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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф - Отрывок 2
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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф. Отрывок 2

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Дата публикации: 22 июня 2012
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф – И опять Белка со своим орехом расколола земной шар и вызвала глобальный катаклизм! В результате Мэнни, Сид и Диего оказываются в море, отрезанные от своих друзей. В поисках пути назад наша троица пускается в опасное путешествие по водному пространству, где в волнах прячутся экзотические морские существа, а среди льдин курсируют пираты. Но что же с виновницей всего происшедшего? На этот раз для воссоединения с орехом она отправится туда, куда еще никогда не ступала лапа доисторической белки.
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Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Теперь они там потомство будут от наводнения спасать? Или семья мамонтов будет на грани развода? Уже начиная со второй части поняла, что мамонтиха там - лишняя. Семейные ценности их - воротило. Все остальное - супер. В третьей части особенно порадовали - Белок, Желток и Яйка. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Опять? Им не хватило трех частей, так они хотят ещё одну? «Ледниковый период», наверное, самый глупый мультик, который я когда-либо видела в жизни! Не думаю, что кому-то будет интересно продолжение этой хрени. Предыдущие части были так себе, так им приспичило ещё одну сделать? Кому вообще охота тратить деньги на такую байду? Я бы посмотрела на того идиота!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Никогда бы не подумал, что будет продолжение! Вроде бы и не должно было быть… Третья часть, я думал, должна была быть последняя… Прочитав описание «Ледниковый период 4», я был приятно удивлен. Интересно, как они поведут себя в наше время?:D Особенно, стало интересно, что будет со Скратом! Безумно хочется посмотреть эту часть! И я просто уверен, что это будет такая же захватывающая часть, как и все предыдущие.=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
boothnet 2 апреля 2015, 12:51
Прочитала комментарий Kinetic,и была сильно удивлена,что есть люди которым этот мульт может не нравиться,да у нас вся семья тащится даже муж,который вообще мульты не смотрит.Причем каждый последующий мульт,класснее и интереснее предыдущего.Просто с огромным нетерпением ждем продолжения этого щедевра.Сразу стало интересно спросить Kinetic какие мультфильмы в ее понимании интересные,наверное какая-нибудь мура типа песокот или робоцып.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Долгожданный "Ледниковый период 4: Континентальный дрейф" получился замечательным и увлекательным приключением, в духе второй части сей мульт-франшизы. Мультфильм получился, что надо - и весёлый, и смешной, и в то же время с активным подъемом семейных ценностей и акцентом на детско-родительских отношениях. А перед началом сеанса зрителей ждёт прекрасная короткометражка про "Симпсонов", в частности про Мэгги, "The Longest Daycare", которая обязательно порадует родителей и старших братьев/сестёр, пришедших на "Период 4" с детьми!



Катаклизм



Четвёртый "Ледниковый период" наглядно доказывает, что ещё далеко не все идеи подобной тематики исчерпаны, и даже после дико глупого (пусть и смешного) триквела, нам наконец-то подали долгожданное приключение в духе первой и второй части. Все друзья в сборе, не мало внимания и саблезубой белке, опоссумы отжигают, будет скромное камео Бака, да и новые герои, особенно в лице насыщенной и разномастной команды пиратского "корабля" - удались на славу! Пиратская тематика в кино себя тоже пока ещё не изжила, а потому помимо стихийных бедствий главных героев ждут и другие опасности.



Тональность мультфильма меняется регулярно, дрейфуя на волнах вместе с героями. Сид и Мэнни получили по насыщенной семейной драме, не без иронии и юмористических нот, подросшая Персик во всю увлечена романтическими переживаниями девочки-подростка (слава богу "Сумерек" в Ледниковом периоде ещё не изобрели), Диего не отстаёт в наличии собственной лав-стори, белка по-прежнему в поисках орехов, а всем им вместе угрожает серьёзный катаклизм и пираты-злодеи.



Катаклизм разъезжающихся континентов, впрочем, не даром выбран центральной темой для фона новых приключений. В метафорическом смысле он олицетворяет всё то, что происходит в отношениях вокруг. На взятии отдельной, весьма важной, линии Мэнни и семьи подобный раскол и расхождения представлены не менее ярко, чем надвигающиеся скалы или разъезжающиеся льдины. Мультфильм из детского мгновенно превращается в подростковый, когда ребёнок в праве ослушаться родителей, говорить различные обидные вещи, отдаляясь в поисках самостоятельности и новых друзей, ну и конечно же кризис первой любви, и как всегда любимая американскими ромкомами тема, что нету для девушки парня лучше, чем лучший друг.



В остальном же мульт следует духу предыдущих картин, особенно напоминая сиквел, где тоже всё крутилось вокруг стихийного бедствия. Франшиза получила новое дыхание с крайне удачной четвёртой частью, захватывающей дух и не забывающей о юмористических, ярких и запоминающихся, моментов. Один только "ёшкин краб!" чего стоит, или эпизоды с сиренами, заставляющие смеяться буквально весь зал. Да и сюрпризов по мере развития действия преподносится не мало, а это весьма важное качество - при, казалось бы, простой и предсказуемой истории суметь удивить и держать зрительское внимание, увлекая происходящим действием. Со всеми своими задачами фильм удачно справляется.



