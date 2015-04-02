Все трейлеры фильма дублированный тизер ролик о создании 1 с русскими субтитрами международный трейлер 2 музыкальное видео джастина бибера - santa claus is coming to town отрывки 1-10 отрывок 1 (расширенный) международный трейлер дублированный тизер 2 тизер 2 тизер
шла на рождественскую сказку о технологиях Санты, ибо много фантазировала на эту тему, а вышло так, что хохотала весь фильм. )
все, что напрягает - это этико-моральные отступления откровенного наивного Артура, без которых не обходится ни одно детское кино. но в остальном все прям доставляет. =Р
можно даже на цитаты растащить. ))
..и пьяный эльф (с)
Бриуни, запакуй голову! -да, сэр! (с)
клево, в общем. для мульта. )
9/10
Авторизация по e-mail