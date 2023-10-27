Меню
Летучий корабль - трейлер
Киноафиша Трейлеры Летучий корабль. Трейлер

Летучий корабль. Трейлер

Дата публикации: 18 сентября 2023
Летучий корабль – Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика Поля, богатого наследника с заграничным лоском. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы Поля заполучить корону. Влюбленный в царевну Иван с помощью обитателей волшебного леса строит Летучий корабль, чтобы улететь на нем вместе с любимой. Отважному матросу предстоит сразиться с хитрецом-Полем, который использует против Ивана тёмную магию. Но настоящая любовь окажется сильнее: злодей будет наказан, а Иван вместе с Забавой ступят на борт Летучего корабля и унесутся вперед, за новой мечтой.
Комментарии Обсудить в чате
User 27 октября 2023, 12:16
А песни будут такие же неповторимые, как в мульте? Вряд-ли
27 октября 2023, 12:16 Ответить
y.kiselewa 2 марта 2024, 05:16
Оценка
18+?????
2 марта 2024, 05:16 Ответить
kiselevaed1984 2 марта 2024, 10:05
На Летучий корабль в любом случае пойдем с детьми в кино)
2 марта 2024, 10:05 Ответить
Киноафиша.инфо 2 марта 2024, 19:59
в ответ на сообщение y.kiselewa от 2 марта 2024, 05:16
Мы поставили рейтинг 18+ на все фильмы , чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть в связи с ситуацией на российском рынке кино🙌🏻
2 марта 2024, 19:59 Ответить
Константин Козлов 5 марта 2024, 12:22
в ответ на сообщение User от 27 октября 2023, 12:16
Наверняка, как и в Бременских Музыкантах, в основном песни из мультика и будут.
5 марта 2024, 12:22 Ответить
Александра Гурьянова 18 марта 2024, 14:53
А во сколько начало?, а то я там не увидела
18 марта 2024, 14:53 Ответить
Александр Леденёв 19 марта 2024, 12:20
Оценка
Супер 😁😁
19 марта 2024, 12:20 Ответить
Слава Крулатов 21 марта 2024, 12:21
Оценка
Прекрасный фильм для семейной аудитории. Мы сходили на него в кино и получили максимум удовольствия. История вышла по настоящему волшебная и увлекательная, главные герои, принцесса и моряк, вот сразу вызвали у нас симпатии – кастинг поработал на отлично. В целом советую идти с детьми!
21 марта 2024, 12:21 Ответить
Платон Логинов 21 марта 2024, 13:11
Оценка
Фильм действительно вышел неплохой. А самое главное то, что он заинтересовал собой юного зрителя. Вот в нашем зале как минимум половина зрителей были дети и судя по их реакции, то им очень даже понравилось. От себя же хочу сказать, что новая версия нашей известной сказки ничем не уступает оригиналу и вышла более масштабной и красивой. Да и с душевностью тут тоже нет никаких проблем.
21 марта 2024, 13:11 Ответить
Ирина Карпова 21 марта 2024, 14:38
Оценка
Сегодня были с сыном на просмотре. Двоякое впечатление, у меня. Как-то все растянуто. Игра актёров, спец эффекты, костюмы, гримм - это да! Песня группы "Альянс" ' на заре', в точку!
21 марта 2024, 14:38 Ответить
Киноафиша.инфо 21 марта 2024, 19:29
в ответ на сообщение Ирина Карпова от 21 марта 2024, 14:38
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
21 марта 2024, 19:29 Ответить
Киноафиша.инфо 21 марта 2024, 19:34
в ответ на сообщение Платон Логинов от 21 марта 2024, 13:11
Если юный зритель доволен, значит фильм удался на славу!
21 марта 2024, 19:34 Ответить
Елена Говорун 21 марта 2024, 21:44
Оценка
Фильм максимально странный для людей 40+. Дочке 11 лет очень понравилось. У меня весь фильм был один вопрос, что они курят? Но сказать, что совсем плохо не могу, что-то в нем есть, особенно в конце. Но песни для моего поколения, просто испорчены, но дочке очень понравились.)))

Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/151040/forum/
21 марта 2024, 21:44 Ответить
Игорь Титов 21 марта 2024, 23:46
Оценка
Не ходите! Зря потраченное время и деньги!!! Ждали фильм несколько месяцев, тк по рекламе была уверенность что фильм, отличный. Разочарование.... фильм просто никакой. Зачем то к песням из сказки добавили, песни с эстрады. Режиссер, такое ощущение создалось, когда снимал плотно сидел на наркотиках, потому как в трезвом уме такое не придумать. Точно могу сказать, что на 6 лет, это кино явно рано, на 16+ еще возможно, но точно никак не на 6🤦‍♂️ вначале крайне нудно, далее маразм зашкаливает.
21 марта 2024, 23:46 Ответить
Светлана Олешкина 22 марта 2024, 00:37
Оценка
Посмотрели «Летучий корабль» в кино и словно побывали в самой настоящей сказке. Вот это я понимаю сняли фильм, который способен в одинаковой степени понравиться как взрослым, так и детям. Ну а Водяной с его песней просто настоящий подарок. Честно скажу, хочется еще раз переслушать эту версию) Да и вообще можно второй раз в кино пойти, почему бы и нет?!)
22 марта 2024, 00:37 Ответить
Оля Александрова 22 марта 2024, 07:39
Оценка
не понравился, прям не ожиданно! одноразовый, чисто для галочки посмотреть... вчера ходили на премьеру. по сравнению с коньком горбунком или по щучьему велению, летучий корабль на дне семейного рейтинга)) бременские музыканты тоже в разы лучше чем корабль, приятного просмотра)
22 марта 2024, 07:39 Ответить
berniecemerritt10824 22 марта 2024, 11:33
Оценка
Как же мне хотелось, чтобы по мотивам моего любимого «Летучего корабля» сняли достойный фильм и вот в прокат вышла игровая версия культового мультфильма. Сразу хочу сказать, что вышло очень интересно. В сюжете есть интрига, смелые сюжетные повороты и очень красивое исполнение наших любимых песен. Вот это я понимаю умелая адаптация классики, так держать.
22 марта 2024, 11:33 Ответить
Таша Мару 22 марта 2024, 14:42
Оценка
К сожалению, фильм не понравился совсем 😞
22 марта 2024, 14:42 Ответить
Таша Мару 22 марта 2024, 14:43
Оценка
К сожалению, фильм не понравился совсем😞
22 марта 2024, 14:43 Ответить
Юлия Качаева 22 марта 2024, 15:15
Оценка
Ну перемудрили, не то слово (( не понравился,хотя очень ждали. И слов натолкали совсем не детских, дура,сволочи,шизик итп. Зачем не понятно... бременские музыканты и по шучьему велению понравились гораздо больше!
