Мстители
– Локи, сводный брат Тора, возвращается, и в этот раз он не один. Земля на грани порабощения, и только лучшие из лучших могут спасти человечество.
Ник Фьюри, глава международной организации Щ. И. Т., собирает выдающихся поборников справедливости и добра, чтобы отразить атаку. Под предводительством Капитана Америки Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Хоукай и Чёрная Вдова вступают в войну с захватчиком.
Фильм "Железный человек" я не смотрела по-этому судить не могу, а "Первый мститель" - это очень патриотичный фильм (для Америки имею ввиду), но там принципе он проснулся после 70-летней коммы в наше время, и жизнь для него начинается с чистого листа. "Перв. мстит." еще можно объединить с "Железн. чел."
Не, это же надо такую фантазию сценаристам иметь? что бы все истории придумать расписать и что бы при этом после и другие части отдельных историй снять можно было.
Команда мечты
Наконец-таки случилось объединение супергеров в одном фильме, в одну команду, в виде эпичного и крышесноного блокбастера, полного потрясающего экшена и невероятно захватывающих спецэффектов! Тор, Халк, Капитан Америка, Железный человек и другие в одной картине, настоящая команда мечты, устроившая самое потрясающее зрелище в истории кино!
Самый главный кино-комикс успел в свои два с небольшим часа ввести в сюжет должным образом всех действующих лиц, удачно уделяя внимание каждому в команде, не отодвигая никого на задний план, перессорить и объединить супергероев между собой, многократно пошутить и устроить изумительно яркие драматические сцены в шикарных диалогах и актёрских эмоциях, и прыгая из экшена в экшен оставлять в памяти наиболее грандиозные батальные сцены, смотреть которые тянет вновь и вновь!
Сериальный подход Джосса Уидона помог раскрыться всем героям, чтобы каждый персонаж отхватил по объёмному куску такого восхитительного пирога. Тонкими мостиками протянуты в сюжете отсылки к прошлому персонажей и предшествующим сольным картинам. Хотя теперь не обладает таким количеством отсылок к другим героям. И если за наличие в сюжете Пэппер и упоминание Джейн несомненно стоит сказать большое спасибо, то отсутствие Боевой Машины (Воителя) не объясняется абсолютно ничем (уж кого-кого, а Роуди в такую команду стоило бы взять в первую очередь), а Брюс Баннер внезапно потерял всяческий интерес к Бэтти Росс, о которой даже ни разу не спросил, а никто другой и не упомянул.
Зато довольно любопытно упоминают о прошлом Чёрной Вдовы и Соколиного Глаза, про которых можно было бы снять отдельный сольный фильм, к тому же химия между персонажами Йоханссон и Реннера получилась потрясающей, даже в экшен-эпизодах, регулярно радующих отличным перекрёстным монтажом, параллельно совмещающим несколько батальных действий.
Уидону удалось то, что не удавалось ни создателям «Людей-Икс», ни даже авторам «Фантастической четвёрки», он сумел выделить каждого персонажа не просто ярко и эффектно, но и заинтересовать личной историей, погрузиться в прошлое и с интересом глядеть в будущее. Поэтому не стоит упрекать фильм фанатам, негодующим в отсутствие Человека-Муравья (Гигантиса) или Осы, или кого-нибудь ещё. Нынешняя команда соблюла баланс внимания на каждом участнике, и при этом фильм ещё умудряется наполняться второстепенными героями, как агент Коулсон или Мария Хилл, хотя эффектнее всех выглядит инопланетный союзник Локки, обещающий тому армию.
Отлично продвинулись, как персонажи, и Железный Человек, вновь блистательно и харизматично сыгранный Робертом Дауни младшим, очень колоритно себя проявивший, как под финал, так и в «человечных» эпизодах с Пэппер, и Капитан Америка, проявляющий смекалку и отвагу, и брутальный Тор, разыгрывающий наиболее интересные отношения с командой и взаимодействие с остальными героями. Так же сильно преобразился Локки, далеко ускакав вперёд от образа из «Тора», став по-настоящему эффектным злодеем! Достойным, чтобы из-за него одного буквально все супергерои объединились в слаженную команду, не смотря на свои вечные конфликты.
