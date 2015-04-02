Боевой конь
– История невероятной дружбы мальчика Альберта и коня Джоуи.
Когда начинается Первая мировая, и Джоуи отправляют вместе с кавалерийским полком на поля сражений Франции, Альберт, несмотря на слишком юный для военной службы возраст, все равно уходит на фронт, чтобы найти и спасти друга.
Но конь-то как хорош! И чего с ним вытворяли и как это снято, ну, хорошо же...
Войну как нечто неприятное показали, но вышло так, будто война страшна потому, главным образом, что на ней лошадкам плохо. А что до людей, так им всегда нелегко по определению, охота стрелять друг в друга, так вроде и пусть.
Вообще заинтересовалась исключительно из-за Камбербэтча, хорошо выглядел (орел!), только маленькая роль у него, бестолково воевал и быстро в плен попал.
И еще. Может, мне показалось, но стилизовано чуть ли не под первую половину прошлого века. Манерно и ооочень сентиментально.
По минутам, конечно, не засекала, но Шерлок появляется примерно в первой четверти хронометража✊ . У него там целый абзац текста.
Насчет стилизации неточно выразилась, наверное. Просто мне показалось похоже на фильмы годов 30-50-х 20-го века. Я их не так много видела, но вот Унесенные ветром конкретно вспомнились.
Везет вам, если только наворачивались (я про слезы).
Я ревела буквально, так, будто это мой конь, я жизнь бы за него отдала.
Феноменально очеловечили Джоуи, наделили таким качествами, которые если у людей встречаешь, то в восхищение приходишь, а тут животное...
И как эта коняга положительно влияла на всех, с кем соприкасалась, облагораживала.
полностью согласен!✊
посмотри обезатеьно!✊
Смысла больше крыши-смотри последнии отзывы!А если тебе надо веселья смотри комедии,ходи в цирк,там для тебя лошадки и станцуют.Вот повеселишься!!!✊ ✊
это один из рецептов веселья.✊