22 марта 2024, 15:15 Ответить
kolesnikovale1977 22 марта 2024, 18:07
Оценка
Трейлер обещал классное семейное кино и, к счастью, фильм как раз таковым и казался. Было интересно отправиться в приключение с героями по дивных краям и удивительных местам. Также хочу отметить красивые декорации и очень даже неплохие спецэффекты. Дети кино оценили и мне тоже понравилось. Так что все отлично.
22 марта 2024, 18:07 Ответить
nikitavoroncov555 22 марта 2024, 18:11
Оценка
Моя девушка даже не посмотрит в сторону этого \"фильма\" 🤮🤮🤢🤢😏😏
22 марта 2024, 18:11 Ответить
Киноафиша.инфо 22 марта 2024, 18:58
в ответ на сообщение nikitavoroncov555 от 22 марта 2024, 18:11
А может быть вашей девушке стоит дать фильму шанс?🤔
22 марта 2024, 18:58 Ответить
Киноафиша.инфо 22 марта 2024, 18:58
в ответ на сообщение kolesnikovale1977 от 22 марта 2024, 18:07
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
22 марта 2024, 18:58 Ответить
Джамилия Экзекова 22 марта 2024, 20:11
с какого возраста? можно ли прийти только 4 девочкам 12 лет?
22 марта 2024, 20:11 Ответить
Раиль Биктимиров 22 марта 2024, 23:44
Оценка
Худшая картина которую приходилось видеть. Час сорок времени, почти тысяча денег ушли в пустую. Не тратьте время, получите только отрицательные эмоции от увиденного.
22 марта 2024, 23:44 Ответить
mishkagammy1 23 марта 2024, 09:34
Оценка
Ожидание - сказка. \
Реальность - слепленные между собой песни, танцы и немного сюжета.\
Хотели осовременнить сказку, но получилось недоразумение. И даже всем известные песни звучат странно.
23 марта 2024, 09:34 Ответить
kulikovama1989 23 марта 2024, 10:31
Оценка
По моему мнению, «Летучий корабль» однозначно является лучшей экранизацией советской мультипликационной классики. Мне он понравился даже больше, чем «Чебурашка» и «Конек-горбунок». Фильм вызвал эмоции, а наши старые добрые песни заиграли новыми свежими красками. Это однозначно стоит видеть.
23 марта 2024, 10:31 Ответить
ok.anda24 23 марта 2024, 13:14
Оценка
Лютая дичь
23 марта 2024, 13:14 Ответить
delana555 23 марта 2024, 17:57
Пустая трата времени, такой чуши ещё не видела. Жалко потраченного времени. Не ходите
23 марта 2024, 17:57 Ответить
Наталья Румянцева 24 марта 2024, 09:44
Не понравился фильм
24 марта 2024, 09:44 Ответить
shuba130 24 марта 2024, 09:51
Оценка
Прикольный мультик. История вечная: любовь, богатство и бедность и т. д... Я бы отметил восхитительные песни и музыка зажигательная. Каждая песня просто хит: «Э-эх лиха дорожка…», «Жизнь моя жестянка, а ну её в болото». У каждой песни свой содержательный текст, целая история. Здорово! Детей музыка в мультфильме заводит в два счета. И сам сидишь и начинаешь подпевать. Этот мультфильм обязательно надо посмотреть и смотреть и взрослым и детям. Настроение подымается и просто на лице появляется улыбка. Мультик оставляет положительные эмоции! Советую всем сходить )
24 марта 2024, 09:51 Ответить
Oleg Bochkarev 24 марта 2024, 12:56
Оценка
зря сходил,даже внучка спросила во время фильма когда кончиться((
24 марта 2024, 12:56 Ответить
Oleg Bochkarev 24 марта 2024, 12:58
Оценка
я бы снял этот фильм из проката.
24 марта 2024, 12:58 Ответить
Киноафиша.инфо 24 марта 2024, 17:55
в ответ на сообщение Oleg Bochkarev от 24 марта 2024, 12:58
Поделитесь, чем фильм заслужил такой приговор?🤔
24 марта 2024, 17:55 Ответить
fagots 24 марта 2024, 21:02
Оценка
Кино яркое, даже слишком. Трейлер сделали хорошо, гораздо лучше чем фильм. Поэтому фильмом был разочарован. Нельзя сказать чтобы совсем плохой фильм, но ожидал увидеть лучше гораздо. Сразу же с первой песни просто возникло негативное ощущение. Голос исполнителя песни к актёру совсем не подходил. Переделку песен считаю неудачной. Костюмы вообще просто в глазах ребят. Яркие как в индийском кино, но совершенно безвкусные. Хореография также оставляет желать лучшего. Считаю что сказку просто испортили.
24 марта 2024, 21:02 Ответить
ludmilalisenko71 25 марта 2024, 00:51
прикольный фильм, мне понравился)
25 марта 2024, 00:51 Ответить
bekhterev_av 25 марта 2024, 06:43
Оценка
Потеря денег и времени!!! Озвучка-это просто ужас !!! При исполнении песен актеры совершенно отличались мимикой и \"открыванием рта\"от дублеров. Из бабы Яги сделали фриков!!!
25 марта 2024, 06:43 Ответить
iferyagin 25 марта 2024, 07:58
Оценка
Очень хотели сходить, долго ждали. Трейлер 10 баллов, фильм 5 и то с натяжкой. Можно было не ходить. Еле досидели.
25 марта 2024, 07:58 Ответить
Алла Батенко 25 марта 2024, 12:07
Оценка
Фильм совсем не похож на детскую сказку. Для взрослых - да, любопытно было посмотреть такую интерпретацию, хотя уж через чур аляписто и гранжево, Ярмольник - хорош, но вот с остальной игрой актёров - грустно, с песнями - ещё грустнее. Ребёнок не понял совсем, что это было
25 марта 2024, 12:07 Ответить
Александр Леденёв 25 марта 2024, 12:42
Оценка
Классный фильм мне нравится 👍👍👍👍😁😁😁
25 марта 2024, 12:42 Ответить
Лина Стебунова 25 марта 2024, 13:10
Оценка
Мой любимый мультфильм, а песни эти я вообще обожаю но фильм.получился странный...эти гендерные бабки ежки....очень понравились как инструменты корабль строили. Главный актёр когда пел рот не раскрывая, но танцевал хорошо. Короче...больше пересматривать не буду лет 10
25 марта 2024, 13:10 Ответить
Аня Шишкова 25 марта 2024, 13:16
Оценка
Мне очень понравилось. Рекомендую сходить посмотреть.
