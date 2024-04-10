Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
За пределами. Над водой - трейлер
Киноафиша Трейлеры За пределами. Над водой. Трейлер

За пределами. Над водой. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 10 апреля 2024
За пределами. Над водой – Прогресс не остановить! Изменения происходят в любой сфере человеческой деятельности и то, что вчера считалось новым и модным, сегодня становиться классикой. Совсем недавно — в середине прошлого века — группа энтузиастов начала развивать уникальный для нашей страны вид спорта: водные лыжи. Очень быстро катание по воде за катером стало популярным: усложнялись трюки, появлялись новые чемпионы. А еще через несколько десятилетий на смену водным лыжам пришел современный вейкбординг — со своим уникальным путем и яркими героями. Сегодня те, кто стоял у его истоков и сделал этот спорт мейнстримом задаются вопросом: во что эволюционирует вейкбординг? Возможно ли, что его будущее уже наступило?
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

0.0 За пределами. Над водой
За пределами. Над водой документальный, 2024, Россия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе - дублированный трейлер 01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе  дублированный трейлер
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Отец, мать, сестра, брат - trailer 01:01
Отец, мать, сестра, брат  trailer
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
Дом ада. Спуск к дьяволу - дублированный трейлер 01:44
Дом ада. Спуск к дьяволу  дублированный трейлер
Умри, любовь моя - дублированный трейлер 00:58
Умри, любовь моя  дублированный трейлер
Звонок. Последняя сессия - дублированный трейлер 02:04
Звонок. Последняя сессия  дублированный трейлер
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Астрал. Свеча ведьмы - дублированный трейлер 01:56
Астрал. Свеча ведьмы  дублированный трейлер
Нахимовцы. Янтарный берег - трейлер 01:15
Нахимовцы. Янтарный берег  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше