Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Щелкунчик убивает. Дублированный трейлер
Щелкунчик убивает. Дублированный трейлер
1
1
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 5 мая 2023
Щелкунчик убивает
– Клара возвращается в родной город, чтобы провести Рождество со своей семьей. В подарок она покупает щелкунчика в антикварном магазине. Однако с куклой что-то не так.
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности
Авторизация по e-mail
3.8
Щелкунчик убивает
ужасы, триллер, 2022, Великобритания
01:28
Кай и Герда: Путешествие к Снежной королеве
Трейлер
01:39
Надежда
Тизер
01:38
Турбозавры. Суперфильм
Трейлер
00:51
Чебурашка 3
Тизер
00:59
Чудо-юдо
Тизер
02:24
Храбрый Давид
Дублированный трейлер
01:57
Рождение империи
Трейлер
02:01
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
Дублированный трейлер
01:11
Царевна Несмеяна
Тизер
02:29
Дюна: Часть третья
Тизер-трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail