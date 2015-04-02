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Форсаж 5 - тв ролик 6
Киноафиша Трейлеры Форсаж 5. Тв ролик 6

Форсаж 5. Тв ролик 6

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Дата публикации: 13 апреля 2011
Форсаж 5 – Освободив Доминика из-под стражи, Брайан и Миа Торетто были вынуждены пересечь несколько границ, чтобы укрыться от властей. Загнанным в угол с Рио-де-Жанейро, им предстоит выполнить последнюю работу во имя собственной свободы. Собирая команду самых лучших гонщиков, они понимают, что противостоять им предстоит коррумпированному дельцу, желающему их смерти. Но он не единственный, кто идет по следу героев. Крутой федеральный агент Люк Хоббс всегда выходит победителем — а в этот раз заданием его отряда стала поимка Дома и Брайана. Однако оказавшись в Бразилии, Хоббс не может отличить хороших парней от плохих, и загоняя добычу в угол, ему приходится полагаться только на собственные инстинкты… пока его никто не опередил.
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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Диалог Дизеля и Джонсона на фоне очередной 1001ой отреставрированной модели доджа 85го года выпуска:

Дизель: Смотри какая у меня сиська накачанная...

Джонсон: Да ладно у меня больше, и я знаю, что ты силикона загнал...

Дизель: Ты что!? вот потрогай...чувствуешь, какая упругая - все по-настоящему...хирург знакомый сказал отторжения не будет

ps диалог вымышлен, все совпадения случайны ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
уже скоро...ура товарищи!!!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BigJС 2 апреля 2015, 12:51
Первая и третья часть этой франшизы были хороши (третья даже как-то свежо и стильно смотрелась)

остальные - boooring )

возможно, если в пятой части отойдут от попыток создать подобие криминального,"захватывающего" сюжета и добавят неуёмного экшена,дикого трэша и угара, например, то выйдет очень даже)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
23 апреля в Москву прибудет десант «Форсажа 5» в лице Вина Дизеля, Дуэйна Джонсона и Пола Уокера.



2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
кстати уже хотят Форсаж 6 снимать...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей72рус 2 апреля 2015, 12:51
парни скока белет стоит?? и в 3D скока?

или где можно узнать??????
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Радует только кол-во разбитых машин, интересно, это они на компе рисовали или реальные били ✊

Напомнило 1й Форсаж...еще вроде бы Токийский дрифт можно было смотреть, чисто из-за дрифта ✊ из остальных частей ничего не помню...

В этой гоночная тема отъезжает за спину темам "мы это свистнем, возьмем, одолжим", стрельбе и прочим составляющим экшен-боевика...

так что красиво временами, но не то...7/10

ps а на чем это они сейф тянули? спереди значок с бараном какой-то, на жопе вроде бентли эмблема...морды как у лансерa...и хз какая мощность...хотя коробка, небось, из пластика была ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм привлёк внимание интересом к нему знакомых,ходящих в кинотеатры раз в год.

Я на многое не рассчитывал-немногое и получил.В любом случае нужно такие фильмы смотреть обязательно в кино!Если обращать побольше внимания на гонки,тачки и девушек,то вообще можно приторчать от происходящего✊ .Хотя что-то зацепило в отдельные моменты,но не более.

Фильм по своему ярок и эмоционален,но картонные бандиты и благородные супергерои застряли в зубах вместе с поп-корном.



Буду объективен,отбросив личный негатив- 8\10✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
piklic 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Не особо фильм впечатлил, думал ,что будет супер фильм, где полно будет гонок, даже вот всех актеров вместе собрали, а в итоге фильм оказался просто нормальным , на мой взгляд хуже,чем предыдущие, получилось что-то типа Оушенов, только экшна здесь побольше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Негодник 2 апреля 2015, 12:51
Ходил с женой на ночной сеанс - нам понравилось!!! Девочки и машины просто шикарные, музыка классная! Спецэффекты просто супер, актерский состав выше всяких похвал, ну, и концовочка, конечно, не подкачала! Заинтриговали! Будем ждать 6-ю часть?!! Короче, советую всем сходить - не пожалеете!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Марушка 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Я конечно не поклонница такого жанра, но фильм мне понравился и дух захватывает и посмеяться в некоторых местах можно) но только вот больно это всё похоже на историю супер героев на подобии человека паука, просто я никак не понимаю, как можно прыгать с высоты 2-х этажного дома и потом идти даже не прихрамывая или бить друг друга по лицу со всей силы и потом быть без синяков и царапин...ну,да не в этом дело,главное,что фильм хорошо снят и его интересно смотреть так что моя оценка 8/10...ждём 6 части,а она обязательно будет))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
слишком круто прям мегасуперпуперкруто а стало быть не реалистично ,не правдоподобно и как-то бессмысленно...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 09/05/2011 - 21:03:12):Назовите мне пожалуйста, хотя бы пару-тройку, реалистичных блокбастеров...



