Форсаж 5
– Освободив Доминика из-под стражи, Брайан и Миа Торетто были вынуждены пересечь несколько границ, чтобы укрыться от властей. Загнанным в угол с Рио-де-Жанейро, им предстоит выполнить последнюю работу во имя собственной свободы. Собирая команду самых лучших гонщиков, они понимают, что противостоять им предстоит коррумпированному дельцу, желающему их смерти. Но он не единственный, кто идет по следу героев. Крутой федеральный агент Люк Хоббс всегда выходит победителем — а в этот раз заданием его отряда стала поимка Дома и Брайана. Однако оказавшись в Бразилии, Хоббс не может отличить хороших парней от плохих, и загоняя добычу в угол, ему приходится полагаться только на собственные инстинкты… пока его никто не опередил.
Дизель: Смотри какая у меня сиська накачанная...
Джонсон: Да ладно у меня больше, и я знаю, что ты силикона загнал...
Дизель: Ты что!? вот потрогай...чувствуешь, какая упругая - все по-настоящему...хирург знакомый сказал отторжения не будет
ps диалог вымышлен, все совпадения случайны ✊
остальные - boooring )
возможно, если в пятой части отойдут от попыток создать подобие криминального,"захватывающего" сюжета и добавят неуёмного экшена,дикого трэша и угара, например, то выйдет очень даже)
✊
или где можно узнать??????
Напомнило 1й Форсаж...еще вроде бы Токийский дрифт можно было смотреть, чисто из-за дрифта ✊ из остальных частей ничего не помню...
В этой гоночная тема отъезжает за спину темам "мы это свистнем, возьмем, одолжим", стрельбе и прочим составляющим экшен-боевика...
так что красиво временами, но не то...7/10
ps а на чем это они сейф тянули? спереди значок с бараном какой-то, на жопе вроде бентли эмблема...морды как у лансерa...и хз какая мощность...хотя коробка, небось, из пластика была ✊
Я на многое не рассчитывал-немногое и получил.В любом случае нужно такие фильмы смотреть обязательно в кино!Если обращать побольше внимания на гонки,тачки и девушек,то вообще можно приторчать от происходящего✊ .Хотя что-то зацепило в отдельные моменты,но не более.
Фильм по своему ярок и эмоционален,но картонные бандиты и благородные супергерои застряли в зубах вместе с поп-корном.
Буду объективен,отбросив личный негатив- 8\10✌️
блогбастер-это фильмы собравшие большую кассу в прокате и большим бюджетом ,конечно фантастика привлекает зрителя и Гарри Потеры ,и Пираты, и Аватор но ведь и Авиатор тоже блокбастер ,а это реальная история ......просто мне как женщине не понятно зачем воровать машины из поезда который мчится со скоростью ,не ну круто конечно ,но как-то травматично и финансово накладно...✊
Оценка фильму, ну максимум 5 из 10!!!!!!!!!!!!!!
не совсем....
1) Большой бюджет.
2) Кассовые сборы.
3) Жанровая принадлежность.
Если есть взрывы, спецэффекты, экшен - значит блокбастер
А в целом ничего такой фильм. Понравился. Правда глуповатый чуть(особенно - Скала, на лице появлялась улыбка, когда показывали его "глуповато серьезное" личико ). Самое то для конца рабочей недели. Нельзя не отметить спецэффекты, они на высоте, если не придираться к их нереальности. Свою дежурную десятку от меня фильм получил .
он не выжил, 5 часть, и 4 и 6 (вроде как предыстории будут), а если так смотреть то Хан в конце когда ехал сказал что хочет мадрид увидить, а потом до Токио доедет. но как Лейти выжила это бред, если учесть что в нее можно скахать стреляли в упор прицельным огнем.
Я без ума от родного дизелевского голоса, голос нашего Чонишвишли хорош, конечно, но его озвучка с Дизелем как-то не склеилась. Вот его Кратос - другое дело, брутальненько.
Неземного восторга не испытала, увы, как не хотелось. Тут народ каментил по поводу мускулатуры Скалы и соответствия происходящего законам физики. Я в квадрипцесах и анаболиках ничего не смыслю, с физикой скорее на Вы, мой бедный моск, как не пытался, а в мельтешеньи на экране зацепиться было не за что. В общем, минут через 20-25 начали слипаться глаза.
Скала - персонаж юмористический, звериная серьезность фейса только усиливала желание хихикать всю дорогу, как только он появлялся на экране.
Больше всего понравился ребенок Винса, кудрявый такой смугляшка, немедленно захотелось такого же.
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