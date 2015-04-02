Меню
Боевой конь - трейлер
Киноафиша Трейлеры Боевой конь. Трейлер

Боевой конь. Трейлер

Дата публикации: 5 октября 2011
Боевой конь – История невероятной дружбы мальчика Альберта и коня Джоуи. Когда начинается Первая мировая, и Джоуи отправляют вместе с кавалерийским полком на поля сражений Франции, Альберт, несмотря на слишком юный для военной службы возраст, все равно уходит на фронт, чтобы найти и спасти друга.
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Полный раздрай в ощущениях. Не, то, что носовой платок выжимать пришлось, факт, не отрицаю. Игра на нервах и спекуляция на чувствах беззастенчивая и нахальная.

Но конь-то как хорош! И чего с ним вытворяли и как это снято, ну, хорошо же...

Войну как нечто неприятное показали, но вышло так, будто война страшна потому, главным образом, что на ней лошадкам плохо. А что до людей, так им всегда нелегко по определению, охота стрелять друг в друга, так вроде и пусть.

Вообще заинтересовалась исключительно из-за Камбербэтча, хорошо выглядел (орел!), только маленькая роль у него, бестолково воевал и быстро в плен попал.

И еще. Может, мне показалось, но стилизовано чуть ли не под первую половину прошлого века. Манерно и ооочень сентиментально.
2 апреля 2015, 12:51
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 15/01/2012 - 16:05:04




По минутам, конечно, не засекала, но Шерлок появляется примерно в первой четверти хронометража✊ . У него там целый абзац текста.



Насчет стилизации неточно выразилась, наверное. Просто мне показалось похоже на фильмы годов 30-50-х 20-го века. Я их не так много видела, но вот Унесенные ветром конкретно вспомнились.
2 апреля 2015, 12:51
futds 2 апреля 2015, 12:51
очень хороший фильм!Всем советую!Можно смотреть всей семьёй!Затрагивает все лучшие уголки души!Воспитывает в людях проявление своих истинно человеческих качеств!Что даже на войне люди остаётся ЛЮДЬМИ!!! КОРОЧЕ СУПЕР! ЗА 2.20 СМОТРЕЛ НЕ ОТРЫВАЯСЬ,НА ОДНОМ ДЫХАНИИ.✊
2 апреля 2015, 12:51
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение olgachauzova от 31/01/2012 - 17:06:56




Везет вам, если только наворачивались (я про слезы).

Я ревела буквально, так, будто это мой конь, я жизнь бы за него отдала.

Феноменально очеловечили Джоуи, наделили таким качествами, которые если у людей встречаешь, то в восхищение приходишь, а тут животное...

И как эта коняга положительно влияла на всех, с кем соприкасалась, облагораживала.
2 апреля 2015, 12:51
futds 2 апреля 2015, 12:51
Стивен Спилберг как всегда на высоте!ЭТО БРЕНД!И фильм даже,не о коне,а о том что в каждом человеке есть всегда что-то хорошее!
2 апреля 2015, 12:51
futds 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение fanbunga от 31/01/2012 - 17:40:27


полностью согласен!✊
2 апреля 2015, 12:51
futds 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Badgio от 28/01/2012 - 20:33:26


посмотри обезатеьно!✊
2 апреля 2015, 12:51
Vitaliya_00 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Слегка непонятен смысл. Впрочем,фильм снят немного скучновато. Но надо учитывать что он в какой то мере военный. Кто шел на боевик,тот конечно разочаровался. Я же шла только из-за своей любви к лошадям. Пол фильма четверть зала просто ревела. Думаю 9\10 ✊
2 апреля 2015, 12:51
futds 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Vitaliya_00 от 12/02/2012 - 11:23:42


Смысла больше крыши-смотри последнии отзывы!А если тебе надо веселья смотри комедии,ходи в цирк,там для тебя лошадки и станцуют.Вот повеселишься!!!✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
futds 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Nikitos от 17/02/2012 - 16:56:28


это один из рецептов веселья.✊
2 апреля 2015, 12:51
