За пределами. Над водой
– Прогресс не остановить! Изменения происходят в любой сфере человеческой деятельности и то, что вчера считалось новым и модным, сегодня становиться классикой. Совсем недавно — в середине прошлого века — группа энтузиастов начала развивать уникальный для нашей страны вид спорта: водные лыжи. Очень быстро катание по воде за катером стало популярным: усложнялись трюки, появлялись новые чемпионы. А еще через несколько десятилетий на смену водным лыжам пришел современный вейкбординг — со своим уникальным путем и яркими героями. Сегодня те, кто стоял у его истоков и сделал этот спорт мейнстримом задаются вопросом: во что эволюционирует вейкбординг? Возможно ли, что его будущее уже наступило?
