarà Award - Special Mention
Le Vie Dell'Immagine Award
Le Vie Dell'Immagine Award
Venice Immersive Grand Prize
Venice Immersive Grand Prize
Premio Ulisse Terra di Cinema
Premio Ulisse Terra di Cinema
amfAR Award
Award of Courage
SIAE Award
SIAE Award
Giornate Degli Autori's People Choice Award
Giornate Degli Autori's People Choice Award
Authors under 40 Award
Best Screenplay
Special Mention for Cinematography
Best Directing and Screenwriting
Best Director
Best Screenwriting
Special Mention for Editing
Special Mention for Screenwriting
Premio CinemaSarà Award
Premio CinemaSarà Award
Green Drop Award - Special Mention
Green Drop Award
Green Drop Award - Special Mention
Venice Immersive
Best Experience
Grand Jury Prize
Immersive Achievement Prize
Special Jury Prize
Premio per l'inclusione Edipo Re (Giornate degli Autori)
Premio per l'inclusione Edipo Re (Giornate degli Autori)
Giornate degli Autori - Award for Women Screenwriters Under 40
Giornate degli Autori - Award for Women Screenwriters Under 40
HFPA Special Prize
HFPA Special Prize
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work
Best VR Experience
Best VR Story
Virtual Reality Competition
Giornate degli Autori Award
Giornate degli Autori Award
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica
Centro Nazionale del Cortometraggio Award
Best Director
Best Short Film
Best Technical Contribution
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Grand Prize Venice International Critics' Week
Grand Prize Venice International Critics' Week
Special Mention
Best Film
Jury Special Mention
Venice Award for Best Virtual Reality
Virtual Reality Competition
Best VR Immersive User Experience
Best VR Immersive Experience for Interactive Content
Venice VR Expanded
RB Casting Award
RB Casting Award
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Treatment of Issues Related to Environment
Treatment of Issues Related to Social Environment
Treatment of Issues Related to Work
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award
Sfera 1932 Award - Special Mention
Sfera 1932 Award - Special Mention
Fanheart3 Award
XR Special Mention
Graffetta d'Oro for Best Film
Nave d'Argento for Best OTP
VR Fan Experience
XR Fan Experience
Lizzani Award
Lizzani Award
Lanterna Magica Award
Lanterna Magica Award
Verona Film Club Award
Verona Film Club Award for Most Innovative Film
Verona Film Club Award
GdA Director's Award
GdA Director's Award
Filming Italy Award
Best Actress (Miglior attrice protagonista)
International Award
Best Movie Achievement International Award
Filming Italy Award
Plaque Lion St. Marc
Plaque Lion St. Marc
Sfera 1932 Award
Sfera 1932 Award
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
Smithers Foundation Award
Ambassador of Hope
Collateral Award
Campari Passion for the Cinema Award
Campari Passion for the Cinema Award
Premio Vivere da Sportivi Award
Premio Vivere da Sportivi Award
Smithers Foundation Award - Special Mention
Smithers Foundation Award - Special Mention
Hearst Film Award
Hearst Film Award
Best VR Story
Best VR Story
Virtual Reality
Virtual Reality Competition
Virtual Reality Linear Competition
Circolo del Cinema di Verona Award
Circolo del Cinema di Verona Award
Venezia Giovani Prize
Best First Film
La Pellicola d'Oro Award
Best Chief Electrician
Best Costume Designer
Best Prop Maker
Best Camera Operator
Best Costume Tailoring
Best Dressmaker
Best Head of Camera and Electrical Department
Best Head of Electrical Department
Best Production Director
Best Production Manager
Best Production Manager in an International Film
Best Production Manager in an Italian Film
Best Set Designer
Best Special Effects
Best Stagehand
Best Stunt Coordinator
Best Tailor
Mouse d'Oro Award
Mouse d'Oro Award
Franca Sozzani Award
Franca Sozzani Award
UNIMED Award
UNIMED Award
CICT-UNESCO C. Smithers Foundation Award
CICT-UNESCO C. Smithers Foundation Award
Fair Play Cinema Award - Special Mention
Fair Play Cinema Award - Special Mention
Fair Play Cinema Award
Fair Play Cinema Award
FIPRESCI Award
Best Film in Competition
MigrArti Prize
Best Director
Best Short Film
MigrArti Prize
Premio Laguna Sud (Venice Days)
Premio Laguna Sud (Venice Days)
S.I.A.E. Award for Emrging Talent
Best Film
Best Short Film
Cineforum 66 Award
Cineforum 66 Award
NuovoImaie Award
Best Actor
Saturnia Prize
Saturnia Prize
NuovoImaie Talent Award
Best New Young Actors
Best Actress in a Debut Film
Best Italian Actor in a Debut Film
Best New Young Actor
Best New Young Actress
Amnesty International Italia Award
Amnesty International Italia Award
Soundtrack Stars Lifetime Achievement Award
Soundtrack Stars Lifetime Achievement Award
Fondazione Mimmo Rotella Special Award
Fondazione Mimmo Rotella Special Award
Persol Tribute Visionary Talent Award
Persol Tribute Visionary Talent Award
AKAI International Film Fest Award - Special Mention
AKAI International Film Fest Award - Special Mention
AKAI International Film Fest Award
Best Actor
Best Actress
Best Director
Best Film Criticism
Best Revelation
Bisato d'Oro - Special Mention
Bisato d'Oro - Special Mention
Cinecibo Award
Cinecibo Award
Best Innovative Budget Award
Best Innovative Budget Award
BNL People's Choice Award
BNL People's Choice Award
Best Film
Sorriso Diverso Venezia Award
Best Film in a Foreign Language
Best Italian Film
Sorriso Diverso Venezia Award
AssoMusica Award
AssoMusica Award
Piccioni Award
Piccioni Award
Civitas Vitae Prossima Award
Civitas Vitae Prossima Award
Bisato d'Oro
Best Actor
Best Actress
Best Cinematography
Best Director
Best Film
Best Screenplay
Volpi Award
Best Actor
Best Actress
International Award - Short Film
International Award - Short Film
International Award - Documentary
Final Cut in Venice
International Award - Documentary
International Award - Animated Film
International Award - Animated Film
Ambiente WWF Award
Ambiente WWF Award
Grand International Award
Grand International Award
Bianchi Award
Bianchi Award
Fedeora Award - Special Mention
International Film Critics Week
Venice Days
Fedeora Award
Best Actress in a Debut Film (Venice Days)
Best Cinematography (International Film Critics Week)
Best Director of a Debut Film (Venice Days)
Best Euro-Mediterranean Film
Best Film (International Film Critics Week)
Best Film (Venice Days)
Best Screenwriter (International Film Critics Week)
Label Europa Cinemas - Special Mention
Label Europa Cinemas - Special Mention
Schermi di Qualità Award
Schermi di Qualità Award
Soundtrack Stars Award - Special Mention
Best Actress
Best Contemporary Actor
Best Song
Best Soundtrack
Soundtrack Stars Award
Best Original Song
Best Soundtrack
Critic's Choice
Lifetime Achievement Award
Soundtrack Stars Award
Special Mention
Vittorio Veneto Film Festival Award - Special Mention
Vittorio Veneto Film Festival Award - Special Mention
Gillo Pontecorvo-Arte e Industria Award
Gillo Pontecorvo-Arte e Industria Award
Golden Mouse - Special Mention
Golden Mouse - Special Mention
Magic Lantern Award
Magic Lantern Award
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Arca CinemaGiovani Award
Best Film
Best Film in Competition
Best Italian Film
Best Italian Film in Venice
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
ENIC Medal
ENIC Medal
Venezia Classici Award
Best Documentary on Cinema
Best Restored Film
Venice Days Award
Golden Plate
Golden Plate
Special Lion
Best Film
Catholic Cinema Clubs Award
Catholic Cinema Clubs Award
Best Short Film - Special Mention
Best Short Film - Special Mention
Short Film
Award of the City of Venice
Grand Jury Best Original Idea
Award of the City of Venice
International Critics Award - Special Mention
Documentaries
Feature Films
International Critics Award
Best Animated Film
Best Documentary
Best Feature Film
Cinema 60 Award
Cinema 60 Award
Award of the City of Imola - Special Mention
Award of the City of Imola - Special Mention
Award of the City of Imola
Award of the City of Imola
Alitalia Award
Best Actor
Best Actress
De Sica Award - Special Mention
De Sica Award - Special Mention
CIDALC Award
CIDALC Award
Corporations Ministry Cup
Corporations Ministry Cup
Photographers Award
Photographers Award
Gingerly Award
Gingerly Award
Bresson Award
Bresson Award
Technical Prize
Technical Prize
Best Artistic Collaboration
Best Artistic Collaboration
Popular Culture Ministry Cup
Best Foreign Director
Best Italian Director
Popular Culture Ministry Cup
Luis Buñuel Award
Luis Buñuel Award
Golden Rudder
Golden Rudder
Best Italian Documentary
Best Italian Documentary
Special Pasinetti Award
Special Pasinetti Award
Agriculture Ministry Cup
Agriculture Ministry Cup
Best World Premiere
Best World Premiere
Best Foreign Screenplay
Best Foreign Screenplay
Best Colonial Film
Best Colonial Film
Tourism Supervision Cup
Tourism Supervision Cup
Fascist Industry Confederation Cup
Fascist Industry Confederation Cup
Best Psychological Film
Best Psychological Film
Best Animation
Best Animation
Education Ministry Cup
Education Ministry Cup
ANICA Cup
ANICA Cup
Cinecittà Cup
Cinecittà Cup
Premio Cinematografico "Civitas Vitae prossima" Award
Premio Cinematografico "Civitas Vitae prossima" Award
Venice Horizons Youtube Award
Venice Horizons Youtube Award
Best Italian Comedy
Best Italian Comedy
Propaganda Ministry Cup
Best Foreign Film
Best Italian Film
Propaganda Ministry Cup
Fascist Party Cup
Best Foreign Film
Best Italian Film
Fascist Party Cup
Best Foreign Documentary
Best Foreign Documentary
Silver Mouse
Silver Mouse
Persol Award
Persol Award
Nazareno Taddei Award - Special Mention
Nazareno Taddei Award - Special Mention
La Navicella Venezia Cinema Award
La Navicella Venezia Cinema Award
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Interfilm Award
Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue
10th INTERFILM Award for Promoting Interreligious Dialogue
Best Film
Interfilm Award
Green Drop Award
Green Drop Award
Gillo Pontecorvo-Arcobaleno Latino Award
Gillo Pontecorvo-Arcobaleno Latino Award
Fondazione Mimmo Rotella Award
Fondazione Mimmo Rotella Award
Digital Cinema Award - Special Mention
Digital Cinema Award - Special Mention
Vittorio Veneto Film Festival Award
Best Actor
Best Film
Vittorio Veneto Film Festival Award
Equal Opportunity Award
Equal Opportunity Award
Premium Cinema Talent Award
Premium Cinema Talent Award
AGIS Award
AGIS Award
Special Volpi Cup
Special Volpi Cup
Special Lion for the Overall Work
Special Lion for the Overall Work
Golden Mouse
Golden Mouse
ENIC Cup
ENIC Cup
Bronze Lion
Bronze Lion
Golden Phoenix
Best Actor
Best Actress
UNESCO Award - Special Mention
UNESCO Award - Special Mention
Prix Pierrot
Prix Pierrot
Premio per la migliore interpretazione
Premio per la migliore interpretazione
Plate 'Lion of San Marco'
Best Animated Film
Best Children's Film
Best Experimental Film
Best Sport Film
Cultural and Educational Film
Film about Architecture
Plate 'Lion of San Marco'
Max Factor Award
Max Factor Award
CICT-IFTC Award
CICT-IFTC Award