Но, перегружая действия таким количеством ярких героев, уделяя должное внимание даже второстепенным действующим лицам в каждой из обилия расплодившихся сюжетных линий, мультфильм то и дело падает в сюжетные нестыковки и небольшие дыры. Персонажи в одном и том же акте появляются внезапно и исчезают в никуда, без логической последовательности всех показанных действий. А общая насыщенность героями, возможно, мешает раскрыть некоторые характеры более сочно и детально, сменяя фокус на иных. Ведь про многих персонажей, особенно новых, хотелось бы узнать гораздо больше, чем нам было показано и рассказано в мультфильме.



Часть серьёзных сюжетных проблем подняты весьма поверхностно, некоторые острые и яркие моменты преподносятся слишком пресно и слишком банально, словно не хватило текста и яркости фраз в диалогах, а действие слишком спешит двигаться дальше, не думая буксовать и уделять должное внимание тем или иным вопросам. По крайней мере зато в динамике квадриквел не упрекнуть, даже при своих сюжетных проблемах, он эффектно движется по волнам, регулярно чем-нибудь развлекая и веселя. Всё это смотрится здорово, а в кинотеатрах так ещё и в 3D, и ведь снова до мелочей прорисован мех животных, морская вода и прочие анимационные детали, вызывающие настоящий восторг от профессиональной и качественной работы аниматоров!



"Ледниковый период 4" сполна оправдывает все возложенные ожидания, двигая сюжеты о своих персонажах в правильное русло, исправляя нелепицы третьей части в новой увлекательной и приключенческой истории, где храбрость и отвага идут бок о бок с семейными ценностями и романтикой. Всё в лучших традициях первых двух частей, на достойном и качественном уровне, с отличным юмором и потрясающими персонажами! Настоящий восторг!



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Да. мульт себя исчерпал.Шутки не такие острые. Белка как белка. Вообще добрый обычный мульт. Ничего нового не придумали. зГ не о чем. в начали только было похожее на 3Г.

Мультик больше подойдет детям 7-12лет.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Всё хорошее зацончилось как только охлобыстин начал петь - после этого тотальное ничто. Зря потраченное время.

Вот и у меня подобные ощущения. Если до этого еще чего то ждала - ну вот сейчас, сейчас что то будет (потому что мульт этот нежно люблю), после песни все сдулось. Были яркие моменты, точечно шутки удавались, кое-где вызывало улыбку, но не более. Вышла с ощущением оскомины какой-то.

Из понравившегося: Скрэт глубоководный, отжигающая бабуля со своим "Сидни!" и не только, опоссумы "мы тупые", сцена с ожерельем на груди "свирепого" Диего. Ну еще пара-тройка моментов.

Ввели лав-стори Диего-Шира, но как-то, на мой взгляд, ее недоввели. А можно было покрасивше что-то замутить(да, я романтик,✊ и к тому же, Диего - мой любимый герой в мульте). Ну, и конечно, семейные ценности - буэ.

Поучилось забавно вообще - ждала премьеры Мадагаскар и ЛП-4. От Мадагаскара много не ожидала, т.к. первые части его особо не впечатлили (смотрела из-за ребенка), а вот ЛП самой очень нравился. Но вышло наоборот. От Мадагаскара была в полном восторге, приятно удивил, было неожиданно интересно увлекательно, а вот ЛП - подкачал.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР !!! очень понравился. Как и предыдущие части , очень смешной местами. Белка и опоссумы как всегда отожгли



9 / 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
LinnЦитата (Linn, 17/07/2012 - 10:08:15):





Linn вам видимо , только Крокодила Гену смотреть. Если у вас нету чувства юмора , зачем вы тогда ходите в ЧЕТВЁРТЫЙ раз на Ледниковый период ???????



Мульт обалденный и всем нравится 10 / 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Если сравнивать последние Л.П. и Мадагаскар, Период, конечно, уступает на порядок, но тем не менее списывать со счетов его пока рановато.



Сюжет, диалоги - сплошная банальщина, но за счёт всяких фишечек смотрится неплохо.



Для меня моменты ради которых стоит смотреть Л.П.-4:

- Охлобыстин на пару с диким обезьяном - в дуэте просто праздник какой-то!

- Мегасирены и миражи, которые они вызывают у героев.

- Бабуля - да, оживила мульт.

- Тема белки еще себя не исчерпала, история со Скартлантидой - супер!

- Работа аниматоров на высоте.



Итого - 7,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mavrodi 2 апреля 2015, 12:51
Ледниковый периуд 4 является неуклюжей реализацией создателя. Можно было подобрать много и более интерестного сюжета чем это. Для создателей стало главным одно, делать деньги на детях. Детям как то пофиг на сюжет, по этому , в плане бюджета, мультфильм оправдал свои наднжды. А так я подавлен, была отличная трилогия, но нет надо было забабахать ещё. Меня хватило еще и с третей. Враги вобще сущий бред. Обезьяна?тигрица? Pffff ещё бы добавили человека и кучу морских существ.

Так что фильм тянет на 5.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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