Фильм, в целом, именно этим и хорош, что командной игре его персонажи только учатся, и никак не могут образовать цельный тандем. Что Баннер, что Тони Старк регулярно вступают в конфликты и словестные перепалки с Капитаном Америкой и Ником Фьюри, получившим на этот раз куда больше экранного времени и даже экшен-сцены.
Невиданной красоты операторская работа превосходит всё виденное ранее (включая даже блистательно снятого «Халка» Энга Ли в 2003 году)! Пластичная и плавная камера в постоянном движении ловко скользит за персонажами, погружая вглубь экранного действия, а финальный обзор масштабной баталии с переходом от одного героя к другому без единой монтажной склейки и вовсе самое потрясающее зрелище, когда-либо продемонстрированное на экране! Аналогичной похвалы достойны и финальные титры, выполненные с потрясающим качеством и чёткостью изображений, вместо привычно-мультяшной анимации для таких моментов. Причем традиционный бонус-эпизод располагается сразу после них, так что не нужно ждать самого конца финальных титров.
Удивительным образом фильм сочетает шикарный юмор (как во фразах, так и в действиях – эпизоды с Локи и Тором после падения, с Халком и Локи в финальной части, например) с изумительным драматическим наполнением (чего стоит хотя бы диалогЧёрной Вдовы с Локи о её прошлом, с грандиозным финальном твистом под его окончание!), бросаясь из серьёзности в юмор и обратно, с фирменным для Голливуда американским пафосом и эпическим размахом! Подобного качества кино-комикса, как по сюжетной части, так и по графической зрелищности, мир ещё не видел!
«Мстители» отлично продуманы от начала до конца, превосходя всё, ранее виданное в подобном жанре, вводя такое количество персонажей в цельную и захватывающую историю! Действие не заставляет себя ждать, а накал драмы и актёрские работы позволяют даже при обилии действия рассказывать историю. Каждый из центральных актёров выкладывается на максимум, каждый прорабатывает свой персонаж во всех деталях, ну а большой бюджет позволяет раскрыть команду Мстителей ещё и в плане суперспособностей каждого участника. Брюс, например, аж дважды за фильм обращается в Халка, а лесная битва Железного Человека с Тором – вообще главнейшее достоинство первой половины фильма. Не упущен и момент с «предательством», и конфликт взглядов Старка и Роджерса, различные мелкие детали не редко очень сильно добавляют впечатлений от просмотра.
Армия Читаури знатно крушит Нью-Йорк, обильно получая от мстящих за подобное вторжение супергероев Земли, устраивая крутое пиршество качественных спецэффектов, и поражая воображение появлением неназванных механических Левиафанов. Всё это под соответствующую помпезную музыку, прекрасно вписывающуюся в антураж и оформляющую сцены ещё большей чувственностью. Все супергерои в одной картине – что может быть круче?!
Открывающая фильм начальная экшен-сцена на базе Щ.И.Т.а (в том числе с падающим вертолётом!) сразу намекает, что скучать здесь не придётся, и дальше от своих обещаний не отступает. Капитан Америка отважно защищает мирных граждан от посягательств главного злодея на их жизни, Локки в свою очередь запугивает и активно пользуется иллюзиями, хитро обманывая героев раз за разом ловкостью своих искусных трюков.
Конечно, и участников в команде могло бы быть и больше, и количество злодеев можно было увеличить, но при таких мыслях просто веришь, что дальнейшие продолжения «Мстителей» смогут превзойти даже такой масштабный и великолепный фильм, махом сбросивший с пьедесталов ранее выходящие картины и триумфально возвеличивающий, как главное событие развлекательной индустрии.
Особенно интересно получились схватки между героями, практически регулярно разворачивающиеся параллельно. И блистательно сделанный монтаж самым удачным образом чередует сцены противостояний. И при этом всё без лишнего мельтешения, а всегда в удачных ракурсах и прекрасной выразительной съёмке, что подобные сражения хочется наблюдать всё больше и дольше, благо представлены они здесь в действительно широком разнообразии!
«Мстителей» смело можно называть эталонным кино-комиксом, отлично сделанным и изумительно красиво снятым. Он поражает воображение количеством и качеством насыщенного экранного действия, прекрасным образом сочетает всех персонажей, и разобщая и объединяя их, со всеми особенностями и чертами характеров. У Джосса Уидона получилось сделать главное развлекательное кино Голливуда и самый грандиозный фильм-комикс за всю историю кинематографа!
10/10
супер ✊
По фильму: довольно зрелищный, но в то же время полная пустышка с примесью дебильного юморка, забывается сразу же по выходу из зала.
Фильмец- для детишек среднего школьного возраста.
Зрелищно- да. Пафос- через край. вот соббсно и всё.
Почитамши отзывы- понадеялся на шутливость повествования...обломался))
Рекомендовать могу вести на сие кинцо детей, а взрослым в енто время поглядеть 1+1. Больше удовольствия гарантировано.
Это индивидуальный взгляд.Зрители были в крайнем восторге.
8/10
Актеры красавцы, про героев и так все ясно, они супер. Впечатляют не только выпуклости и впуклости Йоханссон, но и довольно таки объемные характеры, причем все персонажи проработаны.
Кураж есть, юмор есть, экшена навалом. Вот за что я и люблю Голливуд.
Куча блокбастерных штампов, перевернутых с ног на голову, так что архисерьезные моменты превращаются в комедию.
Понравилось что-то этакое между Вдовой и Ястребом. Про когнитивную рекаблировку запомнилось.
Еще хорошо было про пузатого чибиса и про северного оленя. Про Шекспира с гобеленом, и про шаурму.
Фьюри (Джексон) тоже жжёт, но по-своему (я потерял в этой войне мой лучший глаз)✊ .
Капитан Сосулька поскучнее, он вроде как самый правильный в этом балагане, ну, да ему положено собой олицетворять.
Руффало нормально вписался, без неожиданностей, руффало как руффало. Халк интереснее.
Но в рамках жанра очень даже неплохо. Движуха по полной, спецэффекты - гуд, юмор местами плосковат, но в "комиксовую" тему органично вписывается.
В общем, 8/10.
Сюжет повествует про Железного человека, Капитана Америку, Халка, Тора, Чёрную вдову и Соколиного глаза.
Их собрал Ник Фьюри, чтобы остановить Локи, прибывшего на Землю для её порабощения.
С помощью Тессеракта Локи призывает инопланетную армию Читаури, которая должна ему помочь в захвате планеты.
Команда супергероев обязана остановить захватчиков и вернуть гиперкуб в Асгард, там, где ему и место.
Кино получилось зрелищным и захватывающим, с классным экшном и драматическим сюжетом с напряжённой атмосферой. Где-то даже через чур.
Компьютерная графика впечатляет, а спецэффекты завораживают. Особенно потрясающе смотрелись разрушения Манхэттена в финальной битве супергероев с армией пришельцев.
Актёрский ансамбль был подобран идеально. В основном запомнились: Роберт Дауни-младший харизматичен, как Старк и неуязвим, как Железный человек. Скарлетт Йоханссон органична, как Чёрная Вдова. Марк Руффало бесподобен в роли Халка. Он передал обаяние доктора Беннера и мощь зелёного гиганта.
Единственный минус фильма (и не только этого), который я начал замечать, наверное, с возрастом. Персонажам не хватает души и эмоций. И такой, к сожалению, почти весь Голливуд.
В целом, первая часть "Мстителей" задала хорошую планку для остальных частей франшизы. Рекомендовано для просмотра на большом экране и желательно, в 3D.
Моя оценка: 9 из 10. 👍