25 марта 2024, 13:16 Ответить
Вероника Коновалова 25 марта 2024, 14:52
Оценка
Не понравилась отсылка на 21 век.\
Эта дискотека вместо танцев просто ужас!\
Костюмы слишком яркие.\
А так мне понравилось больше всего когда Иван ходил по лесу и встречал разных людей
25 марта 2024, 14:52 Ответить
Ирина Минаева 25 марта 2024, 15:28
Гаже фильма я не видела. Бессмысленное кривлянье режиссера и актёров. Псевдо крутой антураж при отсутствии эмоциональной компоненты. Ни о какой любви и романтики речи нет. Песни тоже исковеркали. Дети 9 и 6 лет периодически вместо фильма утыкались в телефоны.
25 марта 2024, 15:28 Ответить
N 25 марта 2024, 16:02
Оценка
Красивая картинка/костюмы/грим, прекрасные актеры, отличный саундтрек.
Ярко, весело, динамично.
Прекрасный фильм получился! 🔥 Рекомендую!
25 марта 2024, 16:02 Ответить
Павел Курдин 25 марта 2024, 20:56
Оценка
Всем доброго вечера! Хочу рассказать о фильме. Кино дешёвое,мультфильм намного круче,не ведитесь на рекламу!!!
25 марта 2024, 20:56 Ответить
Airat Konysov 25 марта 2024, 21:58
Оценка
Ужасная сьемка, с плохим сценарием и диалогами, ни на секунду не цепляет
25 марта 2024, 21:58 Ответить
Наталия Шабанникова 25 марта 2024, 22:02
в ответ на сообщение Airat Konysov от 25 марта 2024, 21:58
Оценка
Очень интересно . Это шедевр.😀😀😀
25 марта 2024, 22:02 Ответить
Наталия Шабанникова 25 марта 2024, 22:03
Оценка
я про фильм
25 марта 2024, 22:03 Ответить
User 26 марта 2024, 13:05
Оценка
Не зашел.. Перемудрили с костюмами. Не понравилась переделка песен. Каждому конечно свое, но мне не очень🤷‍♀️
26 марта 2024, 13:05 Ответить
Светлана Митяева 26 марта 2024, 16:36
Оценка
Очень классный фильм! Были всей семьей. Прнравилось и взрослым и детям. Молодцы!!!
26 марта 2024, 16:36 Ответить
osokin7191m 26 марта 2024, 19:12
Оценка
Начало не очень но всë остальное топ
26 марта 2024, 19:12 Ответить
Ксения Сафи 26 марта 2024, 22:04
Оценка
Насколько прекрасен был мультфильм, настолько же разочаровал фильм. Особенно разочаровала аранжировка и исполнение песен. Танцы. Образ бабушек ( старики трансвиститы из хоррора) Дешевые шутки. Образ Соловья разбойника.
Натянутость чувствовалась во многих сценах. Вместо того , чтобы вдохновляться,мы сидели и напрягались. Есть пара сцен удачных. Но в целом, к сожалению, разочарование. Так же, как и "БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ".

Хотите скрасить мнение о современном русском кинематографе, посмотрите фильм "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ". Очень удачно. Добрая сказка. "ОН ДРАКОН" - потрясающая картина.
26 марта 2024, 22:04 Ответить
Наталья Сидорова 27 марта 2024, 07:39
Оценка
Надеюсь костюмера и главного художника не возьмут больше на съемки. Такую ужасную цветовую и стилистическую какофонию нарочно не придумать. Сказочные герои омерзительные (соловей, баба Яга), главные герои одеты как шуты на ярмарке. Принцессу пожалели))
27 марта 2024, 07:39 Ответить
Александр Шибанов 27 марта 2024, 10:16
Оценка
Смотрибельно. Яркие (интересные) наряды. На мой взгляд перебор с количеством песен .... 7 баллов уверенно.
27 марта 2024, 10:16 Ответить
Татьяна Железняк 27 марта 2024, 13:23
Андрей Бурковский ,такой классный. С одного взгляда покорил принцессу. Мастер. Очень понравился
27 марта 2024, 13:23 Ответить
anastasiatarasenko2018 27 марта 2024, 17:43
Оценка
Ожидание - реальность( сыр-бор, пака самая хужшая переделаная сказка(
27 марта 2024, 17:43 Ответить
Давлетшина Станиславовна 27 марта 2024, 17:48
Фильм мюзикл, песни исковеркали. Ребенок который смотрел мультик сразу сказал,что это не летучий корабль. Не интересно,зря потраченные деньги,ени со сборами.
27 марта 2024, 17:48 Ответить
Юлианна Гречишникова 27 марта 2024, 20:34
Оценка
Фильм нам вообще не понравился..Как такового фильма просто не было... Отдельные фразы актёров, между песнями и танцами... Просто стеб...издевательство над старым мультфильмом для детей, непонятный сленг (фразочки "придурок" и т.д. из уст Принцессы), ужасный соловей -разбойник-отсылка к рокерам 90-х..., пьяный шатающийся король...и все очень ненатурально...
Отдельно хочется отметить -очень красивые костюмы, неплохие спецэффекты..очень понравилось сцена строительства "Летучего корабля"...но кино-не кино... максимум импровизация на песенном конкурсе КВН...
27 марта 2024, 20:34 Ответить
Кирилл Пивоваров 28 марта 2024, 13:23
Оценка
Фильм очень хороший!!! Всем из семьи понравился! НЕ ВЕРЬТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ОТЗЫВАМ!!! Фильм прекрасный очень советую сходить!😎
28 марта 2024, 13:23 Ответить
Киноафиша.инфо 28 марта 2024, 19:01
в ответ на сообщение Кирилл Пивоваров от 28 марта 2024, 13:23
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
28 марта 2024, 19:01 Ответить
nadezhdasoloveva7 28 марта 2024, 22:42
Оценка
Очень красочно,много музыки,известные любимые актёры.Мне 40 лет,смотрела с удовольствием с ребёнком, как будто сама вернулась в детство.В серые пасмурный деньки фильм поднимает настроение.
28 марта 2024, 22:42 Ответить
nebo-999 29 марта 2024, 07:08
Оценка
А вы на фильме читали со скольки лет надоиего смотреть?И дети сейчас используют слова по хлеще.
29 марта 2024, 07:08 Ответить
Екатерина Федосеева 29 марта 2024, 11:09
Оценка
Нууу......что сказать)
Продолжение трилогии: Бременские музыканты, По щучьему велению....
На один манер)
Больше всего мне не нравится в этих фильмах чрезмерная оляпистость!
Костюмы, декорации....зачем делать всё в таких ядовитых цветах и ещё и в таком объёме? Хочется подчеркнуть что-то таким методом - ладно, но зачем всё-всё-всё делать так?