Grand Prize of the European Academy
Grand Prize of the European Academy
'Commendatore al merito della Repubblica' Medal
'Commendatore al merito della Repubblica' Medal
Prize of the International Youth Jury
Prize of the International Youth Jury
FEDIC Award - Honorable Mention
FEDIC Award - Honorable Mention
Enzo Serafin Award
Enzo Serafin Award
Honorary Diploma
Honorary Diploma
Honorable Mention
Acting
Honorable Mention
FEDIC Special Award
FEDIC Special Award
Best Overall Artistic Contribution
Best Overall Artistic Contribution
San Michele Award
San Michele Award
Jury Special Mention
Jury Special Mention
Best Music
Best Music
Best First Film
Best First Film
Best First film
Best Color Film
Best Color Film
Special Prize on Occasion of the Festival's Jubilee
Special Prize on Occasion of the Festival's Jubilee
Audience Referendum
Best Technical Perfection
IN-COMPETITION
Most Amusing Film
Most Convincing Director
Most Favorite Actor
Most Favorite Actress
Most Original Story (Fantasy)
Most Touching Film
Telepiù Award - Special Mention
Telepiù Award - Special Mention
Telepiù Award
Best Short Film
Best short film
Telepiù Award
Anicaflash Prize
Anicaflash Prize
Special Recommendation
Animated Film
Color Film
Special Recommendation
Plate
Best Documentary
Best Educative or Scientific Film
Best Short - Fiction
Children's Film - Educative-Didactical
Documentary - Contemporary Life/Social
Plate
Recreative Children's Film
Grand Biennale Art Trophy
Grand Biennale Art Trophy
Best Scientific Film
Best Scientific Film
Best Musical Film
Best Musical Film
Best Director
Venice Horizons Award
Best Director
Best Cinematography
Best Cinematography
Netpac Award - Special Mention
Netpac Award - Special Mention
Special Prize
Special Prize
Silver Osella
Best Cinematography
Best Editing
Best Original Music
Lion of San Marco - Grand Prize
Best Documentary
Lion of San Marco - Grand Prize
FIPRESCI Prize - Honorable Mention
FIPRESCI Prize - Honorable Mention
Best Actress
Best Actress
Best Actor
Best Actor
Special Mention
DGCA-MiC Italian Pavilion
Special Mention
Special Jury Citation
Special Jury Citation
Best First Work
Best First Work
L'Oreal Paris Award
L'Oreal Paris Award
Venice Authors Prize
Venice Authors Prize
Venice Authors Prize - Special Mention
Best Film
Venice Authors Prize - Special Mention
Controcampo Italiano Prize - Special Mention
Controcampo Italiano Prize - Special Mention
Best European Short Film
Best European Short Film
Nazareno Taddei Award
Nazareno Taddei Award
Gianni Astrei Award
Gianni Astrei Award
Controcampo Italiano Prize
Controcampo Italiano Prize
Documentary
Feature Film
Short Film
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
AIF - For Film Fest Award
AIF - For Film Fest Award
3-D Award
3-D Award
Most Creative 3D Film Stereoscopic Film of the Year
Most Creative Stereoscopic Film of the Year
UCCA Venticittà Award - Special Mention
UCCA Venticittà Award - Special Mention
UCCA Venticittà Award
UCCA Venticittà Award
Audience Award (Arena)
Audience Award (Arena)
Young Venice Award - Special Mention
Best Actor
Best Film
Young Venice Award - Special Mention
Young Venice Award
Young Venice Award
Venice TV Prize - Special Mention
Venice TV Prize - Special Mention
Venezia Genti - Best Short Film
Venezia Genti - Best Short Film
Venezia Genti - Best Feature Film
Venezia Genti - Best Feature Film
Special Award
Best American Feature Script
Best Actor
Kodak-Cinecritica Award
Kodak-Cinecritica Award
De Sica Award
De Sica Award
Award of the Society for Psychology
Award of the Society for Psychology
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Best Film
The President of the Italian Senate's Gold Medal
