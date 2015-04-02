Все трейлеры фильма дублированный тизер-трейлер 2 отрывок 12 отрывок 11 отрывок 10 отрывок 9 отрывок 8 отрывок 7 отрывок 6 отрывок 5 отрывок 4 отрывок 3 ролик о создании 2 ролик о создании 1 трейлер без цензуры с comic-con отрывок 2 отрывок 1 трейлер тизер-трейлер 2 тв ролик 1 тизер-трейлер 1
Если не смотрели оригинал, то сиквел вполне сойдет как самостоятельный кин. А если знаком первый фильм, то от второго можно вдоволь поплеваться.
6.5\10
0 интересных сюжетов, 0.5 запоминающихся персонажей (слава богу визажисты хоть не додумались весь фильм еву портить макияжем а-ля китай, с ее лицом накладывать на глаза краску - верх непрофессионализма, у нее и так все ок...оставили бы губы красные и зеленые глаза - вполне достаточно) и полностью утраченная атмосфера танца на тонкой грани фильм-комикс...здесь супергерои вылетают с голым задом из окна трескаются об асфальт и встают меситься дальше, а супергероини попаданием в грудь из арбалета стрелой заставляют тушку выделывать кульбит назад с оборотом в 180 градусов...как там у акробатов это называется...не специалист...про ампутацию глаза пальцем я даже не заикаюсь
ps 6/10 в основном за сиськи ✊
pps я так и не понял нафига нужен вообще был персонаж гордонн-левитта...показать шаффл одной левой рукой с переломанными пальцами правой? или выиграть подряд 3 раза в одноруких бандитах? подчеркнуть какой аяй-яй нехороший папашка монстрика из 1ой части? короче, ✊
ppps и мясо ради мяса в комиксе...делали бы тогда трешак по кальке Бомж с дробовиком и других столь же высокохудожественных фильмов, и не пытались выехать на чужих успехах... без бинокля видно, что если смешать классический американский детектив про таф-гаев (см. произведения Хэммета, Чандлера и Пратера) с нуаром, добавить немного готики, эротики, хороший сценарий и заматеревшего крепкого орешка (долгое время после первой части я жалел, что Брюса не додумались взять в экранизацию Max Payne - после Sin City для меня выбор был очевиден), то получится 1я часть, а если смешать светло-коричневое, темно-коричневое и цвета детской неожиданности, то на выходе все равно получится то самое *ОВНО
Не трожь! Святое. Брюс, там бы всех смешил только, я так еще до сих пор и не смог представить себе актера на эту роль....
не согласен...да, у Пейна намного более мрачный образ, чем простое клише "крутой коп", максимум трагизма я бы сказал, но Брюса можно назвать актером, который потянет драму...
это не Уолберг с лучшей работой карьеры Pain & Gain (оффтоп)
полностью согласен.
Визуал суперский. Правда ощущение, что картинка чуток зажевала актеров. Как-то они омультяшились. Марв в первом фильме тоньше был, нюансов поддавал больше. А, всё равно Марв ✊ .
Нэнси мне тоже нравится. Как она себя подрихтовала ...чтоб, значит, и лицо, и одежда, и мысли... Ради неё стоит убивать.
Некоторые моменты веселили. Например, появление Уиллиса, это уже как памятник самому себе.
8/10
История с Гордон-Левитом вообще непонятно к чему и что, в чем смысл был, вроде как экранное время занять.
Основная здесь история с Евой Грин, любовь такая страстная злая и безумная мне импонирует, но Джош Бролин все загубил, ни искринки в глазах, да и вообще антисекс он какой то и староват, или Клайв Оуэн или хоть кто еще нужен был. Сама закрутка очень неплохая, Ева Грин красивая, фигуристая, но, не знаю...синяя что ли, сухая ✊ и все равно сексуальная :))
Короче, Микки Рурк больше всех порадовал! Стилистика фильма осталась, все хорошо с цветами, Альба великолепна в стриптизе. В остальном, динамики маловато, темп замедленный, на разок, такого шока как от первой части нет конечно ✊
6,5/10
Но Ева шикарна! Можно только ради неё посмотреть.
" За 100 минут экранного времени герои три раза (!!!) берут штурмом поместья, в которых укрылись их враги. При этом в двух штурмах участвует Марв" ...✊
9/10 ✊
Теперь о хорошем. Анимация ушла вперед, хоть и не так явно, но все же. Гордон, Ева Грин, Бролин - привнесли что то новое свое, с ними было хоть не много по настоящему. Зачем было притаскивать за уши мертвых персонажей из первой части, если есть и так такие колоритные актеры - не понятно. Их истории мне понравились. Особенно с картами. Хотя бы есть смысл. Просто хотя бы потому, что вообще весь смысл свелся, к задачи убедить Марва, всем навалять. Спасибо Левиту, хоть он этого не сделал...✊
5\10
Всегда велком✊
Микки Рурка очень много.
✊ отлично.
Авторизация по e-mail