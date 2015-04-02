Меню
Секретная служба Санта Клауса - трейлер
Секретная служба Санта Клауса. Трейлер

Секретная служба Санта Клауса. Трейлер

Дата публикации: 5 октября 2011
Секретная служба Санта Клауса – Фильм приоткрывает завесу тайны над тем, каким образом Санта-Клаусу удается развезти подарки всем детям на Земле всего за одну ночь.
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
очень порадовал. в плане юмора удивили, скажу прямо. )

шла на рождественскую сказку о технологиях Санты, ибо много фантазировала на эту тему, а вышло так, что хохотала весь фильм. )

все, что напрягает - это этико-моральные отступления откровенного наивного Артура, без которых не обходится ни одно детское кино. но в остальном все прям доставляет. =Р



можно даже на цитаты растащить. ))



..и пьяный эльф (с)

Бриуни, запакуй голову! -да, сэр! (с)



клево, в общем. для мульта. )



9/10
2 апреля 2015, 12:51
7.3 Секретная служба Санта Клауса
Секретная служба Санта Клауса анимация, 2011, США / Великобритания
