Летучий корабль
– Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика Поля, богатого наследника с заграничным лоском. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы Поля заполучить корону. Влюбленный в царевну Иван с помощью обитателей волшебного леса строит Летучий корабль, чтобы улететь на нем вместе с любимой. Отважному матросу предстоит сразиться с хитрецом-Полем, который использует против Ивана тёмную магию. Но настоящая любовь окажется сильнее: злодей будет наказан, а Иван вместе с Забавой ступят на борт Летучего корабля и унесутся вперед, за новой мечтой.
Реальность - слепленные между собой песни, танцы и немного сюжета.\
Хотели осовременнить сказку, но получилось недоразумение. И даже всем известные песни звучат странно.
Эта дискотека вместо танцев просто ужас!\
Костюмы слишком яркие.\
А так мне понравилось больше всего когда Иван ходил по лесу и встречал разных людей
Ярко, весело, динамично.
Прекрасный фильм получился! 🔥 Рекомендую!
Натянутость чувствовалась во многих сценах. Вместо того , чтобы вдохновляться,мы сидели и напрягались. Есть пара сцен удачных. Но в целом, к сожалению, разочарование. Так же, как и "БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ".
Хотите скрасить мнение о современном русском кинематографе, посмотрите фильм "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ". Очень удачно. Добрая сказка. "ОН ДРАКОН" - потрясающая картина.
Отдельно хочется отметить -очень красивые костюмы, неплохие спецэффекты..очень понравилось сцена строительства "Летучего корабля"...но кино-не кино... максимум импровизация на песенном конкурсе КВН...
Продолжение трилогии: Бременские музыканты, По щучьему велению....
На один манер)
Больше всего мне не нравится в этих фильмах чрезмерная оляпистость!
Костюмы, декорации....зачем делать всё в таких ядовитых цветах и ещё и в таком объёме? Хочется подчеркнуть что-то таким методом - ладно, но зачем всё-всё-всё делать так?
Облик Соловея-разбойника добил меня. Кто его придумал(((
Не знаю на кого рассчитаны эти фильмы.
Ребёнок 9 лет у меня еле досидел до конца фильма.
Хочется спросить: режиссёр Учитель чему хотел научить детей в своём фильме???
Бездарный фильм. Родственник на родственнике и в ноты попадает только Полина Гагарина, и то не очень. Как можно было так испоганить идею? Есть хорошие актеры, но не главный герой. Больше понравился и был выразительней и приятней главный злодей. Гагарина певица, но не актриса! Даже участие Ермольника и Добронравова не помогли этому фильму!
Пошли с ребенком семи лет, и только поэтому не ушла через 10 минут. Мерзко до тошноты, особенно осознавать, что на этот фильм потрачены деньги, на которые можно было снять нормальный фильм, а не эту мерзость. Жаль можно поставить оценку не ниже единицы! Этот фильм не достоин даже одной звезды.
Очень понравилась игра актеров. Вот верю! Очень понравилась кокетливая хулиганка Забава и мужики в роли бабок-ежек. В роли водяного почему-то ждала Бурунова. Думаю, у него бы получилось лучше, этаких хулиганистый, но добрый водяной.
Песни старые на новый лад. Были песни из мультика, а также песни из моего детства, та же песня Агутина "Хоп-хэй-ла-ла-лэй", которую пел Соловей-разбойник, а точнее Соловьиха))) Подпевала героям, хоть и на новый мотив. В некоторые моменты ржали с подругой почти на весь кинотеатр, благо всего мест 6-8 было занято. Смотреть пришли не дети, а взрослые тетки за 40-50.
Чем-то напомнило индийские фильмы, там тоже в любой ситуации поют и танцуют))) Битва бабок-ежек метлами в воздухе напомнило ГП и квидич
Песен много, а вот хита нет. А без него музыкальный фильм даже не стоит начинать снимать (обмельчали нынче режиссеры, не чета советской школе).
И пока мы будем снимать кино, подражая западным картинам, ничего из этого хорошего не получиться, только будем терять свою идентичность.
Не хочу перечислять все что мне не понравилось (см. выше), но концовка меня просто добила, когда Бабки-Ёжки разбивают инструменты (это что, это к чему, зачем, что такого успел покурить режиссер).
То, что надо мне❤️🔥❤️🩹
Как никогда актуально♀️💔♂️
Улыбалась и смеялась🤭
Красота😍🥰⛵️👑
100% моё👍🏻 & 100% не мамино😉
И да, мы не молодёжь, нам 45+ и дети 8 и 13 лет))
Бабки-Ёжки на голубых похожи.И слово "сволочь" из их уст в детской сказке вообще поразило.
Обилие клоунской раскраски в декорациях отталкивает. Ну и сюжет можно был-бы закрутить поинтересней, и диалоги актёров - повеселей, запоминающиеся.
Судя по декорациям и спецэффектам - бюджет был огромным. Но, то-ли талантов больше нет, то-ли специально ( ради солидарности с поуехавшими артистами-иноагентами) создали "кошмар" для нас.
Непонятно на какой возраст рассчитан фильм. Подростки такой трэш практически не смотрят, а для малых детей - грубо.
