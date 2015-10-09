Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир - тизер
Киноафиша Трейлеры Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир. Тизер

Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир. Тизер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 20 марта 2015
Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир – Сотни лет назад самым страшным кошмаром людей были Титаны, появившиеся неизвестно откуда. Человечество было для исполинов всего лишь кормом. Когда люди возвели вокруг своих городов огромную защитную стену, жизнь изменилась — в ней появились спокойствие и беззаботность. Как оказалось, лишь на время. Страх и ужас вернулись, когда стена пала и первобытные гиганты вновь ступили на территорию людей. В неравной борьбе от человечества практически ничего не осталось, а на защиту выживших встаёт парень по имени Эрен, жаждущий мести за смерть своих близких.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
852 9 октября 2015, 16:47
навоз еще тот
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Ггг 9 октября 2015, 16:48
Козырный трешак походу. )))



Не отдавайте японцам Курилы, им курева хватает.
9 октября 2015, 16:48 Ответить
Андрей 9 октября 2015, 16:48
Нипонятно, стена пала все плохо, а паренек Эрен всех титанов завалил. Спрашивается зачем на стену тратились?
9 октября 2015, 16:48 Ответить
Вася 9 октября 2015, 16:48
О а нас на работе тоже титан есть. Мы с него чай пьем.
9 октября 2015, 16:48 Ответить
Титан 9 октября 2015, 16:49
Фильм для ценителей" дерьма" просто режиссер курнул не на шутку сняв это
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Эрен 10 октября 2015, 16:16
Ребят, кто знает, в кинотеатрах в Иркутске будут его показывать?
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.1 Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир
Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир боевик, фэнтези, приключения, 2015, Япония
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Новая волна - дублированный трейлер 01:29
Новая волна  дублированный трейлер
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
Сердцеед - трейлер 01:32
Сердцеед  трейлер
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
Мажор в Дубае - трейлер 2 01:42
Мажор в Дубае  трейлер 2
Аватар: Пламя и пепел - дублированный трейлер 02:34
Аватар: Пламя и пепел  дублированный трейлер
Метод исключения - тизер с субтитрами 00:45
Метод исключения  тизер с субтитрами
Шелби Оукс. Город-призрак - trailer 2 01:30
Шелби Оукс. Город-призрак  trailer 2
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше