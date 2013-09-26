Need for speed: Жажда скорости
– Тоби Маршалла, гениальный автомеханик, чьей единственной отдушиной является участие в подпольных гонках. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в партнеры богатого и заносчивого бывшего гонщика NASCAR Дино Брюстера. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в гору, Дино подставляет партнера, и Тоби обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью о мести. Чтобы достичь своей цели, ему придется совершить невозможное и доказать, что даже в мире броских суперкаров самый невзрачный гонщик может финишировать первым.
Авторизация по e-mail