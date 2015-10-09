Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир
– Сотни лет назад самым страшным кошмаром людей были Титаны, появившиеся неизвестно откуда. Человечество было для исполинов всего лишь кормом. Когда люди возвели вокруг своих городов огромную защитную стену, жизнь изменилась — в ней появились спокойствие и беззаботность. Как оказалось, лишь на время.
Страх и ужас вернулись, когда стена пала и первобытные гиганты вновь ступили на территорию людей. В неравной борьбе от человечества практически ничего не осталось, а на защиту выживших встаёт парень по имени Эрен, жаждущий мести за смерть своих близких.
Не отдавайте японцам Курилы, им курева хватает.
Авторизация по e-mail