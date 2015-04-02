Меню
Дата публикации: 11 октября 2011
Мстители – Локи, сводный брат Тора, возвращается, и в этот раз он не один. Земля на грани порабощения, и только лучшие из лучших могут спасти человечество. Ник Фьюри, глава международной организации Щ. И. Т., собирает выдающихся поборников справедливости и добра, чтобы отразить атаку. Под предводительством Капитана Америки Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Хоукай и Чёрная Вдова вступают в войну с захватчиком.
Алексей198426 2 апреля 2015, 12:51
да зря! этот экшн будет лучше...оливье из героев изменится к лучшему! увидем
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела трейлер, и он меня даже удивил, но я тоже скажу что объединить всех героев это как-то "не вкусно". У каждого из этих героев есть свой фильм своя история. Взять к примеру фильм "Тор", у главного героя Тора(Крис Хемсворт) есть любимая девушка(Натали Портман) на Земле, которая после закрытия портала продолжает его искать, а тут он возвращается на нашу планету и это вообще уже другой фильм, и что, что по логике вещей он первое что должен сделать это увидеть свою любимую, ну или хотя бы в связи с нашими обстоятельствами спасать её, а её вообще в фильме нет ✊ . Это что такое?✊ В 2013 году выходит вторая часть фильма✊ , и как потом ✌️ (я просто не могу представить если бы мой парень был рядом и не пришел ко мне?))) это бред полный)


Фильм "Железный человек" я не смотрела по-этому судить не могу, а "Первый мститель" - это очень патриотичный фильм (для Америки имею ввиду), но там принципе он проснулся после 70-летней коммы в наше время, и жизнь для него начинается с чистого листа. "Перв. мстит." еще можно объединить с "Железн. чел."


Не, это же надо такую фантазию сценаристам иметь? что бы все истории придумать расписать и что бы при этом после и другие части отдельных историй снять можно было.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
данатар 2 апреля 2015, 12:51
МСТИТЕЛИ ,ХРАНИТЕЛИ 4ТО ПОТОМ? ПРАВДА ТРЕЙЛЕР НЕПЛОХ 7 ИЗ10 РЕБЕНКА СВОЖУ НА ЭТУ СКАЗКУ!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alex0000 2 апреля 2015, 12:51
Лучник Реннер из какого фильма?)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Самый главный кино-комикс в истории кино мастерски справился со своей задачей яркого и величественного кино-события, объединяя множество супергероев в одну команду, дабы противостоять сильному противнику, с которым по отдельности им было не справится. "Мстители" Джосса Уидона предстали идеальным кино-комиксом и грандиозным блокбастером, Роберт Дауни младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Крис Хэмсворт и Джереми Реннер воплотили на экране колоритную команду, которую дополнили Марк Руффало в качестве нового Халка и Сэмюэль Л. Джексон в роли Ника Фьюри, а Том Хиддлстон повторно воплотил злодейское амплуа Локи, став ещё более серьёзным противником!





Команда мечты





Наконец-таки случилось объединение супергеров в одном фильме, в одну команду, в виде эпичного и крышесноного блокбастера, полного потрясающего экшена и невероятно захватывающих спецэффектов! Тор, Халк, Капитан Америка, Железный человек и другие в одной картине, настоящая команда мечты, устроившая самое потрясающее зрелище в истории кино!





Самый главный кино-комикс успел в свои два с небольшим часа ввести в сюжет должным образом всех действующих лиц, удачно уделяя внимание каждому в команде, не отодвигая никого на задний план, перессорить и объединить супергероев между собой, многократно пошутить и устроить изумительно яркие драматические сцены в шикарных диалогах и актёрских эмоциях, и прыгая из экшена в экшен оставлять в памяти наиболее грандиозные батальные сцены, смотреть которые тянет вновь и вновь!





Сериальный подход Джосса Уидона помог раскрыться всем героям, чтобы каждый персонаж отхватил по объёмному куску такого восхитительного пирога. Тонкими мостиками протянуты в сюжете отсылки к прошлому персонажей и предшествующим сольным картинам. Хотя теперь не обладает таким количеством отсылок к другим героям. И если за наличие в сюжете Пэппер и упоминание Джейн несомненно стоит сказать большое спасибо, то отсутствие Боевой Машины (Воителя) не объясняется абсолютно ничем (уж кого-кого, а Роуди в такую команду стоило бы взять в первую очередь), а Брюс Баннер внезапно потерял всяческий интерес к Бэтти Росс, о которой даже ни разу не спросил, а никто другой и не упомянул.





Зато довольно любопытно упоминают о прошлом Чёрной Вдовы и Соколиного Глаза, про которых можно было бы снять отдельный сольный фильм, к тому же химия между персонажами Йоханссон и Реннера получилась потрясающей, даже в экшен-эпизодах, регулярно радующих отличным перекрёстным монтажом, параллельно совмещающим несколько батальных действий.





Уидону удалось то, что не удавалось ни создателям «Людей-Икс», ни даже авторам «Фантастической четвёрки», он сумел выделить каждого персонажа не просто ярко и эффектно, но и заинтересовать личной историей, погрузиться в прошлое и с интересом глядеть в будущее. Поэтому не стоит упрекать фильм фанатам, негодующим в отсутствие Человека-Муравья (Гигантиса) или Осы, или кого-нибудь ещё. Нынешняя команда соблюла баланс внимания на каждом участнике, и при этом фильм ещё умудряется наполняться второстепенными героями, как агент Коулсон или Мария Хилл, хотя эффектнее всех выглядит инопланетный союзник Локки, обещающий тому армию.





Отлично продвинулись, как персонажи, и Железный Человек, вновь блистательно и харизматично сыгранный Робертом Дауни младшим, очень колоритно себя проявивший, как под финал, так и в «человечных» эпизодах с Пэппер, и Капитан Америка, проявляющий смекалку и отвагу, и брутальный Тор, разыгрывающий наиболее интересные отношения с командой и взаимодействие с остальными героями. Так же сильно преобразился Локки, далеко ускакав вперёд от образа из «Тора», став по-настоящему эффектным злодеем! Достойным, чтобы из-за него одного буквально все супергерои объединились в слаженную команду, не смотря на свои вечные конфликты.





Фильм, в целом, именно этим и хорош, что командной игре его персонажи только учатся, и никак не могут образовать цельный тандем. Что Баннер, что Тони Старк регулярно вступают в конфликты и словестные перепалки с Капитаном Америкой и Ником Фьюри, получившим на этот раз куда больше экранного времени и даже экшен-сцены.





Невиданной красоты операторская работа превосходит всё виденное ранее (включая даже блистательно снятого «Халка» Энга Ли в 2003 году)! Пластичная и плавная камера в постоянном движении ловко скользит за персонажами, погружая вглубь экранного действия, а финальный обзор масштабной баталии с переходом от одного героя к другому без единой монтажной склейки и вовсе самое потрясающее зрелище, когда-либо продемонстрированное на экране! Аналогичной похвалы достойны и финальные титры, выполненные с потрясающим качеством и чёткостью изображений, вместо привычно-мультяшной анимации для таких моментов. Причем традиционный бонус-эпизод располагается сразу после них, так что не нужно ждать самого конца финальных титров.





Удивительным образом фильм сочетает шикарный юмор (как во фразах, так и в действиях – эпизоды с Локи и Тором после падения, с Халком и Локи в финальной части, например) с изумительным драматическим наполнением (чего стоит хотя бы диалогЧёрной Вдовы с Локи о её прошлом, с грандиозным финальном твистом под его окончание!), бросаясь из серьёзности в юмор и обратно, с фирменным для Голливуда американским пафосом и эпическим размахом! Подобного качества кино-комикса, как по сюжетной части, так и по графической зрелищности, мир ещё не видел!





