Дата публикации: 10 июля 2014
Самолеты: Огонь и вода – Самолетик Дасти, который стал уже легендой воздушных гонок, вскоре узнает, что его двигатель сильно повреждён, и он никогда не может больше участвовать в скоростных воздушных гонках. Дасти ищет себе новое занятие и знакомится с мужественной пожарно-спасательной командой, которой руководит ветеран авиации вертолёт по имени Ренждер. Узнав, насколько тяжела и опасна работа пожарной авиации, Дасти поймёт, что такое настоящий героизм и самоотдача, и сам захочет стать спасателем.
PiroJok 16 февраля 2016, 02:25
Добрый героический мультик, детишкам должно понравиться!
По прошествии времени и по мере того, как улеглось все в голове могу добавить что после просмотра международного трейлера и нашего - не возникло вопросов к озвучке, интонации, общий смысл сказанного и подбор актеров действительно порадовал. Давно уже не видел мультиков или фильмов с подобным подходом. На вскидку с таким качеством могу только Хоббитов вспомнить и Мстителей
Так что тачки, что самолеты - мультики рассчитанные для детей возраста лет 6-10, далее интересы меняются. Хотя например те же Тачки первые даже мне смотреть было весело, наверное все дело в настроении.
Прогулялся в выходные до кинотеатра, и за неимением в прокате ничего нового - решил посмотреть сей сабж. Общее впечатление осталось положительное, смотрится на одном дыхании и вполне сойдет для семейного просмотра, сюжет по сравнению с первой частью подтянули до приемлемого уровня. Смотрится достойно и для детей довольно таки поучительно рассказывает о нелегкой судьбе пожарной части, смешных моментов хоть отбавляй - мне особенно понравился индеец, который предугадывает погоду и говорит глубокие тосты. Есть мораль и! нашлось место подвигу! Единственное, что бросается в глаза - так это вечная ломучесть Дасти, то одно сломается, то другое... Чувствуется если выйдет третья часть он там вообще развалится на части