Облик Соловея-разбойника добил меня. Кто его придумал(((

Не знаю на кого рассчитаны эти фильмы.
Ребёнок 9 лет у меня еле досидел до конца фильма.
29 марта 2024, 11:09 Ответить
daria92melnikova 29 марта 2024, 13:28
Оценка
Ужас просто,пошлость и гадость. Канибалы мужики (типа бабки ёжки)-шок трансыеститов.Мерзкая отсебятина. Детей точно не водите.
29 марта 2024, 13:28 Ответить
Иван Малышев 29 марта 2024, 22:33
Оценка
Так себе
29 марта 2024, 22:33 Ответить
Vadim Yuryevich 30 марта 2024, 11:50
Оценка
Я думал, что Бременские музыканты плохой фильм, который вывозит только за счёт старых песен, но данное произведение меня, конечно, поразило. Они умудрились даже саундтрек испоганить. Не мучайте себя и детей не ходите на это убожество. Лучше заново пересмотрите мультик, он шедеврален, особенно на фоне этого!!!!
30 марта 2024, 11:50 Ответить
Виктор Хованов 30 марта 2024, 14:45
Оценка
Сходили сегодня всей семьёй. Сыну 8 лет, сидел засыпал. Нам с супругой тоже не зашёл фильм. До появления бабулей, нудятина полная была, хотели уйти. 3 звезды, на большее фильм не тянет. Но это только наше мнение.
30 марта 2024, 14:45 Ответить
Нина Раз 30 марта 2024, 15:02
Оценка
Мне не хватило комедийности… Да, красивая, добрая сказка. Пошла, потому что это один из любимых мультов детства. Музыка и песни получили современную обработку, что понравиться детям. Очень нравятся Добронравов и Ярмольник, но не здесь! Их известность крадет в фильме тайну и сказочность(сугубо моё мнение). Неужели нет пожилых актеров для сказок не таких известных! Весь сеанс в зале была тягучая тишина, как будто все ждали - ну когда же можно посмеяться…
30 марта 2024, 15:02 Ответить
gva 30 марта 2024, 15:21
Оценка
Прекрасный фильм , но видимо не все его понимают . Артисты , музыка , Супер !
30 марта 2024, 15:21 Ответить
chuprova.yulya 30 марта 2024, 15:27
Оценка
Не зря говорят: сколько людей, столько и мнений)) хорошо, что я зашла почитать отзывы уже после просмотра фильма😅 фильм замечательный, нам с дочкой очень понравился 🥰 в детстве очень любила этот мультик, поэтому на фильм пошла с удовольствием и ни капельки не пожалела))) добавление песен фильм не испортило, а даже наоборот))) за песню «на заре» отдельное спасибо сценаристам 😻 мы с ребенком в восторге!!🔥
30 марта 2024, 15:27 Ответить
Киноафиша.инфо 30 марта 2024, 19:58
в ответ на сообщение chuprova.yulya от 30 марта 2024, 15:27
Отзывы это, конечно, хорошо, но ничто не заменит личного просмотра ! Рады, что фильм произвел на вас хорошее впечатление 😊
30 марта 2024, 19:58 Ответить
Юлия 30 марта 2024, 20:02
Оценка
нашей семье очень понравился, много ярких событий, юмор, особенно зашёл дочке 8 лет)
30 марта 2024, 20:02 Ответить
maestroyana 30 марта 2024, 20:40
Оценка
Очень хороший, добрый фильм! Детям понравился и взрослым тоже.
30 марта 2024, 20:40 Ответить
Каринэ Галустян 31 марта 2024, 08:50
Оценка
Была сильно разочарованна. Ни юмора, ни сюжета, песни затянуть. Вообщем, не рекомендую.
31 марта 2024, 08:50 Ответить
Мирослава Вольнова 31 марта 2024, 21:55
Оценка
Фильм, травмирующий психику. Бабки-Ежки - переодетые мужики. Даже мне было страшно на них смотреть. Соловей-разбойник в жутком гриме наоборот женщина. Забава ведёт себя, как проститутка, кто поманил, туда и побежала. С отцом разговаривает без уважения, грубит, лексику использует, мягко говоря, некультурную. Влюблённого в неё Ивана называет шизиком. Постоянно используются слова: дура, заколебал, шизик, задолбал и прочее.
Хочется спросить: режиссёр Учитель чему хотел научить детей в своём фильме???
31 марта 2024, 21:55 Ответить
Мирослава Вольнова 31 марта 2024, 21:58
Оценка
Костюмы пёстрые, несочетаемые, аляповатые от начала и до конца. Оранжировку песен сделали безобразную. Если бы я первая посмотрела этот фильм, то никогда бы не привела на него своего ребёнка.
31 марта 2024, 21:58 Ответить
Ольга Перевощикова 1 апреля 2024, 01:21
Оценка
Слишком пестрые костюмы! Не хватило динамики,все как то растянуто, странный образ бабок ёжек)!!! Не понравилась игра актеров, не передали характер героев! Странные песни и танцы! Такое ощущение,что снимал клипмейкер! К сожалению, разочаровали!!!
1 апреля 2024, 01:21 Ответить
elenagorneva87 1 апреля 2024, 18:45
Оценка
Ожидания были гораздо больше. Это перебор. Бабки ежки конечно на высоте
1 апреля 2024, 18:45 Ответить
ksuha.7753191ksuha 2 апреля 2024, 07:22
Оценка
Отличный симейный фильм. Все очень красочно снято!
2 апреля 2024, 07:22 Ответить
Татьяна Ермолаева 2 апреля 2024, 21:22
Ребята кто есче не ходил на фильм, не советую. Настолько испоганили фильм, давно такой ужасной постановки я не видела. Режиссёр буквально убил саму суть и идею.
2 апреля 2024, 21:22 Ответить
Наталия Фролова 4 апреля 2024, 06:37
Оценка
Самый плохой фильм из всех, что выходили в последние годы. Изуродованные прекрасные песни из оригинального мультфильма "Летучий корабль". Бабок ёжек играл размалеванный мужик ( Козловский, которого убрали из титров) и играл вычурно и отвратительно. Весь фильм вызывает недоумение и разочарование. Клоунские костюмы и компьютерные эффекты, за которыми ничего нет: ни прописанного сценария, ни музыки, ни постановки. Как такое можно пускать в прокат? Дети в зале спрашивали: "Когда этот фильм уже закончится?".
4 апреля 2024, 06:37 Ответить
Киноафиша.инфо 4 апреля 2024, 18:58
в ответ на сообщение Наталия Фролова от 4 апреля 2024, 06:37
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
4 апреля 2024, 18:58 Ответить
udmil.arh 5 апреля 2024, 19:34
Оценка
Прочитала отзывы, в основном негативные. Несмотря на это, все равно посмотрела фильм. А мне зашло! Ребята, это же сказка, что вы придираетесь? Да, фразочки и словечки современные, ну так и наши детки так говорят ( а могут и похлеще). А какие костюмы! Мне так и хотелось их разглядывать. Под стать и царство- государство- яркое, необычное. Пусть и любимые песни в другой оранжировке, так это же не копия мультфильма. Здорово, что стали снова снимать сказки, детский кинематограф возрождается. Я думаю это не последняя сказка, буду ждать еще, хоть мне скоро и полста лет.
5 апреля 2024, 19:34 Ответить
User 5 апреля 2024, 23:10
Оценка
Пошли семьей, и ба с дедом взяли. Дед и один внук ушли на середине, слишком активно и песенно для них ))) остальным всем понравилось. Если б не было совести-пели бы в полный голос. Отличный фильм-мюзикл. Ярко, живо, современно
5 апреля 2024, 23:10 Ответить
User 5 апреля 2024, 23:18
в ответ на сообщение User от 5 апреля 2024, 23:10
Оценка
Дополню, после прочтения остальных комментаторов. «На вкус и цвет» никто не отменял, но впечатление что большинство душнил в кино ходят, то яркие цвета им мешают, то современные словечки, то много песен, капец, сидели б дома смотрели поле чудес, там точно «как в оиигинале». Костюмы- супер, песни-великолепные, костюмеру, оранжировщику, постановщику, декоратору всем респект и уважуха, видно что «деньги потрачены как надо»
5 апреля 2024, 23:18 Ответить
Татьяна Поповская 6 апреля 2024, 07:12
Оценка
Ходила с детьми, такого бреда я конечно не ожидала увидеть! Костюмы у актеров все аляпистые, как попугаи разноцветные. Из красивых добрых песен из этого старого мультфильма превратили в современную фигню, слушать противно! Не советую смотреть эту недосказку! Зря потратите и время и деньги!!! Режиссеру нужно лучше продумывать и костюмы и песни героев, если уж взялся за экранизацию старого доброго мультфильма!
6 апреля 2024, 07:12 Ответить
dmit.golyshev 6 апреля 2024, 11:41
Оценка
Это просто невероятно плохой фильм, ушли через 20 минут, полная белиберда. Мы тоже очень ждали его, но что то пошло не так.
6 апреля 2024, 11:41 Ответить
tanatoterapevt 6 апреля 2024, 12:00
в ответ на сообщение Oleg Bochkarev от 24 марта 2024, 12:58
Оценка
Согласна полностью! Позор!
6 апреля 2024, 12:00 Ответить
tanatoterapevt 6 апреля 2024, 12:26
Оценка
Знаете что? У меня нет слов, но не написать не могу. Первый мой отзыв на киноафише. Подписываюсь под всеми отрицателными отзывами здесь. Детям нельзя этот фильм смотреть, да и взрослым тоже, особенно у кого советский мультфильм \"Летучий корабль\" один из любимых. Начиная с Соловья разбойника мне хотелось выйти из зала, но я всё же решила посмотреть что будет дальше, а дальше всё было ещё печальнее. Бабушки-мужики - шок. Прости меня сын, что взяла тебя на этот ужас и впервые перед фильмом не прочитала отзывы. Мне даже отзыв писать не приятно. Столько у нас шедевров в последнее время фышло на экран, но эта - кАкАфония... Как предложили в отзывах - снять с проката - подпишусь. Есть фильмы от Бога, а этот точно не оттуда. Ни одного чувства у меня не вызвал, хотелось после сеанса фильм вырвать из себя, чтобы его не было в моей жизни, так как с трудом верится в это недоразумение.
6 апреля 2024, 12:26 Ответить
razum-omsk55 6 апреля 2024, 16:26
Оценка
Замечательный фильм. Детям 8 и 10 лет очень понравился. Вышли из зала абсолютно счастливые, напевая знакомые песни. А реакция детей - главный показатель! Удивлена отрицательным отзывам. Не обращайте на них внимание. Скорей всего они пребывали на тот момент в плохом настроении. Идите в кинотеатр и получите большое удовольствие.
6 апреля 2024, 16:26 Ответить
Евгений Раковский 6 апреля 2024, 16:28
Оценка
Регулярно посещаю Кинодом на Щербакова... первый раз очень разочарован. Звук безобразный.. очень громко и очень невнятно. И если с громкостью миримся, то когда смысл произнесенного с экрана невозможно понять, то это вызывает раздражение... вместо отдыха ушли, не до конца досмотрев, полностью разочарованные.... Что касается фильма, то присоединяюсь ко всем отрицательным отзывам. Деньги на ветер...
6 апреля 2024, 16:28 Ответить
User 6 апреля 2024, 19:08
Оценка
топ
6 апреля 2024, 19:08 Ответить
User 6 апреля 2024, 19:11
Оценка
Очень позитивный, яркий, с юмором и отличным актерским составом фильм! Точно не пожалеете, если пойдете! Настроение помле таких фильмов отличное! Браво!
6 апреля 2024, 19:11 Ответить
Татьяна Колпачкова 6 апреля 2024, 19:44
Оценка
Худшие два часа в моей жизни !
Бездарный фильм. Родственник на родственнике и в ноты попадает только Полина Гагарина, и то не очень. Как можно было так испоганить идею? Есть хорошие актеры, но не главный герой. Больше понравился и был выразительней и приятней главный злодей. Гагарина певица, но не актриса! Даже участие Ермольника и Добронравова не помогли этому фильму!
Пошли с ребенком семи лет, и только поэтому не ушла через 10 минут. Мерзко до тошноты, особенно осознавать, что на этот фильм потрачены деньги, на которые можно было снять нормальный фильм, а не эту мерзость. Жаль можно поставить оценку не ниже единицы! Этот фильм не достоин даже одной звезды.
6 апреля 2024, 19:44 Ответить
Наталья Наталья 7 апреля 2024, 19:07
Оценка
Фильм разочаровал.Не понравилась аранжировка песен ,Соловей-Разбойник и бабки-каннибалы(ужас).Опошлили прекрасный светлый мультфильм.Костюмы и сама картинка яркая,хотелось все рассмотреть.Но душу совсем не зацепило, и расстроили герои.В моем личном рейтинге среди сказок-у этого фильма он нулевой.Очень понравились "По-щучьему веленью " и "Бременские музыканты",но этот очень расстроил.Лучше смотреть мультик.