«Мстители» отлично продуманы от начала до конца, превосходя всё, ранее виданное в подобном жанре, вводя такое количество персонажей в цельную и захватывающую историю! Действие не заставляет себя ждать, а накал драмы и актёрские работы позволяют даже при обилии действия рассказывать историю. Каждый из центральных актёров выкладывается на максимум, каждый прорабатывает свой персонаж во всех деталях, ну а большой бюджет позволяет раскрыть команду Мстителей ещё и в плане суперспособностей каждого участника. Брюс, например, аж дважды за фильм обращается в Халка, а лесная битва Железного Человека с Тором – вообще главнейшее достоинство первой половины фильма. Не упущен и момент с «предательством», и конфликт взглядов Старка и Роджерса, различные мелкие детали не редко очень сильно добавляют впечатлений от просмотра.





Армия Читаури знатно крушит Нью-Йорк, обильно получая от мстящих за подобное вторжение супергероев Земли, устраивая крутое пиршество качественных спецэффектов, и поражая воображение появлением неназванных механических Левиафанов. Всё это под соответствующую помпезную музыку, прекрасно вписывающуюся в антураж и оформляющую сцены ещё большей чувственностью. Все супергерои в одной картине – что может быть круче?!





Открывающая фильм начальная экшен-сцена на базе Щ.И.Т.а (в том числе с падающим вертолётом!) сразу намекает, что скучать здесь не придётся, и дальше от своих обещаний не отступает. Капитан Америка отважно защищает мирных граждан от посягательств главного злодея на их жизни, Локки в свою очередь запугивает и активно пользуется иллюзиями, хитро обманывая героев раз за разом ловкостью своих искусных трюков.





Конечно, и участников в команде могло бы быть и больше, и количество злодеев можно было увеличить, но при таких мыслях просто веришь, что дальнейшие продолжения «Мстителей» смогут превзойти даже такой масштабный и великолепный фильм, махом сбросивший с пьедесталов ранее выходящие картины и триумфально возвеличивающий, как главное событие развлекательной индустрии.





Особенно интересно получились схватки между героями, практически регулярно разворачивающиеся параллельно. И блистательно сделанный монтаж самым удачным образом чередует сцены противостояний. И при этом всё без лишнего мельтешения, а всегда в удачных ракурсах и прекрасной выразительной съёмке, что подобные сражения хочется наблюдать всё больше и дольше, благо представлены они здесь в действительно широком разнообразии!





«Мстителей» смело можно называть эталонным кино-комиксом, отлично сделанным и изумительно красиво снятым. Он поражает воображение количеством и качеством насыщенного экранного действия, прекрасным образом сочетает всех персонажей, и разобщая и объединяя их, со всеми особенностями и чертами характеров. У Джосса Уидона получилось сделать главное развлекательное кино Голливуда и самый грандиозный фильм-комикс за всю историю кинематографа!





10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anna 2 апреля 2015, 12:51
ЖЖЖЖДУ с нетерпением! Очень большие надежды на этот фильм!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 26/04/2012 - 00:16:12


супер ✊

жалко не было этого ролика лет так 10ть назад ✊ у меня до 18ти иногда мелькали мысли, что я не совсем аполлон...я просто не видел ЭТОГО ролика...все парни, считающие, что в их случаях мама с папой плохо старались, смотрите этот ролик 3 раза с утра и 3 раза вечером...скорее всего поднимите самооценку за недельный "курс" просмотров до небес...опять же, если ваша девушка (возможно потенциальная ✊ , ну в смысле вы бы хотели, а она че-то не очень ✊ ) подкалывает вас, что вы, мягко говоря, не красавец, привязывайте ее к стулу, и через 6 часов непрерывного повтора этого ролика, она будет вами гордиться

ps я почему-то уверен, что звук в начале ролика записан с этого вживую...

pps по крайней мере оно честное ✊ , и все свои потуги озаглавило как brainfart, что соответствует реальности на 99,999999999999999....%

ppps а я то все думал, откуда создатели самого лучшего фильма взяли тот ...кхм...бизм с унитазом и ж..ой в зрительный зал...а оказывается есть иностранные образцы для подражания ✊

ppps а да, на мстителей схожу, наверно...больше тупо не на что примерно до середины-конца мая
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
уровень ironman 2...спасает только юмор и местами даже удачный (Дауни как всегда достались самые сливки в этом плане, видимо консервная банка - единственный персонаж, который может посмеяться над собой, остальные уже стали супергероями в полном смысле ✊ , поэтому юмор ему идет), ну еще зеленка ничего, но только в зеленом исполнении, в состоянии покоя Руффало уныл...диалоги тора и локи (да и К.О. в ужаснейшей маске и таком же костюме туда же) - вместо спок ночи малыши можно включать - такая пафосная чушь и скукотень

на 3д денег не пожалел и зря...нужно было на 2д идти и не выпендриваться...как и всегда похоже при конвертации в кинотеатре на любом быстром перемещении видишь 2 картинки с разницей в мсек ✊ ...и поляризац очки на парке - это нечто...хз что они там ими делают, но состояние такое, как будто в одном месте ковыряются...

ps все время казалось, что локи играет похудевший с. безруков, особенно, когда его зеленка об пол постучала

pps еще в 3д галерею как-нить попробую и нафиг-нафиг...в домашних условиях конверташки и то качественнее выходят

ppps реннер после оскароносной войнушки все в шлак погружается плавно...скоро до уровня какого-нить татума по игре скатится, неудивительно, что везде ему неинтересные по сути вторые роли суют

pppps 6.5/10 вроде и спецуха, и экшн есть, но местами действо провисает хуже, чем в морском бое, а планка та же...даром, что по комиксам и сценарием бить должны...да где уж там...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Я наверное давно не ходил в аймамкс в Радуге. Не подскажите, давно ли там в этом 2омо зале стали рекламу перед фильмом ставить? Цена билета 880 вечером, полный зал людей, но это не останавливает синемапарк от прокрутки кокы колы и прочей лабуды ✊

По фильму: довольно зрелищный, но в то же время полная пустышка с примесью дебильного юморка, забывается сразу же по выходу из зала.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Понятно, просто точно помню, что в той же Радуге перед последним Бетменом, Аватаром и Инсепшеном с Дикаприо рекламы не было вообще (я про аймакс), вроде как негласное табу стояло из-за цены за билет, как я полагал. Паршивенькая конечно тенденция.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Revenge 2 апреля 2015, 12:51
Насчет самого фильма все понятно,но как он смотрится в 3D?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
мне с мужем понравился..✊ 8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maklay 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел. рад что не отдал 800р за IMAX!!! Ожидал большего,подзатянули как то фильмец. Чёрная вдова и соколиный глаз ну как то совсем не вписываются в команду необыкновенных людей,позвали бы тогда джеймса бонда и робин гуда)Халку маловато покрушить дали.Ну и кто то написал пафосная какашка, да пафосности тут дофига,вместо того,что бы решать глобальную проблему,по закрытию портала,они кучку людей из автобуса вытаскивают,в то время как на соседней улице пол дома сносится в хлам! Фильм вытянули железный человек и халк,остальные так,массовка) вообщем 7 из 10. Serene всё правильно написал!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ойдушкаумник 2 апреля 2015, 12:51
Ничего не писал в ентом форуме, ибо ранее в основном попадались вполне адекватные отзывы, но сие обилие положительных резюме на счёт ентой красочной поделки, и нереальный рейтинг- явно перебор. Или здесь уже все ботами стали?

Фильмец- для детишек среднего школьного возраста.

Зрелищно- да. Пафос- через край. вот соббсно и всё.

