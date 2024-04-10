За пределами. Оставить след
– Наши герои, профессиональные маунтинбайк райдеры, отправятся в необычное путешествие по Камчатке и покажут её с новой стороны. Они проедут по вулканам и сопкам полуострова, открывая новые споты, используя весь доступный и нестандартный рельеф. Главной целью путешествия станет один из самых активных отдаленных и суровых действующих вулканов – Шивелуч, который недавно начал извергаться. Это не просто рассказ о захватывающем путешествии сквозь край вулканов, экосистема которого очень хрупка, мы покажем нашим зрителям возможности гармоничного взаимодействия между природой ̆ и человеком.
Авторизация по e-mail