7 апреля 2024, 19:07 Ответить
Владимир Кабанов 7 апреля 2024, 21:05
Оценка
Хотелось бы посмотреть в глаза тех, кто выдал прокатное удостоверение этому "творению". Никогда не писал отзывы, считал, что оно меня не касается, так как я не эксперт, но тут не удержался: такого издевательства над зрителем я ещё не видел. Про не фильм-сказка - это шлак: ни сюжета, ни диалогов, ни игры актёров...
7 апреля 2024, 21:05 Ответить
nevinnyh.serg86 8 апреля 2024, 23:59
Оценка
Очень хороший фильм порекомендую всем
8 апреля 2024, 23:59 Ответить
nevinnyh.serg86 9 апреля 2024, 00:00
Оценка
Порекомендую всем
9 апреля 2024, 00:00 Ответить
nevinnyh.serg86 9 апреля 2024, 00:01
Оценка
Отличный
9 апреля 2024, 00:01 Ответить
Саша Плотникова 9 апреля 2024, 07:42
Оценка
Мне понравился
9 апреля 2024, 07:42 Ответить
User 10 апреля 2024, 04:43
Оценка
Комментарии излишни. Дно. Зря потраченные деньги.
10 апреля 2024, 04:43 Ответить
Эрика Джус 12 апреля 2024, 10:05
Оценка
Слабоват как для общего кинотеатра , разве что из-за актёров идти туда
12 апреля 2024, 10:05 Ответить
Эрика Джус 12 апреля 2024, 10:08
в ответ на сообщение Владимир Кабанов от 7 апреля 2024, 21:05
Оценка
Верно сказано.
12 апреля 2024, 10:08 Ответить
Вероника Федорова 12 апреля 2024, 15:14
Оценка
После просмотра Бременских музыкантов, конечно Летучий корабль во многом проигрывает. Но многие хиты всё-же понравились.
12 апреля 2024, 15:14 Ответить
Вера Беляева 12 апреля 2024, 16:27
Оценка
Только что из кинотеатра. Ходили с подругой, получилось как-то спонтанно. Начиталась негатива, но это мой любимый мультик, любимые песни, смотрела его миллион раз, но не перестаю любить.
Очень понравилась игра актеров. Вот верю! Очень понравилась кокетливая хулиганка Забава и мужики в роли бабок-ежек. В роли водяного почему-то ждала Бурунова. Думаю, у него бы получилось лучше, этаких хулиганистый, но добрый водяной.
Песни старые на новый лад. Были песни из мультика, а также песни из моего детства, та же песня Агутина "Хоп-хэй-ла-ла-лэй", которую пел Соловей-разбойник, а точнее Соловьиха))) Подпевала героям, хоть и на новый мотив. В некоторые моменты ржали с подругой почти на весь кинотеатр, благо всего мест 6-8 было занято. Смотреть пришли не дети, а взрослые тетки за 40-50.
Чем-то напомнило индийские фильмы, там тоже в любой ситуации поют и танцуют))) Битва бабок-ежек метлами в воздухе напомнило ГП и квидич
12 апреля 2024, 16:27 Ответить
Михаил Сороковский 13 апреля 2024, 18:55
Оценка
Отличный фильм, сходили всей семьёй и очень довольны!
13 апреля 2024, 18:55 Ответить
Лариса Соловьева 14 апреля 2024, 06:47
Ожидала большего от фильма. Типа Чебурашки. Даже Бременские музыканты мне понравился больше. Фильм очень яркий, аж в глазах рябит. Скорее всего музыкальный можно назвать. Поют и пляшут. Мюзикл прямо какой то. На любителя. Я не в восторге
14 апреля 2024, 06:47 Ответить
galina71k 14 апреля 2024, 13:32
Оценка
Помня о чудесном советском мультфильме ждали это премьеру с нетерпением. Скажу честно- через час ушли. Такой мути не видела давно. Страшные персонажи, переизбыток музыки. Причём все песни, которые были в мультфильме, с излишне современной обработкой. Очень жалко потерянного времени и неоправдавшихся ожиданий.
14 апреля 2024, 13:32 Ответить
Дарья Панова 14 апреля 2024, 15:22
Оценка
офигенный фильм, всем советую!!!
14 апреля 2024, 15:22 Ответить
key765 14 апреля 2024, 18:36
Оценка
Двойственное впечатление оставил фильм. С одной стороны светлые сказочные главные герои Иван и Забава попадание в десятку, бездна обаяния. Нереально яркие, красочные, как может быть в сказке, костюмы, массовые песни и танцы по любому поводу, что даже подумалось - всё будет в жанре индийских фильмов. С другой стороны страшный лес в фильме с монструозным Соловьем-разбойником и бабки ёжки-каннибалы ( скажу, но только по секрету, что Баба-Яга в русских сказках была каннибалом, хотя внимание на этом факте старались не акцентировать, к тому же её перевоспитывал Иван ), ещё жар-птица-ведьма. В мультике бабки-ёжки весёлые, смешные и совсем не страшные, здесь нереально мужиковатые, похожие на монстров. Сюжет мало перекликается с мультфильмом, всё по другому. Фильм "Чебурашка" не потому сравнивают с мультфильмом, что у них похожий сюжет. Сюжет у них разный, но авторам удалось попасть в тональность мультфильма. А здесь только фэнтези по мотивам мультфильма "Летучий корабль".
14 апреля 2024, 18:36 Ответить
key765 14 апреля 2024, 19:01
Оценка
Простой совет: где страшно, там снимайте смешно, так же как в мультике и всё будет получаться.
14 апреля 2024, 19:01 Ответить
derg-s 14 апреля 2024, 23:07
Оценка
Это наглядный пример того, как из русской сказки можно сделать иностранный мюзикл.
Песен много, а вот хита нет. А без него музыкальный фильм даже не стоит начинать снимать (обмельчали нынче режиссеры, не чета советской школе).
И пока мы будем снимать кино, подражая западным картинам, ничего из этого хорошего не получиться, только будем терять свою идентичность.
Не хочу перечислять все что мне не понравилось (см. выше), но концовка меня просто добила, когда Бабки-Ёжки разбивают инструменты (это что, это к чему, зачем, что такого успел покурить режиссер).
14 апреля 2024, 23:07 Ответить
Целестина Горская 15 апреля 2024, 06:25
Оценка
Летучий корабль⭐️⭐️⭐️⭐️
То, что надо мне❤️‍🔥❤️‍🩹
Как никогда актуально♀️💔♂️
Улыбалась и смеялась🤭
Красота😍🥰⛵️👑
100% моё👍🏻 & 100% не мамино😉
15 апреля 2024, 06:25 Ответить
User 15 апреля 2024, 14:09
Из доброй сказки сделали пошлое кино 16+, не семейный вариант, как заявлено. Сказка только местами угадывается! Накрутили такого, на середине просто захотелось встать и уйти. Слэнг в фильме отдельная тема: Ваня-шизик, задолбали и много подобных словечек😖Музыкальное сопровождение на любителя, в переделанном варианте звучит коряво! Современную эстраду воткнули, к чему? зачем это? При чём тут жар-птица и сына какого-то Полкану придумали, соловей-разбойник, бабки-ёжки-трансы, костюмы аляпистые, как в цырке🤦‍♀️ Мне лично зашёл только водяной)). Не рекомендую для детей. Разок посмотреть можно, ради любопытства. Фсссееё!
15 апреля 2024, 14:09 Ответить
Максим Февралёв 16 апреля 2024, 13:44
Полнейший бред, трата денег в пустую. Лучше советского мультфильма и не будет.
16 апреля 2024, 13:44 Ответить
Салават Каримов 16 апреля 2024, 15:16
Оценка
Дичь. Испортили всё, насколько только смогли... Пожалейте своих детей и свои нервы, не ходите на этот... нет слов без мата "шедевр".
16 апреля 2024, 15:16 Ответить
Марина Сахапова-Ракшина 17 апреля 2024, 10:13
в ответ на сообщение Кирилл Пивоваров от 28 марта 2024, 13:23
Да ладно. Что там может понравится? Бабки-мужики? Соловей разбойник или вечно синяя цветовая гамма костюмов? Не фильм, а фигня редкостная.
17 апреля 2024, 10:13 Ответить
Марина Сахапова-Ракшина 17 апреля 2024, 10:18
Согласна с комментарием, который предложил снять этот фильм с проката, чтобы люди впустую не тратили свое время и деньги. Фильм просто ужас, дичь полнейшая. Мы накануне посмотрели с детьми мультик «Летучий корабль» и на следующий день пошли на фильм. Разочарование полнейшее. Дети, 11 лет и 6, вообще не поняли, связь между мультфильмом и его экранизацией. Чушь во всех ее проявлениях.
17 апреля 2024, 10:18 Ответить
Лариса Киселева 19 апреля 2024, 14:08
Фильм понравился, только бабушек каннибалов нужно было обозвать по другому, водяной очень уместился в фильме. Наши начали учиться снимать спецэффекты. Избушка огонь, ну соловей конечно костюм отстой. А так все красиво и ярко.
19 апреля 2024, 14:08 Ответить
Елена Ларионова 19 апреля 2024, 20:47
Оценка
Очень понравилось! Шла без каких- либо ожиданий( от " Бременских музыкантов"расстроилась, очень затянуто, несуразно). Эта история для меня фантазийная, музыкальная, уникальная. Смотрели с удовольствием, сыну понравились песни, знакомые герои, мне- сама идея мюзикла, современный стиль, новая и развернутая история отношений. Соглашусь с предыдущими отзывами по поводу подросткового сленга, присутствующего в фильме, культивировать это не стоит. Уходили довольные и с хорошим настроением.
19 апреля 2024, 20:47 Ответить
shvn_61 21 апреля 2024, 10:32
Оценка
Очень позитивная сказка, создающая приподнятое настроение!!! Хотя меня в моем возрасте 60+ тяжело чем то удивить... Фильм добрый и с юмором, а это нас сегодня так не хватает....
21 апреля 2024, 10:32 Ответить
Артём Галасьев 21 апреля 2024, 22:50
Оценка
Достойная Сказка)))
21 апреля 2024, 22:50 Ответить
Timur Patanin 23 апреля 2024, 17:15
Оценка
трагедия
23 апреля 2024, 17:15 Ответить
olgaivanova238 25 апреля 2024, 02:16
Оценка
Моя любимая песня в начале фильма \"какая жизнь тогда была бы...\" была спета не так как в оригинале хотя потом \"маленький домик русская печка\" была спета лучше. Мне не очень понравилось что не показали кругосветку Ивана и Забавы а хотелось бы, если б выпустили вторую часть с этим было бы здорово. И соглашусь с предыдущим отзывом мне не понравились слова вроде шизик сволочь. А так всё мило красочно
25 апреля 2024, 02:16 Ответить
Ольга Куприна 25 апреля 2024, 14:03
Оценка
Это мьюзикл, а не фильм. Яркие костюмы и отличная современная адаптация с юмором
25 апреля 2024, 14:03 Ответить
Ольга Зорина 28 апреля 2024, 20:17
Оценка
Понравилось 💥💥💥💥💥
28 апреля 2024, 20:17 Ответить
ivani4-2009 29 апреля 2024, 05:29
Оценка
Еле досидели до конца фильма. Давно такой чуши не видела. \"Бременские музыканты\" и \"По щучьему велению\" очень понравились. От этого фильма ждала таких же эмоций. Даже не стоит тратить на него своё время.
29 апреля 2024, 05:29 Ответить
Алёна Майорова 29 апреля 2024, 10:51
Оценка
прекрасно, трогательно слегка, что дочь улетела от отца, надеюсь что навещает его, захватывает, все прекрасно, много песен, любителям музыки, а особенно меломанам должно понравиться
29 апреля 2024, 10:51 Ответить
Инна Петрова 1 мая 2024, 15:17
Оценка
Сегодня были в кино, пытались посмотреть этот фильм.... Не вылержали и 30 минут.. Навертели так, что смотреть невозможно, к сожалению!
1 мая 2024, 15:17 Ответить
dashaelizarova25 2 мая 2024, 12:32
Оценка
Крутой фильм!
2 мая 2024, 12:32 Ответить
an101 4 мая 2024, 20:07
Оценка
халтура! хотя и крепкая. сделано со знанием дела и без заморочек. в итоге - каждый миг предсказуем. скукотища невыносимая.
4 мая 2024, 20:07 Ответить
Демина Валентина 6 мая 2024, 13:04
А мне фильм понравился! Возможно даже потому, что после негативных комментариев было мало ожиданий. Показана любовь между персонажами, не столько виде \"сильной страсти\" (фильм же детский), а действенная, что ради принцессы Иван пошёл в опасный край строить летучий корабль (корабль действительно летучий в фильме, кто то наврал в коментах, что \"нет\"), принцесса спасала Ивана из темницы... Очень много привнесений в фильм современных (представление о будущих абьюзерах (сын Полкана) Конечно меня напугал стиль Соловья в лесу (маска) и бабок, но бабу ягу и в советское время часто играли мужчины, не думаю, что это была цель сделать их похожими на трансов. Даже наоборот в свете сегодняшних реалий это добавляет страшности, но и с другой стороны они не такие ужасные в душе...
6 мая 2024, 13:04 Ответить
kalinka60 11 мая 2024, 02:29
Оценка
Очень рады, что накануне прочитали комментарии, но решили сами составить своё мнение. Пошли уже \"настроенными\", что ждать старой-доброй сказки не стоит. Не пожалели нисколько! Реально кайфанули всей семьёй. Картина современная, не надо от неё ждать старого прочтения! Костюмы героев - отдельное спасибо костюмерам, необычно, красочно, как карнавал в Рио. Образ персонажей продуман до мелочей, смеялись в голос. Юмор к месту и местами очень тонкий, он там везде - в костюмах, в фразах, декорациях. Музыкальный ряд тоже не подвёл, от новых аранжировок тоже кайфанули! Ярко, свежо, впечатлительно! Получите массу удовольствия, если не будете зацикливаться на оригинале \"Летучего корабля\", оторвитесь от него и забудьте всё, что помнили про него.\
И да, мы не молодёжь, нам 45+ и дети 8 и 13 лет))
11 мая 2024, 02:29 Ответить
Елена 11 мая 2024, 15:19
Оценка
Наше кино захватили ??? Куда делись нормальные режиссеры, которые делали хорошие старые сказки??? Такой ерунды давно не видела!!! Была же нормальная сказка, как можно было так ее испортить? Все песни перепортили , бабки ёжки отстойные. Жаль , что отзывы заранее не почитала 😤. Самый большой вопрос - откуда берут людей , которые после просмотра такие отзывы в рекламе делают? Как у них язык потом не отсох?))) кто еще не смотрел- не идите, настроение точно будет испорчено 🤢
11 мая 2024, 15:19 Ответить
Британи Лавренчук 22 мая 2024, 07:23
Оценка
Фильм очень понравился. Всем советую посмотреть. Красивые персонажи и намного лучше предыдущих фильмов, на которые я ходила: "По щучьему велению", "Бременские Музыканты". "Полина Гагарина" в роли Леди Джейн там просто сказочная, по моему мнению.)🤩 Смотрела несколько раз и просто не пожалеете)
22 мая 2024, 07:23 Ответить
Киноафиша.инфо 22 мая 2024, 18:16
в ответ на сообщение Британи Лавренчук от 22 мая 2024, 07:23
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
22 мая 2024, 18:16 Ответить
tanatoterapevt 27 мая 2024, 17:47
Оценка
Самый худший фильм за последнее время
27 мая 2024, 17:47 Ответить
kaetana-ro 29 мая 2024, 16:35
Оценка
Классный фильм, смотрели 2 раза. Первый раз "бросались в глаза" яркие костюмы и несуразные бабки-ёшки,. Но - все к добру :) Песня "На заре" лучше оригинала и всех перепевок до этого, потом костюмы уже не замечались и только красивое развитие сюжета, посыл фильма однозначно положительный. :)
29 мая 2024, 16:35 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2024, 18:26
в ответ на сообщение kaetana-ro от 29 мая 2024, 16:35
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
29 мая 2024, 18:26 Ответить
olhio 16 июля 2024, 14:37
Оценка
Фильм понравился! Лёгкий, романтичный, сказочный.
16 июля 2024, 14:37 Ответить
Анна Сергеевна 11 января 2025, 14:34
Оценка
Бабки Ёжки напоминают трансов! Ну неужели нельзя было на роль бабы Яги взять настоящих бабушек и обыграть в народных платках, а то набрали мужиков размалеванных красной помадой, смотрится пошло. И эффекты полёта на ступах безобразные. Соловей разбойник тоже совсем не похож. Но Водяной хороший получился!
11 января 2025, 14:34 Ответить
Елена Самара 12 января 2025, 19:12
Оценка
Ну зачем в наше время всё портят.В детстве такой мультфильм шикарный сделали и теперь ЭТО сняли.Зачем???всё портить.А вокал в фильме это ужас.
12 января 2025, 19:12 Ответить
Владимир Ш 12 января 2025, 22:00
Оценка
Раньше для подобных фильмов специально заказывали новые прекрасные песни, музыку. Которые по сей день помнят и поют. Здесь взяли старье, минимум тридцатилетней давности, песни, и те перепели в ужасном исполнении.
Бабки-Ёжки на голубых похожи.И слово "сволочь" из их уст в детской сказке вообще поразило.
Обилие клоунской раскраски в декорациях отталкивает. Ну и сюжет можно был-бы закрутить поинтересней, и диалоги актёров - повеселей, запоминающиеся.
Судя по декорациям и спецэффектам - бюджет был огромным. Но, то-ли талантов больше нет, то-ли специально ( ради солидарности с поуехавшими артистами-иноагентами) создали "кошмар" для нас.
Непонятно на какой возраст рассчитан фильм. Подростки такой трэш практически не смотрят, а для малых детей - грубо.
12 января 2025, 22:00 Ответить
Арнольд Шварцман 13 января 2025, 13:05
Оценка
Отстой... дешёвка редкая.. Может понравиться лишь деткам малым, да дебилам...
13 января 2025, 13:05 Ответить
tanatoterapevt 18 января 2025, 07:42
в ответ на сообщение Владимир Кабанов от 7 апреля 2024, 21:05
Оценка
Подписываюсь. 👍
18 января 2025, 07:42 Ответить
tanatoterapevt 18 января 2025, 07:54
в ответ на сообщение Timur Patanin от 23 апреля 2024, 17:15
Оценка
Согласна. Печально... что такое стало возможно.
18 января 2025, 07:54 Ответить
Ксения Туманская 8 февраля 2025, 11:18
Оценка
Какой ужас! Фантазия у режиссера отстой, от слова её нет совсем. Испоганить так этой бездарностью. Даже игра актёров такого масштаба как Сергей Гармаш, Анна Уколова, Леонид Ярмольник и Фёдор Добронравов, не спасает это низкопробное видео. Для роли принцессы Забавы могли бы выбрать кого то и талантливее. Актриса ноль, ни у той что играет Забаву ни у Ивана нет ни голоса ни слуха, как собственно и таланта. Детям нужно эти сказки и мультфильмы показывать в оригинале. Песни все испортили, на сцене из молодого поколения основная часть бездарности. Даже один раз посмотреть и то с трудом. По щучьему -велению и Конёк - Горбунок, да и Огниво, ещё можно смотреть. А это..... Полное г .....😭😭
8 февраля 2025, 11:18 Ответить
Киноафиша.инфо 23 февраля 2025, 15:10
в ответ на сообщение Ксения Туманская от 8 февраля 2025, 11:18
Что же, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
23 февраля 2025, 15:10 Ответить
4.8 Летучий корабль
Летучий корабль сказка, 2024, Россия