Почитамши отзывы- понадеялся на шутливость повествования...обломался))

Рекомендовать могу вести на сие кинцо детей, а взрослым в енто время поглядеть 1+1. Больше удовольствия гарантировано.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Игорь82 2 апреля 2015, 12:51
очень хороший фильм, дауни мл. шикарен......буду его еще раз пересматривать))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ойдушкаумник 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (benny, 05/05/2012 - 22:09:10):

произведение!!! господи, во выраженьица-то в ход пошли...

однако безусловно нельзя не признать право взрослой аудитории оставаться детьми.

а уж выстраивание бизнес теорий из комиксоидной жвачки...хм, достаточно приличная часть ентой аудитории просто живёт по комиксам, фэнтэзи и чему-то ешчо, и столь бурные овации поделке- енто лишний диагноз нашему обшчеству...

жаль, что нонешнее кино сваливается на штамповку таких вот "произведений", но, ить, аудитория хавает...бабло побеждает зло(с)))

и жаль, что дошло до плоского передразнивания...

п.с. не собирался вдаваться в дискуссии.

мой предыдушчий пост имел целью сберечь время людей, которые его ценят.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ойдушкаумник 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (DEdyshka, 07/05/2012 - 02:31:09):а Вы походу ходите на такие фильмы, что бы потом нудеть на форуме о недалёкости того или иного фильма....критики .уевы(неудержался)))

в армии похоже не служил, раз такое недержание...

поаккуратней в выражениях, юноша...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Ощущаешь,конечно,грандиозность замысла и воплощения,но что-то не цепляют Взрослые игры Детских персонажей.Зрелище-высококлассное,но и только.Понравилось,но не восхитило ❗️ .

Это индивидуальный взгляд.Зрители были в крайнем восторге.



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ойдушкаумник 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (DEdyshka, 08/05/2012 - 02:25:12):глаза мозолят уже эти все занудные посты к подобным фильмам. Ну нету в таких фильмах пищи для мозга, НЕТУ! А вы всё ищите и ищите, ищите и ищите...



да кто её искал-то? вроде уговорились, что все взрослые люди. мозговую пишчу ужо научились добывать, а из жевательной резинки калориев много не выжуешь...



разноплановость кинематографа ценю и наличие ниши развлекательных фильмов в нём- тоже.

и ведь есть же комиксоидные фильмы весьма достойные. Город грехов. ЖЧ. Люди Икс. Бэтмен.

да даже взять любой другой предыдушчий фильм ентого жанра- ну цельнее смотрелись же!

эта картина напоминает коктейль в который намешали приличных ингредиентов, а получили "ни о чём". ну ведь реальная бабловыжимаюшчая штамповка, да и правда ведь есть мыслишка про БГшную "Подмогу"- ...нас с тобою нае..."
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, шикарный такой супергеройский выпендреж получился.

Актеры красавцы, про героев и так все ясно, они супер. Впечатляют не только выпуклости и впуклости Йоханссон, но и довольно таки объемные характеры, причем все персонажи проработаны.

Кураж есть, юмор есть, экшена навалом. Вот за что я и люблю Голливуд.

Куча блокбастерных штампов, перевернутых с ног на голову, так что архисерьезные моменты превращаются в комедию.

Понравилось что-то этакое между Вдовой и Ястребом. Про когнитивную рекаблировку запомнилось.

Еще хорошо было про пузатого чибиса и про северного оленя. Про Шекспира с гобеленом, и про шаурму.

Фьюри (Джексон) тоже жжёт, но по-своему (я потерял в этой войне мой лучший глаз)✊ .

Капитан Сосулька поскучнее, он вроде как самый правильный в этом балагане, ну, да ему положено собой олицетворять.

Руффало нормально вписался, без неожиданностей, руффало как руффало. Халк интереснее.



Песня вот на язык прилипла, целый день пою ✊

like the sun we will live to rise

like the sun will live and die

and then ignite again

tike the sun we will live to rise again
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 09/05/2012 - 23:31:33):Впечатляют не только выпуклости и впуклости Йоханссон

✌️ не очень-то впечатляют...видимо после Лары Крофт уже сложно что-то новое показать в этом плане...хронометража на раскрытие характера вдовы не особо хватает, да и не очень-то и хотелось ✊ , их пара с хоукаем самая унылая собсно из всей компашки была...даже мегаунылый локи и то был с чудо-палкой-кукловодом ✊ , которая еще и стреляет ✊

а уж если охота на формы Йоханссон взглянуть, так есть в инете фотки, там получше видно ✊ ...и вообще взяли бы лучше Терон что ли, раз Джоли уже старенькая, и то посерьезней тетя ✊

ps броски за шею мужиков ляжками, жестоко затянутыми в узкий резиново-латексно-тканевый материал в исполнении Йоханссон смотрятся эффектно только в первый раз...второй уже не цепляет ✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Фильм, конечно, полная фигня, хотя смотрится на одном дыхании (каждую минуту что-то происходит и жанр фильма экшн). Сюжет - чепуха, но можно посмотреть один раз, потому что фильм сплошной спецэффект и качество 3D идеальное (смотрится как настоящий обьёмный фильм). Детишкам в зале фильм очень понравился, они даже знали в каких местах надо смеяться. Мне же понравилась Скарлет Йоханссон в роли Анны Чапман (ну просто настоящая русская шпионка А.Чапман), жаль не было дефиле в откровенном нижнем белье.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Elf_Lily 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Филь на твердую 9. Были конечно и затянутые моменты, но и юмор тоже. Из Старка и Шрека получился отличный комедийный дуэт. И в целом фильм не вызвал негативных эмоций, хороший экшн, без загрузки мозгов. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Если говорить о фильмах на "супергеройскую" тему, то мне, конечно, намного ближе "Хранители".



Но в рамках жанра очень даже неплохо. Движуха по полной, спецэффекты - гуд, юмор местами плосковат, но в "комиксовую" тему органично вписывается.



В общем, 8/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
6.5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Weteran Mc 20 октября 2025, 07:04
Оценка
"Мстители" - первая часть американского фантастического боевика 2012 года и кроссовер, объединяющий супергероев #Marvel в одной истории.

Сюжет повествует про Железного человека, Капитана Америку, Халка, Тора, Чёрную вдову и Соколиного глаза.
Их собрал Ник Фьюри, чтобы остановить Локи, прибывшего на Землю для её порабощения.
С помощью Тессеракта Локи призывает инопланетную армию Читаури, которая должна ему помочь в захвате планеты.
Команда супергероев обязана остановить захватчиков и вернуть гиперкуб в Асгард, там, где ему и место.

Кино получилось зрелищным и захватывающим, с классным экшном и драматическим сюжетом с напряжённой атмосферой. Где-то даже через чур.
Компьютерная графика впечатляет, а спецэффекты завораживают. Особенно потрясающе смотрелись разрушения Манхэттена в финальной битве супергероев с армией пришельцев.
Актёрский ансамбль был подобран идеально. В основном запомнились: Роберт Дауни-младший харизматичен, как Старк и неуязвим, как Железный человек. Скарлетт Йоханссон органична, как Чёрная Вдова. Марк Руффало бесподобен в роли Халка. Он передал обаяние доктора Беннера и мощь зелёного гиганта.
Единственный минус фильма (и не только этого), который я начал замечать, наверное, с возрастом. Персонажам не хватает души и эмоций. И такой, к сожалению, почти весь Голливуд.

В целом, первая часть "Мстителей" задала хорошую планку для остальных частей франшизы. Рекомендовано для просмотра на большом экране и желательно, в 3D.

Моя оценка: 9 из 10. 👍
20 октября 2025, 07:04 Ответить