блогбастер-это фильмы собравшие большую кассу в прокате и большим бюджетом ,конечно фантастика привлекает зрителя и Гарри Потеры ,и Пираты, и Аватор но ведь и Авиатор тоже блокбастер ,а это реальная история ......просто мне как женщине не понятно зачем воровать машины из поезда который мчится со скоростью ,не ну круто конечно ,но как-то травматично и финансово накладно...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
monika 2 апреля 2015, 12:51
Ребята! Вы что, все с ума посходили?!!! я в шоке, что такие оценки высокие!!!!!!!!! ходила вчера, и то, потому что смотреть больше нечего! ужасно много АМЕРИКАНСКОГО ПАФОСА!!! некоторые сцены вообще НЕРЕАЛЬНЫ!!!! я про сцену с сейфом, прицепленным к 2-м машинам!!!! Это фильм по-моему снят не в жанре "фантастика"!!! Скала вообще разочаровал, мне он нравиться как мужчина, но как он сдесь сыграл, это провал!!!(((

Оценка фильму, ну максимум 5 из 10!!!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Демиург, 10/05/2011 - 19:39:41):я всегда думала, что блокбастер - это жанр. Боевик, то есть.



не совсем....

1) Большой бюджет.

2) Кассовые сборы.

3) Жанровая принадлежность.

Если есть взрывы, спецэффекты, экшен - значит блокбастер
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dlim 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Domerus, 07/05/2011 - 00:34:49):Спасибо за совет. Зал опустел, но мы дождались-таки отрывка в конце. Но это уже перебор, имхо. Ладно япошка(отзывы не перечитывал, если кто знает скажите плиз как так вышло) удивительным образом оказался жив-здоров в этой части, так еще и ...героиня Мишель Родригес вдруг воскресла.



А в целом ничего такой фильм. Понравился. Правда глуповатый чуть(особенно - Скала, на лице появлялась улыбка, когда показывали его "глуповато серьезное" личико ). Самое то для конца рабочей недели. Нельзя не отметить спецэффекты, они на высоте, если не придираться к их нереальности. Свою дежурную десятку от меня фильм получил .

он не выжил, 5 часть, и 4 и 6 (вроде как предыстории будут), а если так смотреть то Хан в конце когда ехал сказал что хочет мадрид увидить, а потом до Токио доедет. но как Лейти выжила это бред, если учесть что в нее можно скахать стреляли в упор прицельным огнем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
10 баллов трюкачам и 10 - персонально шОферу, который вел тачку внутри сейфа, на такой жаре это, наверное, гестаповская пытка.



Я без ума от родного дизелевского голоса, голос нашего Чонишвишли хорош, конечно, но его озвучка с Дизелем как-то не склеилась. Вот его Кратос - другое дело, брутальненько.



Неземного восторга не испытала, увы, как не хотелось. Тут народ каментил по поводу мускулатуры Скалы и соответствия происходящего законам физики. Я в квадрипцесах и анаболиках ничего не смыслю, с физикой скорее на Вы, мой бедный моск, как не пытался, а в мельтешеньи на экране зацепиться было не за что. В общем, минут через 20-25 начали слипаться глаза.



Скала - персонаж юмористический, звериная серьезность фейса только усиливала желание хихикать всю дорогу, как только он появлялся на экране.



Больше всего понравился ребенок Винса, кудрявый такой смугляшка, немедленно захотелось такого же.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Я не пропустила не одной части фильма Форсаж! 5 часть не менее крутая чем предыдущие - сумасшедшие гонки, мускулистый Вин Дизель, погони, любовь, я готова пересматривать этот фильм снова и снова. Только конечно смотреть его лучше на большом экране, для усиления эффекта так сказать))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Форсаж 5 – отличный фильм, не смотря на то что это уже пятый фильм об одном и том же. Я думаю этот фильм пользуется такой популярностью, потому что других подобных фильмов, с такими крутыми погонями и красивыми тачками еще не сняли. Поэтому следующий Форсаж, который судя по концовке Форсажа 5 ждать все таки следует, также соберет приличную кассу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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